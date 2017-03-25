Кавазашвили: Мутко нужно перестать пытаться усидеть на двух стульях
Заслуженный мастер спорта СССР и дважды лучший голкипер Союза Анзор Кавазашвили после вчерашнего фиаско сборной России в матче с Кот-д’Ивуаром дал интервью корреспонденту «Газеты.Ru». Эксперт призвал поддержать сборную в непростой ситуации, выразил полное доверие работе Cтанислава Черчесова и жестко высказался в адрес президента Российского Футбольного Союза (РФС) Виталия Мутко.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Вчерашняя игра нашей сборной — полная катастрофа или болезненный процесс становления?
— Как вы успели заметить, я сейчас касаюсь темы сборной очень аккуратно и не собираюсь по горячим следам искать виноватых. И никому не советую. Да, поражение снова вышло довольно громким и болезненным. Но сейчас нужно понимать одну вещь —.
Черчесов попал в очень непростую ситуацию. Он принял команду в очень сложный момент, когда все ветераны сборной ушли на покой. Когда ему за короткий срок пришлось, по сути, заново строить команду. И когда уровню сборной в этой команде соответствуют
-Все настолько категорично?
— Я не оговорился. Из тех, чье мастерство и статус в команде не вызывают у меня сомнений, есть только Акинфеев. Все остальные — набор игроков, годных для решения задач в рамках чемпионата России. Не более. А учитывая, что в сложившейся ситуации других у нас просто нет и вряд ли в ближайшее время появятся, остается только запастись терпением, верить и ждать.
— Есть хоть
— Безусловно.
Меня очень радует то, что своих «насиженных» мест лишились в сборной те, кто раньше силу
Наши «золотые мальчики», имевшие место в составе за счет бесконечного пиара вокруг их пустой персоны.
Сегодня мы не видим в команде ни Кокорина, ни Мамаева, ни ряд других игроков, чей истинный уровень показал Евро во Франции.
И, по крайней мере, можем наблюдать на многих позициях ребят, которые действительно стараются и бьются.
-Но этого старания не хватает даже на Кот-д’Ивуар…
— Черчесов не волшебник. В его распоряжении за короткий срок фактически оказалась абсолютно новая команда. Главное для него сейчас — это состояние беспрерывного поиска. Когда у наставника нет авторитетов ни среди «заслуженных» игроков, ни в высоких кабинетах — это уже очень большое дело. Остальное — дело наживное. Пускай и не всегда быстрое и безболезненное.
Даже под гнетом общественности Черчесов продолжает отстаивать свое право на эксперимент. Спокойно и без паники. Давно ли мы видели такую фундаментальную уверенность от наставника сборной?
— Стал ли для вас откровением персональный провал Кутепова, уже ставшего было в глазах болельщиков «наследником Игнашевича»?
— Обвинять персонально никого из игроков не хочу. Провальные матчи случаются у каждого. Тут, скорее, дело в укоренившейся десятилетиями системе, не дающей возможности расти нашим игрокам.
— Снова возвращаемся к пресловутой теме лимита?
— Увы, этого не избежать! Не стоит строить иллюзий. В век, когда олигархи и корпорации завалили наш футбол бешеными деньгами во имя сиюминутного результата, говорить о здоровой конкуренции не приходится. Все очень просто. В советские времена у великих тренеров калибра Михаила Якушина и Константина Бескова в сборной был выбор из
Если у нас Игнашевич и Березуцкий играют в сборной чуть ли не с пеленок и до сорока лет просто потому, что альтернативы им нет, то было бы нелепо думать, что мы найдем им замену быстро и безболезненно.
— До Кубка конфедераций осталось совсем немного. Гипотетический провал на турнире может стать фатальным для нынешнего тренерского штаба?
— Ни в коем случае. Первое, что нужно сделать сейчас — оставить Черчесова в покое и дать ему работать. В
— Но есть же еще и беспримерное давление болельщиков, вылившееся вчера в откровенную обструкцию своей команды. Даже сам Черчесов на
— Это давление было и будет всегда.
Болельщики — не дураки, их не обманешь. Раньше для полноценного признания футболиста от него требовались победы на чемпионах мира и Европы, сейчас — просто играть сердцем и не вести себя наплевательски по отношению к тем, ради кого ты играешь.
— Снова вспоминаете знаменитые парижские похождения наших игроков?
— Именно. Хоть и очень не хотел бы. Хватит этого черного пиара для обалдевших от хамства и вседозволенности мальчишек! Сегодня у сборной, слаба Богу, обновляется лицо. Те же Ерохин, Семенов, Полоз, Кутепов — наше будущее. Которое, что приятно, думает сегодня о футболе.
— Тогда давайте копнем глубже. Если мы даем Черчесову полный
— Это слишком наболевшая тема, чтобы долго ее мусолить. Но ответ давно очевиден — зажравшиеся чиновники из высоких кабинетов, не имеющих ни малейшего отношения к футболу. Не любящих и не понимающих игру. Раз за разом я сталкиваюсь с высокими и красивыми директивами о подготовке кадров для национальной команды. О том, как к 2020-му году мы получим целую программу для подготовки кадров для национальной команды.
Такие резолюции для проформы, которые подаются с высоким апломбом, регулярно выходят
— Чем вызвана столь жестокая позиция по отношению к нашей футбольной верхушке?
— Хочу передать господину Мутко персональный привет. И хочу сказать — нужно перестать пытаться усидеть на двух стульях, создавая иллюзию работы.
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