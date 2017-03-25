«В сборной все расстроены, но она на правильном пути»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России по футболу на следующий день после сухого поражения в товарищеском матче против команды Кот-д’Ивуара (0:2) вышла на восстановительную тренировку. Восстановительную даже не столько в плане физическом, хотя игроки достаточно набегались вчера против быстроногих африканцев (жаль, что бег в основном был без мысли), сколько в моральном:

после позора на глазах у родной публики, которая кричала «Молодцы!» чужой команде, даже привыкшей к подобным казусам отечественной дружине нужно время, чтобы прийти себя.

В результате утренняя тренировка на прекрасном газоне академии «Краснодара», несмотря на ясное, без облачка, небо и бодрящий весенний воздух, проходила в угрюмом молчании. Над просторным полем четко разносились указания главного тренера сборной Станислава Черчесова, который звучным голосом раздавал замечания:

«Не подбирайте. Под какую ногу идет мяч, той и играйте. Левая, правая — доверяйте… Да, хорошо! Вот чего нам вчера не хватало»,

— передает слова тренера «Чемпионат.com».

Денис Глушаков, недавно восстановившийся после растяжения мышц бедра, и Алан Дзагоев, испытывавший небольшое недомогание из-за вирусной инфекции, которые не принимали участия во вчерашнем матче, теперь присоединились к общей группе.

Скорее всего, оба полузащитника смогут сыграть в товарищеской встрече со сборной Бельгии, который состоится 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт».

Игорь Акинфеев, назначенный капитаном команды в отсутствие временно приостановившего свои выступления за сборную Василия Березуцкого, на газоне не появился — он занимался отдельно в тренажерном зале.

Также по своей программе тренировались сегодня десять полевых игроков, вышедших в стартовом составе на матч против Кот-д’Ивуара:

Это Федор Кудряшов, Илья Кутепов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов, Александр Ерохин, Александр Бухаров и Дмитрий Полоз.

Последний, кстати, после тренировки нашел время, чтобы пообщаться с журналистами, порассуждать об ошибках сборной, которые привели к первому в истории поражению африканской команде.

«Сегодняшняя тренировка была значительно тише, чем предыдущие? Ну, конечно.

Сейчас все расстроены, огорчены. Моментами мы хорошо контролировали игру. У соперника же было два момента и два гола. Обидно, конечно.

Из положительного — мы хорошо сыграли на стандартах. Нужно было действовать увереннее, без мандража, больше играть вперед. Увы, это не удалось.

Думаю, что сборная все равно находится на правильном пути.

Мы должны прибавлять в любом случае, — приводит слова Полоза официальный сайт РФС.

Также форвард национальной команды поделился мнением о том, каково ему было играть в нападении сборной со своими одноклубниками Александром Бухаровым и Александром Ерохиным.

«Тяжело то, что соперник «сел» глубоко и у нас практически не было свободных зон для атак, для получения мяча.

Африканские команды всегда отличаются физическими данными.

Конечно, мне было удобно играть с Сашей Бухаровым, потому что мы с ним из одного клуба, но вчера позитивного было мало, ведь футбол — командная игра. Три человека мало что решают.

Все начинается с защитников, вратаря, тренера. Хотя мне, конечно, приятно видеть столько одноклубников.

Помимо Полоза, после тренировки дал интервью и бразильский легионер дружины Черчесова Марио Фернандес, впервые вызванный в стан сборной России и не принимавший участия в блеклом матче команды против ивуарийцев.

«Атмосфера в сборной очень хорошая. Я уже говорил, что меня отлично встретили игроки, тренеры и остальные. Я счастлив находиться здесь.

Матч против сборной Кот-д’Ивуара? Понятно, что это не тот результат, которого мы ожидали. Я находился на скамейке и переживал за партнеров.

Сейчас мы продолжаем много заниматься, чтобы выиграть следующий матч, — заверил защитник ЦСКА.

Также Фернандес рассказал о том, как находит общий язык с Черчесовым.

«Насколько мне понятны требования главного тренера? Да-да, я все понимаю.

Занимаюсь под руководством Черчесова достаточно долго, чтобы понимать его. Все требования видны по занятиям.

Мы не общаемся с ним напрямую, потому что, хотя я многое понимаю по-русски, но говорить хорошо не могу. Поэтому сейчас рядом со мной переводчик, который мне помогает.

Когда смогу выйти на поле в майке сборной России? Я еще сам точно не знаю.

Тренируюсь, чтобы быть готовым к дебюту и сделать все возможное. Жду возможности сыграть за сборную.

По правилам ФИФА, Фернандес, получивший паспорт гражданина России летом прошлого года, может дебютировать за отечественную команду не ранее мая 2017 года, когда исполнится пять лет с того момента, как он приехал в нашу страну. Однако в случае с товарищескими встречами можно рассчитывать на некоторые послабления. Президент РФС Виталий Мутко заявил, что, в случае согласия сборной-соперника Фернандес сможет начать защищать цвета России на поле уже 28 марта.

«Выбор только за нашим тренером. Сможет ли Фернандес сыграть против бельгийцев? Мы ждем от них ответа», — цитирует Мутко ТАСС.

Однако недавно появилась информация, что сборная Бельгии не в восторге от подобных инициатив и передает решение об участии бразильца в матчах сборной России в ведение Международной федерации футбола (ФИФА).

«Что касается Марио Фернандеса, это зависит от позиции ФИФА. Мы не будем высказываться по этому вопросу», — заявил пресс-атташе бельгийцев Пьер Корнез.

Впрочем, с Марио Фернандесом или без, в предстоящем матче сборная России просто обязана показать более содержательную игру как в обороне, так и в атаке. Это последний шанс дружины Черчесова слегка поправить свое реноме в глазах родных зрителей в преддверии домашнего Кубка конфедераций.

Конечно, будет еще контрольный матч со сборной Чили, но он состоится 9 июня, за восемь дней до старта турнира, когда уже практически ничего нельзя будет поменять. Так что возвращать любовь зрителей и уверенность в собственных силах нужно прямо здесь и сейчас.