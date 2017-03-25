Валерий Непомнящий: С Мариу Фернандесом сборная станет сильнее

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— Наша сборная безнадежна?

— Я разочарован. И все же не стоит посыпать голову пеплом. Для тренерского штаба и футболистов это полезный опыт. Матч поможет разобраться, в каком направлении двигаться. Не будем забывать, что играли не в оптимальном составе. С Глушаковым, Дзагоевым, Мариу Фернандесом, Дзюбой и Смоловым команда смотрелась бы иначе. Оборонялись в целом неплохо. Два пропущенных мяча — следствие не системной ошибки, а индивидуального мастерства футболистов Кот-д’Ивуара. Коджья и Заа в этих эпизодах сыграли блистательно. Меня больше насторожило другое.

— Что же?

— Отсутствие баланса между обороной и атакой. Игра без мяча — катастрофа! Мало обостряющих передач, креатива. Надо признать, что Ерохин, Головин и Зобнин со своими обязанностями не справились. Хотя после перерыва сборная действовала чуть лучше, заработали фланги. Первый тайм провели слишком робко, игроки боялись ошибиться, впереди вообще ничего не получалось.

— Бухаров шансом не воспользовался?

— У него было огромное желание проявить себя, все время находился в движении. Но форвард — игрок зависимый. В Краснодаре он, как и Полоз, остался без поддержки партнеров.

— Виктор Бондаренко и Сергей Балахнин скептически отнеслись к вызову Бухарова. А вы?

— А я очень рад, что Саша вернулся в большой футбол. Курбан Бердыев его реанимировал. В этом году Бухаров был заметен в каждом матче и заслужил приглашение в сборную. Надеюсь, против Бельгии себя еще покажет. Да и кто, если не он? Дзюба со Смоловым травмированы, а Полоз и Канунников в центре нападения не тянут. У них иные козыри.

— Станислав Черчесов уверяет, что Дзюба и Смолов в атаке совместимы. Разделяете мысль?

— Конечно. Это же разноплановые нападающие. Хотя когда-то в «Томи» я выпускал на поле одновременно и Дзюбу, и Корниленко. По фактуре они похожи, казалось, будут друг другу мешать. Пришлось помучиться, прежде чем решение было найдено.

— Какое?

— Корниленко выдвинул на острие, а Дзюбу — чуть левее. Там ему было комфортно, принимал мяч не спиной к воротам, а в пол-оборота. Да и вообще он прекрасно действует в подыгрыше, может создать момент не только для себя, но и для партнера.

— Значит, в сборной в роли центрфорварда видите Смолова?

— Тут разные варианты возможны. В том числе — в зависимости от соперника. Убежден в одном — не должен Смолов выходить на фланге и носиться за своим игроком от флажка до флажка. В атаке Федор намного полезнее.

— Мариу Фернандес нужен сборной?

— Сто процентов! С ним команда станет сильнее. Скорее бы уж ему разрешили играть. В российском чемпионате на позиции правого защитника Мариу Фернандес сегодня номер один. Скажу больше — безальтернативен!

— А Смольников?

— Начнем с того, что конкуренция еще никому не вредила. Был период, когда Смольников в «Зените» и сборной выглядел замечательно. Но на чемпионате Европы разочаровал, дальше все пошло наперекосяк, травмы, операция. До сих пор не восстановился.

— Как полагаете, увидим еще в сборной Василия Березуцкого и Игнашевича?

— По Игнашевичу есть сомнения. В ЦСКА он не всегда выходит в стартовом составе, к тому же постарше. Впрочем, для центрального защитника при схеме 3−5−2 возраст — не главное. При таком построении за счет опыта и выбора позиции можно спокойно играть до сорока пяти. А вот Березуцкий в сборную наверняка вернется.

— Накануне чемпионата мира-2018?

— Думаю, уже на Кубке конфедераций. Если, конечно, будет жив-здоров.

— Тогда какой смысл в его недавнем заявлении о прекращении выступлений за сборную?

— В жизни любого возрастного игрока наступает момент, когда тяжело разрываться на два фронта. Плюс травмы дают о себе знать. И все-таки мне кажется, у Васи еще достаточно пороху, чтоб принести пользу не только ЦСКА, но и сборной.

— О Кокорине ближе к Кубку конфедераций Черчесов тоже вспомнит?

— В этом я абсолютно уверен. Футболист необычайно талантливый, хорошо работает с мячом, скоростной. В первой линии способен сыграть на любой позиции. Очень жаль, что свой потенциал реализовал пока от силы на 25 процентов. Причина, на мой взгляд, исключительно в психологии. Не скажу, что сейчас на поле он отбывает номер. Нет, старается, бьется, но не хватает куража. Кокорину нужно разозлиться на самого себя. Взорваться, получить какой-то толчок — и заиграет не хуже, чем Смолов.

— Не разуверились в Кокорине?

— Надежда умирает последней. Если б я был его тренером, возможно, сумел бы подобрать к парню ключик. Мне всегда нравился этот игрок. Расскажу историю, о которой журналисты не знают. Когда возглавлял «Томь», а у Кокорина в «Динамо» не слишком ладилось, почти договорился, что он переедет в Томск на правах аренды. Общался и с его отцом, и с Кобелевым, который тогда тренировал «Динамо»….

— А с самим Кокориным?

— Вот до знакомства с Сашей, к сожалению, не дошло. Отец сказал: «Давайте недельку подождем». За это время Кокорин получил шанс в «Динамо», зацепился за него, и вопрос с переходом в «Томь» отпал.