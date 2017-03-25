Бельгийцы запросили 70 билетов для своих болельщиков на матч со сборной России по футболу
КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Бельгийская сторона запросила 70 билетов на контрольный матч между сборными России и Бельгии по футболу. Об этом ТАСС сообщил в
пресс-службе российской команды.
В воскресенье утром российская команда проведет тренировку в Краснодаре, а во второй половине дня отправится в Сочи, где 28 марта на стадионе «Фишт» проведет контрольную игру со сборной Бельгии.
«Бельгийская сторона запросила 70 билетов на предстоящий матч», — сообщили ТАСС в
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