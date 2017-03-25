«Лучше меня только Роналду и Месси». Что за парень обыграл всю сборную России

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С детства за «Кристал Пэлас»

В десять лет Уилфрид Заха пришел в молодежную команду «Кристал Пэласа», а через восемь лет сыграл за основной состав своей команды в чемпионшипе. Сейчас у Заха уже 196 матчей за родную команду и 20 голов.

Выступал за все возраста сборной Англии

Заха родился в Кот-д’Ивуаре, а в четыре года вместе с родителями переехал в Англию. В 2011-м Уилфрид провел два матча за юниорскую сборную Англии, а потом еще 13 игр за молодежку.

Через год главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон вызвал форварда в основную сборную и даже заиграл Заха в товарищеской встрече против Швеции. Второй свой контрольный матч за сборную Заха сыграл в августе 2013 года против шотландцев.

Больше Заха в национальную команду не вызывался, а в ноябре 2016-го сменил футбольное гражданство. Свой первый матч за родную сборную Уилфрид также провел против Швеции (это была товарищеская игра), в котором сделал голевую передачу. Уже в следующей игре против Уганды он забил гол.

Третий футболист в мире

В 2012-м Уилфрид был очень самоуверенным.

— Не считаю, что есть игроки лучше меня, за исключением Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Когда я выхожу на поле, настает мое время, — рассказывал Заха в интервью The Guardian. — Я уже сыграл более 100 матчей в чемпионшипе. Алексу Окслейду-Чемберлену удалось закрепиться в «Арсенале» даже без такого опыта. Я очень хочу играть в английской премьер-лиге.

Переход в «Манчестер Юнайтед»

В марте 2012-го Заха стал лучшим молодым футболистом Англии, и на игрока началась охота. «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттэнхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» претендовали на форварда, а Заха выбрал «манкунианцев». Но сначала Дэвид Мойес отдал Заха в аренду «Кристал Пэласу» до конца сезона, а уже потом обещал дать форварду шанс.

Но никакого шанса он не дождался. Английские СМИ писали, что во многом из-за того, что он встречался с дочкой Моейса, а тренеру это не нравилось. Сам Уилфрид эти связи отрицал, зато его брат в социальных сетях не раз оскорблял Мойеса.

В итоге Заха сыграл всего четыре официальных матча за «МЮ» и снова ушел в аренду. На этот раз в «Кардифф Сити», за который Уилфрид ни разу не отличился.

В феврале 2015-го «Кристал Пэлас» у «Манчестера» выкупил обратно права на Заха.

Показывал неприличный жест болельщикам «Лидса»

В 2013-м, когда Заха играл за «Кристал» в чемпионшипе, форвард не смог сдержать эмоций и показал болельщикам «Лидса» средний палец.

После матча Уилфрид извинился за свое поведение, но дисциплинарный комитет премьер-лиги все равно его дисквалифицировал на один матч.

Забил сборной России

В матче против России Заха не раз оказывался сразу против нескольких игроков соперника. На 70-й минуте форвард обыграл сначала Андрея Семенова, потом Илью Кутепова, а затем и Федора Кудряшова. Гол получился очень красивый. Жаль, что в ворота сборной России.

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