Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие

Много нового услышали о себе по окончании Евро-2016 — точнее, уже групповой стадии турнира — члены сборной России по футболу. Банковский служащий из Тюмени Артём Хасанов гневными, но в сущности своей бесполезными «комментами» в Сети не ограничился — и обратился напрямую к первым лицам государства. Так на свет появилась знаменитая петиция о расформировании команды, не оправдавшей чаяний многомиллионной армии любителей футбола.



Невзирая на лаконичный формат (полтыщи знаков с пробелами), челобитная собрала без 46 тысяч миллион подписей и дошла как минимум до одного из трёх адресатов. Главный спортивный и футбольный начальник страны лично встретился с автором и обещал принять меры. «Главное — не должно быть стыдно перед болельщиками», — сформулировал принцип формирования обновлённой сборной, с прицелом на домашний Кубок мира, Виталий Мутко.



Сказано — сделано. За последующие 8,5 месяца сборная изменилась до неузнаваемости. В первом матче 2017 года на изумительно зелёный и ровный палас краснодарского суперстадиона ступили три участника самого позорного матча прошлого лета. Три человека, к которым после Уэльса возникло меньше всех претензий.



Акинфеев тогда единственный из стартового состава удостоился не хулы, но сдержанной похвалы и был объявлен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) самым популярным игроком сборной. Ну, а Головин с Самедовым отправились на газон старенького, но уютного тулузского стадиона, когда повернуть течение игры вспять даже волшебнику (вроде Месси) было бы невероятно сложно, а скорее всего — невозможно.

Ну и? Сменилось у вас чувство стыда за сборную чувством гордости? После рейда Уилфрида Заха, нападающего 15-й команды АПЛ, одурачившего всех (всех!) защитников в алых майках, впору было сочинять новое прошение — о возвращении в команду всех «армейских» ветеранов. Вдруг выяснилось, что без Березуцких и Игнашевича ещё хуже, чем с ними. Внезапно, правда?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽Л! Кот-д'Ивуар <a href="https://twitter.com/FIFCI_tweet">@FIFCI_tweet</a><br><br>Контрольный матч. Россия - Кот-д'Ивуар 0:2 70' Уилфрид Заха <a href="https://twitter.com/wilfriedzaha">@wilfriedzaha</a> (клуб <a href="https://twitter.com/CPFC">@CPFC</a>) <a href="https://t.co/2VFPgM0ADA">pic.twitter.com/2VFPgM0ADA</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/845329601916227585">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Чистка рядов от несознательных элементов и переход на тактику самого успешного отечественного клуба в Европе по итогам сезона не решили всех проблем команды. У меня, допустим, по просмотру трансляции из Краснодара возникло пусть запоздалое, но понимание мотивов Слуцкого не брать во Францию вице-чемпионов страны. Дело не в столичном снобизме или банальной предвзятости. Всё гораздо проще. Чтобы играть в сборной, как в клубе, ростовским кандидатам нужен тренер «Ростова» на лавке (минимум — в раздевалке). А ещё желательно — Навас в обороне, Гацкан с Нобоа в «опоре» и Калачёв на бровке. Чего тренер Слуцкий обеспечить им при всём желании не мог. Потому и взял во Францию других людей, менее зависимых от окружения и влияния клубного предводителя.



Спроецировав игровую модель «Ростова» на сборную, новый тренер наполнил её игроками, к такой расстановке не приспособленными. Из тройки стопперов и пары «бровочников» перестраиваться не пришлось одному Кудряшову. «Спартак» Кутепова и Самедова, «Зенит» Жиркова и «Терек» Семёнова действуют в совершенно ином ключе. В этой ситуации рассчитывать на безошибочную игру в обороне было наивно. Тем более — без единого профильного разрушителя в опорной зоне а-ля Гацкан (или Денисов).

Впрочем, это всё тактические нюансы, наверное, поправимые. Удручает другое — отношение к делу и восприятие собственной игры участниками процесса. Юрий Жирков, например, усматривает природу свиста с трибун в человеческой сущности свистящих. «Значит, такие у нас болельщики», — искренне полагает бронзовый призёр Евро-2008. Других объяснений недовольства зрителя ему, видимо, в голову не приходит. По этой логике болельщик должен быть признателен футболистам уже за сам факт выхода на поле и восторженно реагировать на любой, даже корявенький финт или плохонький удар. То, что сборная давным-давно не вызывает у людей сильных эмоций, игроки, по всей видимости, не чувствуют, не ощущают. И это отторжение не вчера и не на Кубани началось.



О степени разочарования сборной красноречиво скажут несколько цифр. На наш ноябрьский вопрос, чего ждёте от матча Россия — Румыния, заключительный в 2016 году, 55% респондентов ответили категоричным: «Не собираюсь смотреть». При этом «Чемпионат» — не ВЦИОМ, и аудитория у нас более спортивная.

Результаты свежего опроса выглядят ещё более убийственно для команды. Знаете, какая эмоция превалировала у болельщика после очередного поражения сборной? Безразличие! За этот вариант — один из пяти — проголосовала почти половина респондентов — 48 процентов.



Самое печальное, что по мере приближения разнообразных Кубков ощущение взаимности этого чувства только крепнет. «Вы делаете вид, что играете, а мы делаем вид, что болеем». Какую бы петицию подписать, чтобы все начали добросовестно относиться к своим обязанностям? Каждый на своё месте, а?

Олег Лысенко