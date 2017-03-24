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https://sport.mail.ru/news/football-national/29197792/
24 марта 2017, 23:52 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

В России некому играть в футбол

Обозреватель «СЭ» комментирует игру сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром.

Игорь <span class=error>РАБИНЕР</span> — комментирует игру сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром. Увеличить
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Вилфрид Заа, форвард «Кристал Пэлас» — 16-е места в английской премьер-лиге, автор целых пяти голов в 30 матчах сезона — последовательно нанизал на свою верткую стопу всю нашу так называемую оборону и забил в ворота сборной России насколько красивый, настолько и издевательский гол. Будь я ивуарийским Георгием Черданцевым, воскликнул бы: «Я сейчас закончу вообще все!».

Болельщики, которые пришли — на их беду — на чудесную «Арену Краснодар», не заслужившую такого издевательства, дружно и справедливо закричали другое: «Мо-лод-цы!» Точно то же самое они скандировали и после финального свистка.

Африканцам.

Приехавшим не на контрольный, а на товарищеский матч. О чем говорило отсутствие по разным причинам почти всех (кроме Байи) ведущих игроков, а заодно и главного тренера, только что назначенного Марка Вильмотса. На скамейке приплясывал какой-то безымянный ивуарийский и.о.

Первый мяч в ворота Акинфеева (к вратарю — никаких вопросов) потрясающим ударом от штанги, перед этим продавив и убежав от Кутепова, как от мальчугана из ДЮСШ, забил Коджья. Футболист «Астон Виллы» — клуба, конечно, с великой историей, но ныне представляющего второй английский дивизион.

И вот так было весь матч. Техника каждого — ну, почти каждого — из российских футболистов по сравнению с очень скромными соперниками заставляла рыдать горючими слезами. Россиян валтузили в хвост и в гриву. Это легко и непринужденно делала команда, которая пару месяцев назад не вышла из группы на Кубке африканских наций. Причем ее резко ослабленный состав. Он смотрелся на фоне — да, тоже ослабленной, но выступавшей на своем поле сборной России, как на той же арене несколько дней назад «Сельта» на фоне «Краснодара». Одна команда любила мяч и ласкала его, а другая — ненавидела и разговаривала с ним на разных языках.

И на это было физически невозможно смотреть. Футбол, чудесная игра, которая создана для радости и удовольствия, вызывал в исполнении нашей команды за год с копейками до домашнего чемпионата мира чувство омерзительной тошноты.

У нас, говорите, много потерь? Безусловно. Смолов и Дзюба, Дзагоев и Глушаков. Да-да, и Василий Березуцкий с Игнашевичем, конечно. Старость которых столько раз и столькими людьми обсуждалась. А теперь ведь все взмолятся: «Возвращайтесь, боги! Хоть с тростью, хоть с костылем!».

У нас в стране сейчас просто некому, ну ладно, почти некому играть в футбол. И последние годы доказали, что категорически все равно, кто при этом будет тренером.

Нет, вы, конечно, вправе махать руками: а может, 3−5−2 — не наша схема? А может, Жирков с Самедовым, которым на двоих 65 лет, не тянут на роли бровочников, при этой модели требующие огромных физических затрат? Или надо ставить не Кутепова, а Васина?

Господи, ну не смешите. Ну не играла сборная с тремя центральными защитниками в Бразилии-2014 и Франции-2016. И Березуцкие с Игнашевичами там были. А толку?

Вот скажите — разве Станислав Черчесов поступил нелогично, сделав с начала встречи ставку впереди на ростовский треугольник Ерохин — Бухаров — Полоз? Разве, когда столько травм ведущих футболистов, неправильно уповать на клубные связки? Но толку — никакого. Потому что связки связками, а в центре у них не было Нобоа, справа — Калачева, в обороне — Сесара Наваса. Тех, кто реально делал игру «Ростова» в их фантастическом евросезоне-2016/17.

Перед матчем мы не то чтобы восторгались, но признавали полную справедливость того, что в стартовом составе — четыре человека из «Ростова». И немного тому удивлялись. Как же, мол, быстро в футболе меняется реальность. Два года назад этот клуб едва спасся от вылета, а теперь….

Минимальный шанс более или менее сносно выступить на домашнем ЧМ-2018 есть только при сплетении трех факторов. Главный из них — хорошая форма и отсутствие травм у шести-семи ключевых футболистов. Далее — хорошая жеребьевка и удача.

Сейчас же кто-то травмирован. Кто-то закончил со сборной. Кто-то сидел рядом с другим бразильцем на скамейке запасных (картина, где в форме сборной России рядом восседали Гильерме и Мариу Фернандес, отдавала сюрреализмом).

В Катаре наша сборная, казалось, достигла самого дна, и тут снизу опять постучали. Да с таким грохотом, что не знаешь, куда деваться. И хорошо хотя бы то, что у того же Смолова, когда его показали по ходу первого тайма, лицо было чернее тучи, а не выражало скрытое удовлетворение: мол, без меня ни черта не могут. Да и вполне верю, что другим игрокам, за редким исключением, тоже не все равно.

Просто почти все они — не могут. И ведь самое интересное и парадоксально-прискорбное, что по части самоотдачи ни слова претензии им не предъявишь. Они просто не могут. Как бы ни хотели, как бы ни выпрыгивали из трусов.

Матч с Котд'Ивуаром-2 показал это, увы, даже не крупным, а сверхкрупным планом. И если кто-то верит, что через три дня с Бельгией это чувство вдруг развеется, как кошмарный сон… Из патриотических соображений — давайте верить. Из каких-либо других — простите, не готов. И вся наша новейшая футбольная история это доказывает.

Трудно поверить и в то, что кто-то нас из каких-либо соображений, как хозяев чемпионата мира, вытащит из группы. Южную Африку помните? Ее не вытащили. Даже если хотели — не смогли.

А мы чем лучше?

Игорь РАБИНЕР.

24.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
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