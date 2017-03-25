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25 марта 2017, 17:29 | Футбол: Сборные | ТАСС

Фернандес: Сборная России вскоре изменится в лучшую сторону

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в скором времени должна поменяться в лучшую сторону. Такое мнение журналистам высказал российский защитник Марио Фернандес.

Российский защитник заявил что подбадривал игроков национальной команды в матче со сборной Кот-д'Ивуара со скамейки запасных. Увеличить
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В пятницу сборная России на своем поле проиграла команде Кот-д’Ивуара в контрольном матче со счетом 0:2.

«Атмосфера очень хорошая, меня очень здорово приняли, я рад здесь находиться. На тренировках тренер объясняет все хорошо, мы все понимаем. Думаю, скоро все будет у нас хорошо», — сказал Фернандес.

«Результат не позитивный. Я был на скамейке и подбадривал ребят. Надеюсь, в следующей игре мы покажем результат лучше», — добавил защитник.

В воскресенье утром команда проведет тренировку в Краснодаре, а во второй половине дня отправится в Сочи, где 28 марта на стадионе «Фишт» сыграет контрольный матч со сборной Бельгии.

«С некоторыми игроками бельгийцев сталкивался в матчах за клуб. Это хорошая команда, с высококвалифицированными игроками. Нам надо хорошо постараться, будет интересная и непростая игра. Я еще не знаю, смогу ли сыграть с бельгийцами, работаю на сто процентов, а все остальное зависит от тренера», — отметил футболист.

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