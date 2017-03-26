Добро пожаловать в лимит!

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Кто-то сочтет это следованием романтическим иллюзиям, кто-то сочтет, что выводы сделаны не те. Но мы готовы открыть дискуссию и выслушать любую точку зрения, в том числе в комментариях.

Каждый раз ждёшь чего-то, и каждый раз происходит одно и то же. Приезжают профессионалы, побеждают, уезжают обратно. И каждый раз всеобщему удивлению нет предела.

А чему удивляться-то? Вот взять те же сборные Кот-д’Ивуара и Хорватии.

С детства все знакомятся c реалиями суровой жизни: с нищетой, нуждой, с трудностями. Когда или ты — жизнь или она — тебя. И шанс выжить только один — это твой труд. И выживают сильнейшие. Те, кто «пашет» без сна и отдыха, те, кто знает, что выбор невелик. Или трудишься или просто помрешь от голода.

Красивый фасад, а за ним — борьба не на жизнь, а на смерть. И вот эти юноши из неблагополучных стран носом роют землю, чтобы урвать себе кусочек счастья. И в первую очередь — хлеба. А потом уже счастья.

А теперь давайте посмотрим на сборные иных бывших союзных республик. Для контраста. Как там ведется борьба за кусок хлеба? А никак, по большому счету.

Наверх уже пробиваются только те, у кого есть деньги, а не самые талантливые, но денег не имеющие. А дальше наших богачей начинают искусственно оберегать. Лимиты, зарплаты, льготы и всё на свете. Как итог — полная оторванность от реальности. И отсутствие понимания, что твоя работа, твой пот и слёзы — это твой хлеб. Ведь где надо — заплатим. Где надо, тренеры махнут рукой, потому что есть лимит и что, мол, они могут сделать? Добегай — не добегай, тренируйся — не тренируйся, ты гарантированно в составе. Жизнь удалась. А жилы рвать — пусть Ибрагимович себе рвёт.

А потом приезжают профессионалы. И каждый раз всеобщему удивлению нет предела.

Мой любимый игрок в плане отрыва от реальности — это Коноплянка. Он до сих пор не понимает, почему он вне состава «Шальке», почему его выперли из «Севильи». И так искренне удивляется! А потом ты смотришь на это чудо, которое играет только на «чистых» мячах… В обороне его нет, в атаке его нет, нигде его нет, но для самого себя он самая настоящая звезда. Наверняка, сам себе «Золотой мяч» вручил как лучшему игроку на свете.

Да, злую шутку сыграло внезапное обнищание украинского футбола с доморощенными игроками. Пришлось всем ехать на заработки в Европу.

И теперь можно наблюдать и оценивать все грани нашего менталитета в условиях реальной конкуренции. Когда никому твой паспорт и даром не сдался. А нужен только результат и работа.