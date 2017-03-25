РФС подтвердил, что сборную России проверили на допинг
В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы
допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка Конфедераций FIFA.
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Видимо, что-то случилось...
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Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.
Что касается футболистов сборной России, то все они, включая Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, готовятся в общей группе к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи.
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