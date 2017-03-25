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25 марта 2017, 1:54 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборной Буркина-Фасо проиграли команде Марокко в товарищеском матче

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Футболисты сборной Буркина-Фасо, капитаном которой является полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе, проиграли команде Марокко в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в пятницу в Марракеше, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В других товарищеских матчах команда Камеруна переиграла на выезде сборную Туниса со счетом 1:0, а сборная Гвинеи дома сыграла вничью с командой Габона — 2:2.

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