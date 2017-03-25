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https://sport.mail.ru/news/football-national/29199690/
25 марта 2017, 13:45 | Футбол: Сборные | Советский спорт

«Лучше меня только Роналду и Месси». Что за парень обыграл всю сборную России

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха играл за «МЮ» и сборную Англии, а теперь забивает за Кот-д’Ивуар, в том числе Акинфееву.

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С детства за «Кристал Пэлас»

В десять лет Уилфрид Заха пришел в молодежную команду «Кристал Пэласа», а через восемь лет сыграл за основной состав своей команды в чемпионшипе. Сейчас у Заха уже 196 матчей за родную команду и 20 голов.

Выступал за все возраста сборной Англии

Заха родился в Кот-д’Ивуаре, а в четыре года вместе с родителями переехал в Англию. В 2011-м Уилфрид провел два матча за юниорскую сборную Англии, а потом еще 13 игр за молодежку.

Через год главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон вызвал форварда в основную сборную и даже заиграл Заха в товарищеской встрече против Швеции. Второй свой контрольный матч за сборную Заха сыграл в августе 2013 года против шотландцев.

Больше Заха в национальную команду не вызывался, а в ноябре 2016-го сменил футбольное гражданство. Свой первый матч за родную сборную Уилфрид также провел против Швеции (это была товарищеская игра), в котором сделал голевую передачу. Уже в следующей игре против Уганды он забил гол.

Третий футболист в мире

В 2012-м Уилфрид был очень самоуверенным.

— Не считаю, что есть игроки лучше меня, за исключением Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Когда я выхожу на поле, настает мое время, — рассказывал Заха в интервью The Guardian. — Я уже сыграл более 100 матчей в чемпионшипе. Алексу Окслейду-Чемберлену удалось закрепиться в «Арсенале» даже без такого опыта. Я очень хочу играть в английской премьер-лиге.

Переход в «Манчестер Юнайтед»

В марте 2012-го Заха стал лучшим молодым футболистом Англии, и на игрока началась охота. «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттэнхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» претендовали на форварда, а Заха выбрал «манкунианцев». Но сначала Дэвид Мойес отдал Заха в аренду «Кристал Пэласу» до конца сезона, а уже потом обещал дать форварду шанс.

Но никакого шанса он не дождался. Английские СМИ писали, что во многом из-за того, что он встречался с дочкой Моейса, а тренеру это не нравилось. Сам Уилфрид эти связи отрицал, зато его брат в социальных сетях не раз оскорблял Мойеса.

В итоге Заха сыграл всего четыре официальных матча за «МЮ» и снова ушел в аренду. На этот раз в «Кардифф Сити», за который Уилфрид ни разу не отличился.

В феврале 2015-го «Кристал Пэлас» у «Манчестера» выкупил обратно права на Заха.

Показывал неприличный жест болельщикам «Лидса»

В 2013-м, когда Заха играл за «Кристал» в чемпионшипе, форвард не смог сдержать эмоций и показал болельщикам «Лидса» средний палец.

После матча Уилфрид извинился за свое поведение, но дисциплинарный комитет премьер-лиги все равно его дисквалифицировал на один матч.

Забил сборной России

В матче против России Заха не раз оказывался сразу против нескольких игроков соперника. На 70-й минуте форвард обыграл сначала Андрея Семенова, потом Илью Кутепова, а затем и Федора Кудряшова. Гол получился очень красивый. Жаль, что в ворота сборной России.

24.03.2017 19:00 Зрители 26000 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Сборная Кот-д`Ивуара
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