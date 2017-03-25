Гаджи Гаджиев: Черчесов допускает ошибки, но они не решающие

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НАДЕЮСЬ, БЕРЕЗУЦКИЕ ВЕРНУТСЯ В СБОРНУЮ.

— Какие выводы можно сделать по товарищескому матчу сборной России в Краснодаре?

— Прежде чем говорить об игре, надо сказать о том, на каком уровне находится российский футбол. Мы знаем, что в классификации наша национальная команда располагается на 56 или 57-м месте. Я считаю, что это закономерно. Главные причины — организационные и управленческие. Как говорят классики, если не решить организационные проблемы, то любой процесс будет постоянно натыкаться на них. У нас море таких проблем. До сих пор нет целостной системы, которая находилась бы в рамках какой-то целевой программы.

Это основная причина, ведущая к тому, что мы плохо готовим футболистов. Для того чтобы готовить их хорошо, надо вкладывать ресурсы и деньги. А те, кто непосредственно занимается футболом в стране, практически не делают этого. Есть Галицкий, Федун, Керимов. Честь им и хвала, как и другим людям, которые потратили свои деньги на футбол в регионах.

Но этого мало. Вот возьмем пермский край. У нас нет никаких условий для подготовки игроков. Хотя, например, Зырянов здесь вырос. Могли и другие вырасти, если условия были бы получше. Да это не только у нас. Во многих регионах России такая же ситуация. Есть только отдельные регионы, которые имеют ресурс для подготовки игроков. Поэтому чего мы хотим от сборной? Откуда там могут появиться футболисты?

Если сопоставить индивидуальные качества атакующих игроков, выходивших на поле в Краснодаре, ивуарийцы имели заметное превосходство. Футболиста невозможно подготовить за год, за два, а тем более за период сбора. Это ведь не блин: пожарил на одной стороне и перевернул на другую. Это значительные проблемы. Сейчас такой период, когда наша сборная существенно обновляется. Лично я надеюсь на то, что Березуцкие еще будут выступать в национальной команде, все-таки у них есть ресурс, как мне кажется. Кроме того, не играли в Краснодаре Дзюба, Смолов.

У нас еще есть людской резерв, но он небольшой и мы не можем сказать, что это звезды мирового уровня. А ведь в России могли бы быть такие звезды. Выступали же в свое время Яшин, Воронин, Стрельцов, то есть достаточное количество игроков мирового уровня. Раньше мы считали неудачей, когда на чемпионате Европы выигрывали серебряные медали.

— К сожалению, те времена давно в прошлом.

— Последний раз мы выигрывали серебро в 1988 году. Те годы были последними, когда у нас существовала какая-то система, и когда значительную роль играло государство. Сейчас вроде бы РФС — общественная организация. Или полугосударственная. Не поймешь. К сожалению, больше всего в этой ситуации достается тренерам. Я считаю, что Черчесов допускает ошибки, как и любой из нас. Но его ошибки не решающие. Нельзя считать, что он кого-то не поставил, сыграл в три центральных защитника, и от этого все зависит. Ничего подобного.

Такой ситуации, чтобы он не поставил Месси, а выпустил какого-то неизвестного игрока, нет. Разница между теми, кто не играл и кто вышел на поле, не такая существенная, чтобы мы, пригласив новых футболистов, получили заметно лучшую игру. Да, Дзюба и Смолов на сегодня одни из наших лучших форвардов. Кокорин тоже. Их не было.

Конечно, у нас есть ресурс в командной игре, и мы можем выступать лучше. Такие матчи, как с ивуарийцами, нужно использовать в качестве подготовки и критиковать некоторые игровые фрагменты. Разбирать их. Но не должно быть критиканства. Считаю, что сейчас надо больше поддерживать команду. Замечания делать нужно, а ругать следует, только если мы видим безразличие у каких-то ребят и трусость.

ЧЕРЧЕСОВУ ЕСТЬ СМЫСЛ ПОПРОСИТЬ БЕРДЫЕВА ПОМОЧЬ.

— В матче с ивуарийцами было безразличие?

— Его не было. Считаю, что все наши футболисты сыграли на пределе своих возможностей. Они старались. В командной игре у соперника не было превосходства. Мы чаще владели мячом и больше атаковали. Другое дело, что серьезных моментов не создали. Чтобы их создавать, надо чтобы форварды играли получше. Но даже это при хорошей игре соперника не обеспечивает заметного превосходства.

Оппонент ведь тоже не создал сколько-нибудь серьезных моментов для взятия ворот. Мы проиграли в индивидуальной борьбе. Соперник воспользовался нашими ошибками в ситуации с первым голом, когда Коджья очень здорово пробил, и во втором случае, когда Заа разобрался на коротком расстоянии. Каких-то тактических грубых командных ошибок там не было. Имели место чисто индивидуальные ошибки.

— Что делать в этой ситуации? У нас ведь нет других футболистов, по большому счету.

— Мы можем усилить командную игру и должны ориентироваться, в основном, на нее. Нам необходимо быть хорошо готовыми физически. Я верю в то, что на чемпионате мира у России будет команда, которая сыграет на пределе своих возможностей. Но физическое состояние должно быть очень хорошим и командные взаимодействия тоже. Времени не так много, но пока оно есть. Когда из одного клуба приглашают несколько футболистов, как сейчас из «Ростова», Черчесову есть смысл просить Курбана Бердыева, чтобы он приехал, и они поработали совместно. Хотя я не знаю, какие у них взаимоотношения. Но в данном случае это был бы нормальный вариант. Думаю, что Бердыев согласился бы помочь нашей национальной команде.

— Вы сторонник того, чтобы игра сборной строилась по клубному принципу?

— Ростовских игроков Черчесов пригласил заслуженно. Их команда сейчас играет прилично и эти ребята выросли. Имею в виду Полоза, Ерохина. Они заслуживают приглашения в сборную. Другое дело, что мы уже называли целую группу игроков, которые отсутствуют. Я думаю, что такого представительства в решающих играх не будет. Ребята могут приехать, но сидеть на скамейке. В стартовом составе их будет меньше. Но раз их вызывают — то было бы резонно поговорить с Бердыевым, чтобы он поучаствовал в процессе и помог в подготовке.

— Все критикуют линию обороны нашей сборной. Вы согласны, что сейчас это самая проблемная линия в команде?

— У нас нет не проблемных позиций. Все линии являются таковыми.

— И вратарская тоже?

— Ну, Акинфеев стоит надежно. Я думаю, он соответствует международным стандартам. У нас есть отдельные игроки в отдельных линиях, которые соответствуют международному уровню. Но нельзя сказать, что у нас вся линия атаки соответствует или вся средняя линия или оборона. Только отдельные игроки. Но я это говорю, понимая, что нынешняя сборная все равно может прибавить. У нас много добротных футболистов. Нельзя сказать, что наши игроки не конкурентоспособные, хотя и то, что они являются футболистами международного класса, тоже не скажешь. В нашем виде спорта хорошие коллективные взаимодействия, физическая готовность и высокая мотивация позволяют обыгрывать любую команду. Мы знаем много таких примеров. Тем более будем выступать дома.

— Вы с оптимизмом смотрите на перспективы нашей сборной на Кубке Конфедераций и чемпионате мира?

— Я смотрю не с оптимизмом, а реально. У нас много проблем, которые надо решать. Но есть возможность решить локальные вещи, которые связаны со сборной. Мы можем подготовить эту команду. Но это непростой процесс. Сложная работа. Придется конкурировать с командами, в которых есть игроки более высокого класса.