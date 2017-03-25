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https://sport.mail.ru/news/football-national/29197927/
25 марта 2017, 0:18 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Валерий Непомнящий: С Мариу Фернандесом сборная станет сильнее

Один из самых авторитетных российских тренеров — об игре с Кот-д’Ивуаром, совместимости Дзюбы и Смолова и людях, которые могут команду усилить.

Авторитетный специалист разобрал игру сборной. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Наша сборная безнадежна?

— Я разочарован. И все же не стоит посыпать голову пеплом. Для тренерского штаба и футболистов это полезный опыт. Матч поможет разобраться, в каком направлении двигаться. Не будем забывать, что играли не в оптимальном составе. С Глушаковым, Дзагоевым, Мариу Фернандесом, Дзюбой и Смоловым команда смотрелась бы иначе. Оборонялись в целом неплохо. Два пропущенных мяча — следствие не системной ошибки, а индивидуального мастерства футболистов Кот-д’Ивуара. Коджья и Заа в этих эпизодах сыграли блистательно. Меня больше насторожило другое.

— Что же?

— Отсутствие баланса между обороной и атакой. Игра без мяча — катастрофа! Мало обостряющих передач, креатива. Надо признать, что Ерохин, Головин и Зобнин со своими обязанностями не справились. Хотя после перерыва сборная действовала чуть лучше, заработали фланги. Первый тайм провели слишком робко, игроки боялись ошибиться, впереди вообще ничего не получалось.

— Бухаров шансом не воспользовался?

— У него было огромное желание проявить себя, все время находился в движении. Но форвард — игрок зависимый. В Краснодаре он, как и Полоз, остался без поддержки партнеров.

— Виктор Бондаренко и Сергей Балахнин скептически отнеслись к вызову Бухарова. А вы?

— А я очень рад, что Саша вернулся в большой футбол. Курбан Бердыев его реанимировал. В этом году Бухаров был заметен в каждом матче и заслужил приглашение в сборную. Надеюсь, против Бельгии себя еще покажет. Да и кто, если не он? Дзюба со Смоловым травмированы, а Полоз и Канунников в центре нападения не тянут. У них иные козыри.

— Станислав Черчесов уверяет, что Дзюба и Смолов в атаке совместимы. Разделяете мысль?

— Конечно. Это же разноплановые нападающие. Хотя когда-то в «Томи» я выпускал на поле одновременно и Дзюбу, и Корниленко. По фактуре они похожи, казалось, будут друг другу мешать. Пришлось помучиться, прежде чем решение было найдено.

— Какое?

— Корниленко выдвинул на острие, а Дзюбу — чуть левее. Там ему было комфортно, принимал мяч не спиной к воротам, а в пол-оборота. Да и вообще он прекрасно действует в подыгрыше, может создать момент не только для себя, но и для партнера.

— Значит, в сборной в роли центрфорварда видите Смолова?

— Тут разные варианты возможны. В том числе — в зависимости от соперника. Убежден в одном — не должен Смолов выходить на фланге и носиться за своим игроком от флажка до флажка. В атаке Федор намного полезнее.

— Мариу Фернандес нужен сборной?

— Сто процентов! С ним команда станет сильнее. Скорее бы уж ему разрешили играть. В российском чемпионате на позиции правого защитника Мариу Фернандес сегодня номер один. Скажу больше — безальтернативен!

— А Смольников?

— Начнем с того, что конкуренция еще никому не вредила. Был период, когда Смольников в «Зените» и сборной выглядел замечательно. Но на чемпионате Европы разочаровал, дальше все пошло наперекосяк, травмы, операция. До сих пор не восстановился.

— Как полагаете, увидим еще в сборной Василия Березуцкого и Игнашевича?

— По Игнашевичу есть сомнения. В ЦСКА он не всегда выходит в стартовом составе, к тому же постарше. Впрочем, для центрального защитника при схеме 3−5−2 возраст — не главное. При таком построении за счет опыта и выбора позиции можно спокойно играть до сорока пяти. А вот Березуцкий в сборную наверняка вернется.

— Накануне чемпионата мира-2018?

— Думаю, уже на Кубке конфедераций. Если, конечно, будет жив-здоров.

— Тогда какой смысл в его недавнем заявлении о прекращении выступлений за сборную?

— В жизни любого возрастного игрока наступает момент, когда тяжело разрываться на два фронта. Плюс травмы дают о себе знать. И все-таки мне кажется, у Васи еще достаточно пороху, чтоб принести пользу не только ЦСКА, но и сборной.

— О Кокорине ближе к Кубку конфедераций Черчесов тоже вспомнит?

— В этом я абсолютно уверен. Футболист необычайно талантливый, хорошо работает с мячом, скоростной. В первой линии способен сыграть на любой позиции. Очень жаль, что свой потенциал реализовал пока от силы на 25 процентов. Причина, на мой взгляд, исключительно в психологии. Не скажу, что сейчас на поле он отбывает номер. Нет, старается, бьется, но не хватает куража. Кокорину нужно разозлиться на самого себя. Взорваться, получить какой-то толчок — и заиграет не хуже, чем Смолов.

— Не разуверились в Кокорине?

— Надежда умирает последней. Если б я был его тренером, возможно, сумел бы подобрать к парню ключик. Мне всегда нравился этот игрок. Расскажу историю, о которой журналисты не знают. Когда возглавлял «Томь», а у Кокорина в «Динамо» не слишком ладилось, почти договорился, что он переедет в Томск на правах аренды. Общался и с его отцом, и с Кобелевым, который тогда тренировал «Динамо»….

— А с самим Кокориным?

— Вот до знакомства с Сашей, к сожалению, не дошло. Отец сказал: «Давайте недельку подождем». За это время Кокорин получил шанс в «Динамо», зацепился за него, и вопрос с переходом в «Томь» отпал.

24.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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