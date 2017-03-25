Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29202871/
25 марта 2017, 20:38 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

РФС подтвердил, что сборную России проверили на допинг

В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка Конфедераций FIFA.

В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы <nobr>допинг-контроля</nobr> из лаборатории аккредитованной <span class=error>ВАДА</span> и уполномоченной проводить проверку игроков <nobr>команд-участников</nobr> предстоящего в России Кубка Конфедераций <span class=error>FIFA</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.

Что касается футболистов сборной России, то все они, включая Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, готовятся в общей группе к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Кавазашвили: Мутко нужно перестать пытаться усидеть на двух стульях

Кавазашвили: Мутко нужно перестать пытаться усидеть на двух стульях

Заслуженный мастер спорта СССР и дважды лучший голкипер Союза Анзор Кавазашвили после вчерашнего фиаско сборной России в матче с Кот-д’Ивуаром дал интервью корреспонденту «Газеты.Ru». Эксперт призвал поддержать сборную в непростой ситуации, выразил полное доверие работе Cтанислава Черчесова и жестко высказался в адрес президента Российского Футбольного Союза (РФС) Виталия Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!