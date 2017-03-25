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25 марта 2017, 18:39 | Футбол: Сборные | ТАСС

Бельгийцы запросили 70 билетов для своих болельщиков на матч со сборной России по футболу

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Бельгийская сторона запросила 70 билетов на контрольный матч между сборными России и Бельгии по футболу. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе российской команды.

В воскресенье утром российская команда проведет тренировку в Краснодаре, а во второй половине дня отправится в Сочи, где 28 марта на стадионе «Фишт» проведет контрольную игру со сборной Бельгии.

«Бельгийская сторона запросила 70 билетов на предстоящий матч», — сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

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Канунников: Поведение российских болельщиков в матче с ивуарийцами вызывает недоумение

Канунников: Поведение российских болельщиков в матче с ивуарийцами вызывает недоумение

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Свист, доносившийся с трибун во время контрольного матча сборной России по футболу с командой Кот-д’Ивуара, немного непонятен, поскольку команду надо поддерживать до конца. Такое мнение ТАСС высказал нападающий национальной команды и казанского «Рубина» Максим Канунников.
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