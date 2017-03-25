Молодежная сборная Беларуси в гостевом товарищеском матче обыграла команду Литвы
Молодежная сборная Беларуси провела первый матч под руководством Людаса Румбутиса. Наша команда в товарищеской встрече в Вильнюсе обыграла сверстников из Литвы со счетом 2:1.
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Литва (U-21) — Беларусь (U-21) — 1:2
Голы: 0:1 — Громыко (27). 0:2 — Бессмертный (56). 1:2 — Момкус (72).
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