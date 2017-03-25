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25 марта 2017, 18:23 | Футбол: Сборные | ТАСС

Канунников: Поведение российских болельщиков в матче с ивуарийцами вызывает недоумение

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Свист, доносившийся с трибун во время контрольного матча сборной России по футболу с командой Кот-д’Ивуара, немного непонятен, поскольку команду надо поддерживать до конца. Такое мнение ТАСС высказал нападающий национальной команды и казанского «Рубина» Максим Канунников.

По мнению форварда игрокам не стоит обращать внимание на такое поведение трибун. Увеличить
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Встреча россиян и ивуарийцев, прошедшая в пятницу на стадионе «Краснодар», завершилась победой гостей со счетом 2:0. После первого пропущенного мяча болельщики на трибунах начали свистеть, а после второго — поддерживать оппонентов. С поля сборная России уходила под свист и неодобрительный гул.

«Со мной такое бывало, когда за “Томь” играл, да и в Казани сейчас часто освистывают, — признался Канунников. — Для меня это, можно сказать, непонятно: команда пропускает на 30-й минуте — и сразу начинают освистывать. Наоборот, болельщики должны дать какой-то импульс, чтобы команда побежала, заиграла. Если посмотреть в Европе — будь то премьер-лига или пятый дивизион — всегда стадион подгоняет команду, даже если она идет на последнем месте».

«Но, опять же, все зависит от нас — какую игру показываем, так и реагируют болельщики», — отметил собеседник агентства.

По мнению форварда, игрокам не стоит обращать внимание на такое поведение трибун. «Профессиональный игрок должен абстрагироваться от этого. Ты на поле, и твоя задача — принести максимальную пользу команде, а что там говорят, свистят, не должно тебя касаться. Потому что если ты будешь отвлекаться на эти мелочи, то и в игре не будешь успевать», — считает он.

Во вторник, 28 марта, сборная России проведет встречу еще одну контрольную встречу — с командой Бельгии.

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