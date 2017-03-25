Тренер сборной Армении: Мне кажется, было сделано все, чтобы никто не смотрел матч Казахстана с Кипром
Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян на предматчевой
пересс-конференции поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Смотрели матч Кипр — Казахстан?
— Я думаю, было сделано все, чтобы никто не смотрел этот матч. Я читал, что болельщики и журналисты в Казахстане тоже были не очень довольны этим фактом. Но мы посмотрели игру в записи и сделали для себя выводы. Если ничего не поменяется, то мы изучили игру соперника.
Мое мнение — команды равны. Жду, что будет очень тяжелая игра. У вас хорошая команда. Я ожидаю много борьбы. Аутсайдер, не аутсайдер — все равно будет напряженная игра.
— В разные времена в Казахстане играли известные армянские футболисты — Альберт Саркисян, Геворг Казарян, Артур Едигарян. Спрашивали у них совет?
— В наше время нет недостатка информации. Честно говоря, не спрашивал, потому что вся информация у нас есть.
Встреча сборных состоится 26 марта в Ереване и начнется в 22:00 по времени Астаны. О том, где можно посмотреть прямую трансляцию данной встречи, можно узнать здесь.
Армения и Казахстан являются аутсайдерами отборочной группы E — в активе команд три и два очка соответственно после четырех игр.
Напомним, что товарищеский матч между сборными Казахстана и Кипра состоялся 22 марта в Никосии и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Это была первая игра национальной команды под руководством нового главного тренера Александра Бородюка. Однако Федерация футбола Казахстана не удалось организовать трансляцию встречи на одном из республиканских каналов.
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