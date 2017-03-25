Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29199604/
25 марта 2017, 10:45 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие

Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?

Президент Российского футбольного союза вице-премьер РФ Виталий Мутко футболист Федор Смолов получивший приз как лучший игрок России 2016 года и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин (слева направо) перед товарищеским матчем по футболу между сборными командами России и Кот-д'Ивуара. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Много нового услышали о себе по окончании Евро-2016 — точнее, уже групповой стадии турнира — члены сборной России по футболу. Банковский служащий из Тюмени Артём Хасанов гневными, но в сущности своей бесполезными «комментами» в Сети не ограничился — и обратился напрямую к первым лицам государства. Так на свет появилась знаменитая петиция о расформировании команды, не оправдавшей чаяний многомиллионной армии любителей футбола.

Невзирая на лаконичный формат (полтыщи знаков с пробелами), челобитная собрала без 46 тысяч миллион подписей и дошла как минимум до одного из трёх адресатов. Главный спортивный и футбольный начальник страны лично встретился с автором и обещал принять меры. «Главное — не должно быть стыдно перед болельщиками», — сформулировал принцип формирования обновлённой сборной, с прицелом на домашний Кубок мира, Виталий Мутко.

Сказано — сделано. За последующие 8,5 месяца сборная изменилась до неузнаваемости. В первом матче 2017 года на изумительно зелёный и ровный палас краснодарского суперстадиона ступили три участника самого позорного матча прошлого лета. Три человека, к которым после Уэльса возникло меньше всех претензий.

Акинфеев тогда единственный из стартового состава удостоился не хулы, но сдержанной похвалы и был объявлен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) самым популярным игроком сборной. Ну, а Головин с Самедовым отправились на газон старенького, но уютного тулузского стадиона, когда повернуть течение игры вспять даже волшебнику (вроде Месси) было бы невероятно сложно, а скорее всего — невозможно.

Ну и? Сменилось у вас чувство стыда за сборную чувством гордости? После рейда Уилфрида Заха, нападающего 15-й команды АПЛ, одурачившего всех (всех!) защитников в алых майках, впору было сочинять новое прошение — о возвращении в команду всех «армейских» ветеранов. Вдруг выяснилось, что без Березуцких и Игнашевича ещё хуже, чем с ними. Внезапно, правда?

Чистка рядов от несознательных элементов и переход на тактику самого успешного отечественного клуба в Европе по итогам сезона не решили всех проблем команды. У меня, допустим, по просмотру трансляции из Краснодара возникло пусть запоздалое, но понимание мотивов Слуцкого не брать во Францию вице-чемпионов страны. Дело не в столичном снобизме или банальной предвзятости. Всё гораздо проще. Чтобы играть в сборной, как в клубе, ростовским кандидатам нужен тренер «Ростова» на лавке (минимум — в раздевалке). А ещё желательно — Навас в обороне, Гацкан с Нобоа в «опоре» и Калачёв на бровке. Чего тренер Слуцкий обеспечить им при всём желании не мог. Потому и взял во Францию других людей, менее зависимых от окружения и влияния клубного предводителя.

Спроецировав игровую модель «Ростова» на сборную, новый тренер наполнил её игроками, к такой расстановке не приспособленными. Из тройки стопперов и пары «бровочников» перестраиваться не пришлось одному Кудряшову. «Спартак» Кутепова и Самедова, «Зенит» Жиркова и «Терек» Семёнова действуют в совершенно ином ключе. В этой ситуации рассчитывать на безошибочную игру в обороне было наивно. Тем более — без единого профильного разрушителя в опорной зоне а-ля Гацкан (или Денисов).

Впрочем, это всё тактические нюансы, наверное, поправимые. Удручает другое — отношение к делу и восприятие собственной игры участниками процесса. Юрий Жирков, например, усматривает природу свиста с трибун в человеческой сущности свистящих. «Значит, такие у нас болельщики», — искренне полагает бронзовый призёр Евро-2008. Других объяснений недовольства зрителя ему, видимо, в голову не приходит. По этой логике болельщик должен быть признателен футболистам уже за сам факт выхода на поле и восторженно реагировать на любой, даже корявенький финт или плохонький удар. То, что сборная давным-давно не вызывает у людей сильных эмоций, игроки, по всей видимости, не чувствуют, не ощущают. И это отторжение не вчера и не на Кубани началось.

О степени разочарования сборной красноречиво скажут несколько цифр. На наш ноябрьский вопрос, чего ждёте от матча Россия — Румыния, заключительный в 2016 году, 55% респондентов ответили категоричным: «Не собираюсь смотреть». При этом «Чемпионат» — не ВЦИОМ, и аудитория у нас более спортивная.

Результаты свежего опроса выглядят ещё более убийственно для команды. Знаете, какая эмоция превалировала у болельщика после очередного поражения сборной? Безразличие! За этот вариант — один из пяти — проголосовала почти половина респондентов — 48 процентов.

Самое печальное, что по мере приближения разнообразных Кубков ощущение взаимности этого чувства только крепнет. «Вы делаете вид, что играете, а мы делаем вид, что болеем». Какую бы петицию подписать, чтобы все начали добросовестно относиться к своим обязанностям? Каждый на своё месте, а?

Олег Лысенко

24.03.2017 19:00 Зрители 26000 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!