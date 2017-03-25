Дзагоев и Глушаков начали тренировку сборной России в общей группе

Сборная России в пятницу в Краснодаре проиграла команде Кот-д’Ивуара (0:2) в товарищеском матче. Дзагоев и Глушаков не принимали участия в игре из-за проблем со здоровьем. Оба футболиста продолжают готовиться к товарищеской встрече с бельгийцами, которая пройдет в Сочи 28 марта.

Вратарь Игорь Акинфеев в самом начале тренировки вышел на поле вместе с остальными игроками, но затем отправился внутрь базы, где начал работать в тренажерном зале. Остальные футболисты, игравшие в пятницу, начали восстановительное занятие. Не принимавшие участие в игре работали по обычной программе.

Участия в тренировке не приняли травмированные нападающий Федор Смолов и вратарь Станислав Крицюк, которые посещают на сборе команды в Краснодаре лишь теоретические занятия.