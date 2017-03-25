Валерий Непомнящий: С Мариу Фернандесом сборная станет сильнее
Один из самых авторитетных российских тренеров — об игре с Кот-д’Ивуаром, совместимости Дзюбы и Смолова и людях, которые могут команду усилить.
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— Наша сборная безнадежна?
— Я разочарован. И все же не стоит посыпать голову пеплом. Для тренерского штаба и футболистов это полезный опыт. Матч поможет разобраться, в каком направлении двигаться. Не будем забывать, что играли не в оптимальном составе. С Глушаковым, Дзагоевым, Мариу Фернандесом, Дзюбой и Смоловым команда смотрелась бы иначе. Оборонялись в целом неплохо. Два пропущенных мяча — следствие не системной ошибки, а индивидуального мастерства футболистов Кот-д’Ивуара. Коджья и Заа в этих эпизодах сыграли блистательно. Меня больше насторожило другое.
— Что же?
— Отсутствие баланса между обороной и атакой. Игра без мяча — катастрофа! Мало обостряющих передач, креатива. Надо признать, что Ерохин, Головин и Зобнин со своими обязанностями не справились. Хотя после перерыва сборная действовала чуть лучше, заработали фланги. Первый тайм провели слишком робко, игроки боялись ошибиться, впереди вообще ничего не получалось.
— Бухаров шансом не воспользовался?
— У него было огромное желание проявить себя, все время находился в движении. Но форвард — игрок зависимый. В Краснодаре он, как и Полоз, остался без поддержки партнеров.
— Виктор Бондаренко и Сергей Балахнин скептически отнеслись к вызову Бухарова. А вы?
— А я очень рад, что Саша вернулся в большой футбол. Курбан Бердыев его реанимировал. В этом году Бухаров был заметен в каждом матче и заслужил приглашение в сборную. Надеюсь, против Бельгии себя еще покажет. Да и кто, если не он? Дзюба со Смоловым травмированы, а Полоз и Канунников в центре нападения не тянут. У них иные козыри.
— Станислав Черчесов уверяет, что Дзюба и Смолов в атаке совместимы. Разделяете мысль?
— Конечно. Это же разноплановые нападающие. Хотя
— Какое?
— Корниленко выдвинул на острие, а Дзюбу — чуть левее. Там ему было комфортно, принимал мяч не спиной к воротам, а в
— Значит, в сборной в роли центрфорварда видите Смолова?
— Тут разные варианты возможны. В том числе — в зависимости от соперника. Убежден в одном — не должен Смолов выходить на фланге и носиться за своим игроком от флажка до флажка. В атаке Федор намного полезнее.
— Мариу Фернандес нужен сборной?
— Сто процентов! С ним команда станет сильнее. Скорее бы уж ему разрешили играть. В российском чемпионате на позиции правого защитника Мариу Фернандес сегодня номер один. Скажу больше — безальтернативен!
— А Смольников?
— Начнем с того, что конкуренция еще никому не вредила. Был период, когда Смольников в «Зените» и сборной выглядел замечательно. Но на чемпионате Европы разочаровал, дальше все пошло наперекосяк, травмы, операция. До сих пор не восстановился.
— Как полагаете, увидим еще в сборной Василия Березуцкого и Игнашевича?
— По Игнашевичу есть сомнения. В ЦСКА он не всегда выходит в стартовом составе, к тому же постарше. Впрочем, для центрального защитника при схеме 3−5−2 возраст — не главное. При таком построении за счет опыта и выбора позиции можно спокойно играть до сорока пяти. А вот Березуцкий в сборную наверняка вернется.
— Накануне чемпионата мира-2018?
— Думаю, уже на Кубке конфедераций. Если, конечно, будет
— Тогда какой смысл в его недавнем заявлении о прекращении выступлений за сборную?
— В жизни любого возрастного игрока наступает момент, когда тяжело разрываться на два фронта. Плюс травмы дают о себе знать. И
— О Кокорине ближе к Кубку конфедераций Черчесов тоже вспомнит?
— В этом я абсолютно уверен. Футболист необычайно талантливый, хорошо работает с мячом, скоростной. В первой линии способен сыграть на любой позиции. Очень жаль, что свой потенциал реализовал пока от силы на 25 процентов. Причина, на мой взгляд, исключительно в психологии. Не скажу, что сейчас на поле он отбывает номер. Нет, старается, бьется, но не хватает куража. Кокорину нужно разозлиться на самого себя. Взорваться, получить
— Не разуверились в Кокорине?
— Надежда умирает последней. Если б я был его тренером, возможно, сумел бы подобрать к парню ключик. Мне всегда нравился этот игрок. Расскажу историю, о которой журналисты не знают. Когда возглавлял «Томь», а у Кокорина в «Динамо» не слишком ладилось, почти договорился, что он переедет в Томск на правах аренды. Общался и с его отцом, и с Кобелевым, который тогда тренировал «Динамо»….
— А с самим Кокориным?
— Вот до знакомства с Сашей, к сожалению, не дошло. Отец сказал: «Давайте недельку подождем». За это время Кокорин получил шанс в «Динамо», зацепился за него, и вопрос с переходом в «Томь» отпал.
|24.03.2017 19:00
|матчи: Товарищеский матч
|Арена Краснодар
|Россия
|0:2
|Кот-д`Ивуар
|Первый тайм: 0:1
|Станислав Черчесов
|Ибраим Камара
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|Боковой судья
|Октавиан Совре (Румыния)
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