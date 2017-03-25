Фернандес: Сборная России вскоре изменится в лучшую сторону
КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в скором времени должна поменяться в лучшую сторону. Такое мнение журналистам высказал российский защитник Марио Фернандес.
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В пятницу сборная России на своем поле проиграла команде Кот-д’Ивуара в контрольном матче со счетом 0:2.
«Атмосфера очень хорошая, меня очень здорово приняли, я рад здесь находиться. На тренировках тренер объясняет все хорошо, мы все понимаем. Думаю, скоро все будет у нас хорошо», — сказал Фернандес.
«Результат не позитивный. Я был на скамейке и подбадривал ребят. Надеюсь, в следующей игре мы покажем результат лучше», — добавил защитник.
В воскресенье утром команда проведет тренировку в Краснодаре, а во второй половине дня отправится в Сочи, где 28 марта на стадионе «Фишт» сыграет контрольный матч со сборной Бельгии.
«С некоторыми игроками бельгийцев сталкивался в матчах за клуб. Это хорошая команда, с высококвалифицированными игроками. Нам надо хорошо постараться, будет интересная и непростая игра. Я еще не знаю, смогу ли сыграть с бельгийцами, работаю на сто процентов, а все остальное зависит от тренера», — отметил футболист.
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