Футболисты сборной Буркина-Фасо проиграли команде Марокко в товарищеском матче
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Футболисты сборной Буркина-Фасо, капитаном которой является полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе, проиграли команде Марокко в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в пятницу в Марракеше, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В других товарищеских матчах команда Камеруна переиграла на выезде сборную Туниса со счетом 1:0, а сборная Гвинеи дома сыграла вничью с командой Габона — 2:2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter