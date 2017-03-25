Н’Головоломка. Почему сборная Франции отказывается от звёзд

Когда-то, возможно прошлым вечером, вы наверняка задавались вопросом: почему бы тренером сборной России не стать Курбану Бердыеву? Найти ответ проще, чем вы думаете. Своих игроков Бердыев развивает благодаря ежедневной кропотливой работе, не только ментальной, но и тактической; при этом ошибок в выборе подопечных у него не так мало — на каждого Граната, Калачёва и Полоза найдётся свой Папа Гуйе или Максим Григорьев. В условиях временного цейтнота, когда разношёрстному составу игроков сложно поставить тактику уровня клубного футбола, важно умение правильно подбирать кадры, ошибаться нельзя в принципе.



Есть две стратегии подбора футболистов, каждая из которых может быть по-своему правильной. Первая — вызывать сильнейших на данный момент. Вторая — вызывать проверенных людей. Если бы Йоахим Лёв всегда вызывал лучших, Лукас Подольски не стал бы третьим игроком сборной Германии по количеству сыгранных матчей и третьим её бомбардиром. Отклонений практически нет, хотя Джампьеро Вентура предпочитает строить сборную Италии на необычном фундаменте, подпуская к составу и вызывая на просмотровые сборы разношёрстную молодёжь.

Дидье Дешам — необычный тренер, у которого схемы подбора игроков комбинированные. В отличие от Йоги Лёва, Дешам охотно вкрапляет молодёжь в состав сборной Франции, однако люди, которые подводят тренера, не возвращаются. Карим Бензема и Матьё Вальбуэна, впутанные в декабре 2015-го в скандал с интимным видео, знают о злопамятности Дешама лучше других. Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре объявлял о снятии дисквалификации с Карима, говорил, что возвращать Бензема в сборную должен лично Дешам — но он «отцепил» Бензема.



Здесь проблема в очевидной пользе Бензема и Вальбуэна для нынешней сборной Франции, даже при явном переборе толковых французских игроков атаки. Бензема пригодился бы Дешаму в тактическом плане: он адаптирован к 4−3−3 по мадридскому «Реалу», здорово играет в подыгрыше, качественно создаёт моменты для вингеров, стягивая на себя внимание. Даже реализация Бензема не такая низкая, как принято думать, — 21% голевых ударов. Матьё Вальбуэна мог бы принести пользу сборной Франции в любой роли — на ЧМ-2014 он тянулся к правому флангу, любимой позицией считает «десятку», а у Брюно Женезио в «Лионе» научился ярко действовать слева. Однако Дешам — приверженец теории «если кто-то подвёл однажды, подведёт снова». Второй шанс тренер Франции не даёт никому, предпочитая проверенных людей.



С Каримом Бензема, потребовавшим извинений за очередной пролёт мимо сборной Франции, не поехал и Александр Лаказетт. Здесь важно понимать второй принцип Дешама: при прочих равных он предпочитает вызывать тех, кто сверкает в больших матчах. «Для меня матчи Лиги чемпионов в контексте оценки игрока гораздо важнее, чем матчи Лиги 1», — объяснял Дешам в ноябре 2016-го на радио RMC. Спустя месяц тренер «трёхцветных» высказался ещё конкретнее: «Лаказетт должен уйти в серьёзный клуб и надеяться, что другие нападающие, вызванные в сборную Франции, будут играть хуже».



Игнорирование Лаказетта, самого забивного француза сезона (23 мяча в чемпионате), не имеющего проблем с реализацией (в лигах топ-5 моменты в голы лучше превращает только Фалькао из «Монако»), в пользу вспыхнувшего Килиана Мбаппе может показаться странным, однако стратегия Дешама здесь видна отчётливо. Дидье готов оценивать игрока даже по двум матчам, если они сыграны в Лиге чемпионов, и этим объясняется состав сборной Франции на мартовские игры. Тут есть Пренель Кимпембе, запасной защитник «ПСЖ», выдавший качественную домашнюю игру против «Барселоны», и толпа талантов из «Монако» — Менди, Сидибе, Бакайоко, Лемар, Мбаппе. В концепцию Дешама вписывается и политика по игрокам Бундеслиги: Антони Модест так и останется местечковым бомбардиром, пока он выступает за скромный «Кёльн», а не за клуб Лиги чемпионов, зато Усман Дембеле уже сейчас готов быть во французской сборной ключевым.



Вдобавок Дешам — прагматик в выборе состава. Даже судьбоносный переход с 4−3−3 на 4−4−2 прошлым летом, выведший Францию в финал Евро-2016, случился без трансформации основы: Гризманн подвинулся с фланга в центр, Пайет — в глубину и лишь на финальных стадиях плей-офф важной фигурой стал запасной Мусса Сиссоко. Даже если сегодня, в матче против Люксембурга, выйдет более-менее основной состав, а не экспериментальный, не удивляйтесь — проверить Сидибе, Лемара или Дембеле в условиях простого матча сборной было бы полезно, но Дешам придерживается другой генеральной линии.

Летом 2018-го в России сборная Франции будет одним из главных фаворитов турнира. Мощный козырь «трёхцветных» — новое невероятно талантливое поколение второй половины 1990-х: такого мощного подбора молодёжи нет ни у одной сборной-фаворита, и ведь о ком-то из будущих звёзд мы не знаем (Усману Дембеле, чтобы раскрыться, перейти в топ-клуб и завоевать там сердца, понадобилось полгода). Такое принято называть приятной головной болью, но у Дидье Дешама вряд ли будет удовольствие от этой боли. Ему нужно подстроить всю заявку сборной под единый стиль игры, создать правильную атмосферу в раздевалке, и отцеплять сильных футболистов ради этого точно придётся.

Как и многие тренеры института сборных, Дидье Дешам упрямо стоит на своём. И для Карима Бензема это плохая новость — пока тренерский штаб Франции не поменяется, дорога в сборную для него закрыта.