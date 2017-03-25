«Лучше меня только Роналду и Месси». Что за парень обыграл всю сборную России
Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха играл за «МЮ» и сборную Англии, а теперь забивает за Кот-д’Ивуар, в том числе Акинфееву.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С детства за «Кристал Пэлас»
В десять лет Уилфрид Заха пришел в молодежную команду «Кристал Пэласа», а через восемь лет сыграл за основной состав своей команды в чемпионшипе. Сейчас у Заха уже 196 матчей за родную команду и 20 голов.
Выступал за все возраста сборной Англии
Заха родился в Кот-д’Ивуаре, а в четыре года вместе с родителями переехал в Англию. В 2011-м Уилфрид провел два матча за юниорскую сборную Англии, а потом еще 13 игр за молодежку.
Через год главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон вызвал форварда в основную сборную и даже заиграл Заха в товарищеской встрече против Швеции. Второй свой контрольный матч за сборную Заха сыграл в августе 2013 года против шотландцев.
Больше Заха в национальную команду не вызывался, а в ноябре 2016-го сменил футбольное гражданство. Свой первый матч за родную сборную Уилфрид также провел против Швеции (это была товарищеская игра), в котором сделал голевую передачу. Уже в следующей игре против Уганды он забил гол.
Третий футболист в мире
В 2012-м Уилфрид был очень самоуверенным.
— Не считаю, что есть игроки лучше меня, за исключением Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Когда я выхожу на поле, настает мое время, — рассказывал Заха в интервью The Guardian. — Я уже сыграл более 100 матчей в чемпионшипе. Алексу
Переход в «Манчестер Юнайтед»
В марте 2012-го Заха стал лучшим молодым футболистом Англии, и на игрока началась охота. «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттэнхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» претендовали на форварда, а Заха выбрал «манкунианцев». Но сначала Дэвид Мойес отдал Заха в аренду «Кристал Пэласу» до конца сезона, а уже потом обещал дать форварду шанс.
Но никакого шанса он не дождался. Английские СМИ писали, что во многом
В итоге Заха сыграл всего четыре официальных матча за «МЮ» и снова ушел в аренду. На этот раз в «Кардифф Сити», за который Уилфрид ни разу не отличился.
В феврале 2015-го «Кристал Пэлас» у «Манчестера» выкупил обратно права на Заха.
Показывал неприличный жест болельщикам «Лидса»
В 2013-м, когда Заха играл за «Кристал» в чемпионшипе, форвард не смог сдержать эмоций и показал болельщикам «Лидса» средний палец.
После матча Уилфрид извинился за свое поведение, но дисциплинарный комитет
Забил сборной России
В матче против России Заха не раз оказывался сразу против нескольких игроков соперника. На 70-й минуте форвард обыграл сначала Андрея Семенова, потом Илью Кутепова, а затем и Федора Кудряшова. Гол получился очень красивый. Жаль, что в ворота сборной России.
|24.03.2017 19:00
|Зрители 26000
|матчи: Товарищеский матч
|Арена Краснодар
|Россия
|0:2
|Кот-д`Ивуар
|Первый тайм: 0:1
|Станислав Черчесов
|Ибраим Камара
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|Боковой судья
|Октавиан Совре (Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter