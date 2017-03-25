Всех футболистов сборной России проверят на допинг
Все футболисты сборной России пройдут проверку на допинг перед товарищеским матчем с командой Бельгии. Об этом в субботу, 25 марта, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
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«В расположение национальной сборной России прибыли инспекторы
Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы", — гласит заявление
Матч между сборными России и Бельгии состоится на сочинском стадионе «Фишт» 28 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.
24 марта россияне со счетом 0:2 проиграли команде Кот-д’Ивуара. Встреча прошла в Краснодаре, местные болельщики подвергли игроков сборной России обструкции.
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