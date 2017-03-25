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25 марта 2017, 1:56 | Футбол: Сборные | «Газета.Ру»

Давид Сильва вышел на четвертое место в списке бомбардиров сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва отметился голом в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 с командой Израиля (4:1).

Для 31-летнего футболиста этот мяч стал 29-м в составе национальной команды. Этот гол позволил Сильве подняться на четвертое место в списке бомбардиров команды, сравнявшись с Фернандо Йерро.

Лучшим бомбардиром в истории сборной Испании является Давид Вилья, на счету которого 59 голов. Далее идут Рауль (44) и Фернандо Торрес (38).

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