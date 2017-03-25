Предстоящую встречу сборных Армении и Казахстана 26 марта в Ереване можно окрестить битвой аутсайдеров, так как перед пятым туром отборочного турнира ЧМ-2018 они замыкают турнирную таблицу, передает корреспондент Vesti.kz.

Перед очным противостоянием армяне с тремя очками занимают предпоследнюю пятую строчку, казахстанцы — шестое. В их активе два балла. Впрочем, и в рейтинге ФИФА они расположились недалеко друг от друга. Армения оказалась на 85-й позиции, Казахстан на 94-й. Не трудно догадаться, что между ними развернется основная борьба за то, чтобы не быть последними в группе Е. Хотя в команде Артура Петросяна хватает добротных футболистов, способных замахнуться и на более высокое место в таблице.

Между собой команды сыграют в шестой раз. Впервые они встретились 19 февраля 2004 года на международном турнире на Кипре. Тогда казахстанской сборной руководил первый иностранный тренер в ее истории россиянин Леонид Пахомов. Основное время матча завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти удачливыми оказались казахстанцы 3:2. В составе нашей команды дубль оформил Нурбол Жумаскалиев, а также отличился Андрей Финонченко. В серии послематчевых пенальти забивали Самат Смаков, Евгений Ловчев и Максим Самченко.

В последующем сборные две игры провели на стадии отборочного турнира Евро-2008. 2 июня 2007 года в Алматы победили армянские футболисты со счетом 2:1, в то время как фаворитами встречи являлись хозяева поля. На голы Роберта Арзуманяна и Саркиса Овсепяна в первом тайме казахстанцы после перерыва ответили точным ударом Руслана Балтиева с пенальти. В ответной встрече, прошедшей 21 ноября этого же года в Ереване, уже победила сборная Казахстана 1:0. На 64-й минуте отличился Сергей Остапенко.

Далее последовали два товарищеских поединка, завершившихся победой армян. Сначала со счетом 1:0 выиграли 26 марта 2008 года в Роттердаме, единственный гол на счету Эдгара Манучаряна. Потом оказались сильнее 5 июня 2012 года в Ереване, где забили три безответных мяча. Их авторами стали Геворг Казарян (дважды) и Юрий Мовсисян.

Интересно, что в отборочной группе Е у Казахстана на данный момент самые худшие показатели в обороне и атаке — 11 пропущенных мячей и всего три забитых. Правда, у Армении разница не самая лучшая — четыре гола при десяти пропущенных. Три мяча из четырех подопечные Артура Петросяна провели в последнем домашнем матче с Черногорией. В первом тайме уступали 0:2, а после перерыва вырвали победу со счетом 3:2. Отличились Артак Григорян, Вараздат Ароян и Геворг Казарян. Еще одним точным ударом отметился Маркос Пиззелли в гостевом поединке с Польшей (1:2). У Казахстана в текущем квалификационном цикле два гола забил Сергей Хижниченко, еще один Гафуржан Суюмбаев.

Напомним, что матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 Армения — Казахстан состоится 26 марта в Ереване. Начало — в 22:00 по времени Астаны. О том, где можно посмотреть прямую трансляцию данной встречи, можно узнать здесь. Также все новости о национальной команде можно прочитать в этой ссылке.