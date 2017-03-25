Кавазашвили: Мутко нужно перестать пытаться усидеть на двух стульях

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— Вчерашняя игра нашей сборной — полная катастрофа или болезненный процесс становления?

— Как вы успели заметить, я сейчас касаюсь темы сборной очень аккуратно и не собираюсь по горячим следам искать виноватых. И никому не советую. Да, поражение снова вышло довольно громким и болезненным. Но сейчас нужно понимать одну вещь —.

Черчесов попал в очень непростую ситуацию. Он принял команду в очень сложный момент, когда все ветераны сборной ушли на покой. Когда ему за короткий срок пришлось, по сути, заново строить команду. И когда уровню сборной в этой команде соответствуют один-два человека.

-Все настолько категорично?

— Я не оговорился. Из тех, чье мастерство и статус в команде не вызывают у меня сомнений, есть только Акинфеев. Все остальные — набор игроков, годных для решения задач в рамках чемпионата России. Не более. А учитывая, что в сложившейся ситуации других у нас просто нет и вряд ли в ближайшее время появятся, остается только запастись терпением, верить и ждать.

— Есть хоть что-то, что радует вас на фоне откровенно удручающих результатов сборной?

— Безусловно.

Меня очень радует то, что своих «насиженных» мест лишились в сборной те, кто раньше силу каких-то причин считался неприкосновенным.

Наши «золотые мальчики», имевшие место в составе за счет бесконечного пиара вокруг их пустой персоны.

Сегодня мы не видим в команде ни Кокорина, ни Мамаева, ни ряд других игроков, чей истинный уровень показал Евро во Франции.

И, по крайней мере, можем наблюдать на многих позициях ребят, которые действительно стараются и бьются.

-Но этого старания не хватает даже на Кот-д’Ивуар…

— Черчесов не волшебник. В его распоряжении за короткий срок фактически оказалась абсолютно новая команда. Главное для него сейчас — это состояние беспрерывного поиска. Когда у наставника нет авторитетов ни среди «заслуженных» игроков, ни в высоких кабинетах — это уже очень большое дело. Остальное — дело наживное. Пускай и не всегда быстрое и безболезненное.

Даже под гнетом общественности Черчесов продолжает отстаивать свое право на эксперимент. Спокойно и без паники. Давно ли мы видели такую фундаментальную уверенность от наставника сборной?

— Стал ли для вас откровением персональный провал Кутепова, уже ставшего было в глазах болельщиков «наследником Игнашевича»?

— Обвинять персонально никого из игроков не хочу. Провальные матчи случаются у каждого. Тут, скорее, дело в укоренившейся десятилетиями системе, не дающей возможности расти нашим игрокам.

— Снова возвращаемся к пресловутой теме лимита?

— Увы, этого не избежать! Не стоит строить иллюзий. В век, когда олигархи и корпорации завалили наш футбол бешеными деньгами во имя сиюминутного результата, говорить о здоровой конкуренции не приходится. Все очень просто. В советские времена у великих тренеров калибра Михаила Якушина и Константина Бескова в сборной был выбор из трех-четырех равноценных футболистов почти на каждую позицию. Сейчас этого нет и в помине.

Если у нас Игнашевич и Березуцкий играют в сборной чуть ли не с пеленок и до сорока лет просто потому, что альтернативы им нет, то было бы нелепо думать, что мы найдем им замену быстро и безболезненно.

— До Кубка конфедераций осталось совсем немного. Гипотетический провал на турнире может стать фатальным для нынешнего тренерского штаба?

— Ни в коем случае. Первое, что нужно сделать сейчас — оставить Черчесова в покое и дать ему работать. В кои-то веки мы получили в его лице серьезного и фундаментального тренера на годы вперед. Расшатывать под ним кресло было бы запредельным безумием. Те, кто рьяно критикует Черчесова сегодня, наверное, скучают по временам Капелло.

— Но есть же еще и беспримерное давление болельщиков, вылившееся вчера в откровенную обструкцию своей команды. Даже сам Черчесов на пресс-конференции признал, что это серьезный вопрос, над которым предстоит работать…

— Это давление было и будет всегда.

Болельщики — не дураки, их не обманешь. Раньше для полноценного признания футболиста от него требовались победы на чемпионах мира и Европы, сейчас — просто играть сердцем и не вести себя наплевательски по отношению к тем, ради кого ты играешь.

— Снова вспоминаете знаменитые парижские похождения наших игроков?

— Именно. Хоть и очень не хотел бы. Хватит этого черного пиара для обалдевших от хамства и вседозволенности мальчишек! Сегодня у сборной, слаба Богу, обновляется лицо. Те же Ерохин, Семенов, Полоз, Кутепов — наше будущее. Которое, что приятно, думает сегодня о футболе.

— Тогда давайте копнем глубже. Если мы даем Черчесову полный карт-бланш, на ком вообще лежит ответственность за неудачи сборной?

— Это слишком наболевшая тема, чтобы долго ее мусолить. Но ответ давно очевиден — зажравшиеся чиновники из высоких кабинетов, не имеющих ни малейшего отношения к футболу. Не любящих и не понимающих игру. Раз за разом я сталкиваюсь с высокими и красивыми директивами о подготовке кадров для национальной команды. О том, как к 2020-му году мы получим целую программу для подготовки кадров для национальной команды.

Такие резолюции для проформы, которые подаются с высоким апломбом, регулярно выходят из-под пера приближенных к господину Мутко деятелей. Но на деле мы видим лишь постеленные на деньги Абрамовича поля и больше ничего. Полное нежелание и неумение фундаментально решать насущные проблемы нашего футбола.

— Чем вызвана столь жестокая позиция по отношению к нашей футбольной верхушке?

— Хочу передать господину Мутко персональный привет. И хочу сказать — нужно перестать пытаться усидеть на двух стульях, создавая иллюзию работы.