В России некому играть в футбол

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Вилфрид Заа, форвард «Кристал Пэлас» — 16-е места в английской премьер-лиге, автор целых пяти голов в 30 матчах сезона — последовательно нанизал на свою верткую стопу всю нашу так называемую оборону и забил в ворота сборной России насколько красивый, настолько и издевательский гол. Будь я ивуарийским Георгием Черданцевым, воскликнул бы: «Я сейчас закончу вообще все!».

Болельщики, которые пришли — на их беду — на чудесную «Арену Краснодар», не заслужившую такого издевательства, дружно и справедливо закричали другое: «Мо-лод-цы!» Точно то же самое они скандировали и после финального свистка.

Африканцам.

Приехавшим не на контрольный, а на товарищеский матч. О чем говорило отсутствие по разным причинам почти всех (кроме Байи) ведущих игроков, а заодно и главного тренера, только что назначенного Марка Вильмотса. На скамейке приплясывал какой-то безымянный ивуарийский и.о.

Первый мяч в ворота Акинфеева (к вратарю — никаких вопросов) потрясающим ударом от штанги, перед этим продавив и убежав от Кутепова, как от мальчугана из ДЮСШ, забил Коджья. Футболист «Астон Виллы» — клуба, конечно, с великой историей, но ныне представляющего второй английский дивизион.

И вот так было весь матч. Техника каждого — ну, почти каждого — из российских футболистов по сравнению с очень скромными соперниками заставляла рыдать горючими слезами. Россиян валтузили в хвост и в гриву. Это легко и непринужденно делала команда, которая пару месяцев назад не вышла из группы на Кубке африканских наций. Причем ее резко ослабленный состав. Он смотрелся на фоне — да, тоже ослабленной, но выступавшей на своем поле сборной России, как на той же арене несколько дней назад «Сельта» на фоне «Краснодара». Одна команда любила мяч и ласкала его, а другая — ненавидела и разговаривала с ним на разных языках.

И на это было физически невозможно смотреть. Футбол, чудесная игра, которая создана для радости и удовольствия, вызывал в исполнении нашей команды за год с копейками до домашнего чемпионата мира чувство омерзительной тошноты.

У нас, говорите, много потерь? Безусловно. Смолов и Дзюба, Дзагоев и Глушаков. Да-да, и Василий Березуцкий с Игнашевичем, конечно. Старость которых столько раз и столькими людьми обсуждалась. А теперь ведь все взмолятся: «Возвращайтесь, боги! Хоть с тростью, хоть с костылем!».

У нас в стране сейчас просто некому, ну ладно, почти некому играть в футбол. И последние годы доказали, что категорически все равно, кто при этом будет тренером.

Нет, вы, конечно, вправе махать руками: а может, 3−5−2 — не наша схема? А может, Жирков с Самедовым, которым на двоих 65 лет, не тянут на роли бровочников, при этой модели требующие огромных физических затрат? Или надо ставить не Кутепова, а Васина?

Господи, ну не смешите. Ну не играла сборная с тремя центральными защитниками в Бразилии-2014 и Франции-2016. И Березуцкие с Игнашевичами там были. А толку?

Вот скажите — разве Станислав Черчесов поступил нелогично, сделав с начала встречи ставку впереди на ростовский треугольник Ерохин — Бухаров — Полоз? Разве, когда столько травм ведущих футболистов, неправильно уповать на клубные связки? Но толку — никакого. Потому что связки связками, а в центре у них не было Нобоа, справа — Калачева, в обороне — Сесара Наваса. Тех, кто реально делал игру «Ростова» в их фантастическом евросезоне-2016/17.

Перед матчем мы не то чтобы восторгались, но признавали полную справедливость того, что в стартовом составе — четыре человека из «Ростова». И немного тому удивлялись. Как же, мол, быстро в футболе меняется реальность. Два года назад этот клуб едва спасся от вылета, а теперь….

Минимальный шанс более или менее сносно выступить на домашнем ЧМ-2018 есть только при сплетении трех факторов. Главный из них — хорошая форма и отсутствие травм у шести-семи ключевых футболистов. Далее — хорошая жеребьевка и удача.

Сейчас же кто-то травмирован. Кто-то закончил со сборной. Кто-то сидел рядом с другим бразильцем на скамейке запасных (картина, где в форме сборной России рядом восседали Гильерме и Мариу Фернандес, отдавала сюрреализмом).

В Катаре наша сборная, казалось, достигла самого дна, и тут снизу опять постучали. Да с таким грохотом, что не знаешь, куда деваться. И хорошо хотя бы то, что у того же Смолова, когда его показали по ходу первого тайма, лицо было чернее тучи, а не выражало скрытое удовлетворение: мол, без меня ни черта не могут. Да и вполне верю, что другим игрокам, за редким исключением, тоже не все равно.

Просто почти все они — не могут. И ведь самое интересное и парадоксально-прискорбное, что по части самоотдачи ни слова претензии им не предъявишь. Они просто не могут. Как бы ни хотели, как бы ни выпрыгивали из трусов.

Матч с Котд'Ивуаром-2 показал это, увы, даже не крупным, а сверхкрупным планом. И если кто-то верит, что через три дня с Бельгией это чувство вдруг развеется, как кошмарный сон… Из патриотических соображений — давайте верить. Из каких-либо других — простите, не готов. И вся наша новейшая футбольная история это доказывает.

Трудно поверить и в то, что кто-то нас из каких-либо соображений, как хозяев чемпионата мира, вытащит из группы. Южную Африку помните? Ее не вытащили. Даже если хотели — не смогли.

А мы чем лучше?

Игорь РАБИНЕР.