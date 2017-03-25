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https://sport.mail.ru/news/football-national/29200022/
25 марта 2017, 12:40 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Дзагоев и Глушаков начали тренировку сборной России в общей группе

КРАСНОДАР, 25 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Футболисты сборной России Денис Глушаков и Алан Дзагоев в субботу начали тренировку национальной команды в общей группе.

Сборная России в пятницу в Краснодаре проиграла команде Кот-д’Ивуара (0:2) в товарищеском матче. Дзагоев и Глушаков не принимали участия в игре из-за проблем со здоровьем. Оба футболиста продолжают готовиться к товарищеской встрече с бельгийцами, которая пройдет в Сочи 28 марта.

Вратарь Игорь Акинфеев в самом начале тренировки вышел на поле вместе с остальными игроками, но затем отправился внутрь базы, где начал работать в тренажерном зале. Остальные футболисты, игравшие в пятницу, начали восстановительное занятие. Не принимавшие участие в игре работали по обычной программе.

Участия в тренировке не приняли травмированные нападающий Федор Смолов и вратарь Станислав Крицюк, которые посещают на сборе команды в Краснодаре лишь теоретические занятия.

В понедельник команду покинул Артем Дзюба, отправившийся на медобследование, по результатам которого стало ясно, что форвард санкт-петербургского «Зенита» не поможет команде в ближайших матчах.

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