В России некому играть в футбол
Обозреватель «СЭ» комментирует игру сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром.
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Вилфрид Заа, форвард «Кристал Пэлас» — 16-е места в английской
Болельщики, которые пришли — на их беду — на чудесную «Арену Краснодар», не заслужившую такого издевательства, дружно и справедливо закричали другое: «Мо-лод-цы!» Точно то же самое они скандировали и после финального свистка.
Африканцам.
Приехавшим не на контрольный, а на товарищеский матч. О чем говорило отсутствие по разным причинам почти всех (кроме Байи) ведущих игроков, а заодно и главного тренера, только что назначенного Марка Вильмотса. На скамейке приплясывал
Первый мяч в ворота Акинфеева (к вратарю — никаких вопросов) потрясающим ударом от штанги, перед этим продавив и убежав от Кутепова, как от мальчугана из ДЮСШ, забил Коджья. Футболист «Астон Виллы» — клуба, конечно, с великой историей, но ныне представляющего второй английский дивизион.
И вот так было весь матч. Техника каждого — ну, почти каждого — из российских футболистов по сравнению с очень скромными соперниками заставляла рыдать горючими слезами. Россиян валтузили в хвост и в гриву. Это легко и непринужденно делала команда, которая пару месяцев назад не вышла из группы на Кубке африканских наций. Причем ее резко ослабленный состав. Он смотрелся на фоне — да, тоже ослабленной, но выступавшей на своем поле сборной России, как на той же арене несколько дней назад «Сельта» на фоне «Краснодара». Одна команда любила мяч и ласкала его, а другая — ненавидела и разговаривала с ним на разных языках.
И на это было физически невозможно смотреть. Футбол, чудесная игра, которая создана для радости и удовольствия, вызывал в исполнении нашей команды за год с копейками до домашнего чемпионата мира чувство омерзительной тошноты.
У нас, говорите, много потерь? Безусловно. Смолов и Дзюба, Дзагоев и Глушаков.
У нас в стране сейчас просто некому, ну ладно, почти некому играть в футбол. И последние годы доказали, что категорически все равно, кто при этом будет тренером.
Нет, вы, конечно, вправе махать руками: а может, 3−5−2 — не наша схема? А может, Жирков с Самедовым, которым на двоих 65 лет, не тянут на роли бровочников, при этой модели требующие огромных физических затрат? Или надо ставить не Кутепова, а Васина?
Господи, ну не смешите. Ну не играла сборная с тремя центральными защитниками в Бразилии-2014 и Франции-2016. И Березуцкие с Игнашевичами там были. А толку?
Вот скажите — разве Станислав Черчесов поступил нелогично, сделав с начала встречи ставку впереди на ростовский треугольник Ерохин — Бухаров — Полоз? Разве, когда столько травм ведущих футболистов, неправильно уповать на клубные связки? Но толку — никакого. Потому что связки связками, а в центре у них не было Нобоа, справа — Калачева, в обороне — Сесара Наваса. Тех, кто реально делал игру «Ростова» в их фантастическом евросезоне-2016/17.
Перед матчем мы не то чтобы восторгались, но признавали полную справедливость того, что в стартовом составе — четыре человека из «Ростова». И немного тому удивлялись. Как же, мол, быстро в футболе меняется реальность. Два года назад этот клуб едва спасся от вылета, а теперь….
Минимальный шанс более или менее сносно выступить на домашнем ЧМ-2018 есть только при сплетении трех факторов. Главный из них — хорошая форма и отсутствие травм у
Сейчас же
В Катаре наша сборная, казалось, достигла самого дна, и тут снизу опять постучали. Да с таким грохотом, что не знаешь, куда деваться. И хорошо хотя бы то, что у того же Смолова, когда его показали по ходу первого тайма, лицо было чернее тучи, а не выражало скрытое удовлетворение: мол, без меня ни черта не могут. Да и вполне верю, что другим игрокам, за редким исключением, тоже не все равно.
Просто почти все они — не могут. И ведь самое интересное и
Матч с Котд'Ивуаром-2 показал это, увы, даже не крупным, а сверхкрупным планом. И если
Трудно поверить и в то, что
А мы чем лучше?
Игорь РАБИНЕР.
|24.03.2017 19:00
|матчи: Товарищеский матч
|Арена Краснодар
|Россия
|0:2
|Кот-д`Ивуар
|Первый тайм: 0:1
|Станислав Черчесов
|Ибраим Камара
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|Боковой судья
|Октавиан Совре (Румыния)
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