Геннадий Орлов: Откуда такая трусость?! Сборной нужен Денисов

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— Впору кричать «караул»?

— Ну, а что мы можем сделать? Разве что поменять только двух-трех игроков? Конечно, у меня возник вопрос: почему не играл Васин. Но это все частности. Проблема не в этом.

— А в чем?

— Огромные пробелы в футбольной школе. Ну кто же обучал этих футболистов? «Где футбол?!&Они все время пасуют только поперек или назад. Боятся ошибиться… Ребята, рискуйте! Ведь во дворах всегда хулиганы задавали тон футболу. И в сборной должны быть дерзкие парни. Вспомните, как африканец забил нам второй гол. Пошел на всех, обвел и забил. Рискнул и оказался королем. А у нас даже никто не пытался! Я уж промолчу про техническое оснащение. Вот и понимаешь, почему мы на таком месте в рейтинге.

— По-вашему, выхода нет?

— Не знаю… В чемпионате идет борьба между клубами, а над индивидуальным мастерством юношей никто не работает. Настолько все запущено. В Советском Союзе была система, выходили техничные ребята. А сейчас… И ведь никто на проблему внимания не обращает. Где был юношеский футбол, там и остался. Откуда взяться притоку? Есть и еще один момент.

— Какой?

— Пресловутый лимит. У нас хорошие ребята, просто они стали миллионерами. А за что они получают такие деньги? Ну за что? Тон в ведущих клубах задают иностранцы. Не наши… А еще говорят, что российский футбол растет. Но Калачев-то белорус, Гацкан — молдаванин, Сесар Навас — испанец, Нобоа — эквадорец, Азмун — иранец. Это я вам только про «Ростов» говорю. А остальные? У наших ребят нет конкуренции. А в этой системе они не будут расти. Выходят на поле и состязаются в том, кто меньше допустит брака в передачах назад и поперек. На тренировках все играют в «квадрат». Все так увлекаются этим упражнением. Вот сегодня на поле россияне тоже играли в «квадрат». Только цель в футболе совсем другая — забить гол. Поэтому пасовать нужно или по диагонали, или вперед. Но никто к этому даже не стремится….

— Было хоть одно светлое пятно в нашей сборной?

— Ну о чем вы говорите? Какое еще светлое пятно? Самедов — опытнейший игрок. Но он же выпадал из общего рисунка!

— Про оборону лучше не спрашивать?

— Ох, эти грубейшие ошибки. Кутепов… Перспективный парень. Но как он мог позволить африканцу забить первый гол? Если он тебя обходит, нарушай правила! Играть нужно так, чтобы и кровь была, и синяки! Футбол — игра мужественных людей. А как ты не борешься, когда являешься центральным защитником? А у Кутепова не получилось, он и не начал биться. А Семенов? То же самое… Какое светлое пятно? Целая система — не та. Должна быть драка за место в составе. Такое впечатление, что все у нас сытые.

А чиновники наши некоторые кричат, что футбол растет. Ребят, но где индивидуальное мастерство? Ну проигрываем же.

— Причем команде без фамилий на майках.

— Ну да… Только гости с мячом работают лучше и быстрее.

— Эта игра — наш потолок?

— Задача Черчесова — создать в сборной боеспособный кулак. Вы же видите, как в чемпионате бьются «Амкар» и «Уфа». Им не хватает мастерства, зато как они борются! «Где футбол?!&Надо искать какие-то пути выхода из ситуации. И должны этим заниматься люди, разбирающиеся в футболе. А им этого делать не дают….

— Вы о ком?

— К Романцеву никто не прислушиваются, к Газзаеву — тоже. А ведь это наши лучшие тренеры, добились больших успехов. А Бердыева когда-нибудь кто-то слышал?

— Нет.

— А чего ему не дать трибуну? Почему с ним не поговорить? Пусть расскажет свои тренерские взгляды, поведает о своих принципах. Эх. Все очень печально.

— А ведь до чемпионата мира осталось всего ничего…

— Нужно создать команду голодных людей! Голодных до игры. Задача Черчесова — подобрать таких футболистов, которые будут кусаться, бодаться, цепляться, царапаться.

— Например?

— Эту сборную могут еще спасти такие люди, как Игорь Денисов.

— Его не позовут…

— Это мы уже говорим о принципах. А так я смотрю на Самедова. Он уже поплыл. Перешел в «Спартак», к нему Кутепов обращается по имени и отчеству. Все так интеллигентно… Это, конечно, хорошо. «Где футбол?!&Все должно быть подчинено победе. Друг друга люди должны разрывать за ошибки. Почему кричит Акинфеев? Да он правильно делает! Игорь понимает, что так играть нельзя!

Безвольно, грустно, печально. Двойка за сегодняшний матч.