Егор Титов: С такой игрой и составом на Кубке конфедераций нам делать нечего

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Разочарован результатом. Но еще больше тем, как команда действовала. Я не увидел игрового рисунка. Понятно, что играли в три защитника с Жирковым и Самедовым по краям. Понятно, что использовался «ростовский блок» Ерохин — Полоз — Бухаров. Дань «Ростову» — клуб провел прекрасный европейский сезон. Но! Россия на Кубке конфедераций будет играть первым номером, а «Ростов» большинство своих матчей играет вторым. Оттого и проблемы в атаке у сборной. Кроме того, у нас большие кадровые потери: Дзагоев, Глушаков, Дзюба, Шатов, Смольников, Кокорин, Смолов. Костяк, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на ЧМ, в этом матче отсутствовал.

Знаю Черчесова — для него нет авторитетов. Ну, а что нам делать, если без некоторых нельзя обойтись? Большого опыта, как у Игнашевича и Березуцких, у многих просто нет. Признаюсь, с таким составом и такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего.

— Как вам трио защитников Кутепов — Семенов — Кудряшов?

— В таком сочетании эти футболисты в клубах играют редко. «Ростов» чаще остальных играет с тремя защитниками, когда-то пробовал и «Терек». Кутепов, например, уже отвык играть в три защитника, сейчас «Спартак» играет строго в два. Может, поэтому наши в центре растерялись. Но нужно отдать должное и сопернику.

Посмотрите на сборную Кот-д’Ивуара — техничные, быстрые, ловкие ребята. С такими наши сталкиваются очень редко. Это еще раз говорит об уровне российского чемпионата. Он, конечно, не низкий, но и не самый высокий. Футболистов, способных обыграть на квадратном сантиметре, у нас сейчас нет.

— Что будет в матче с Бельгией?

— Ротация, но не в большом объеме. Выбор у нас не огромный.

— Когда закончатся эксперименты Черчесова?

— Этот состав играл не от хорошей жизни: пять-семь футболистов, которые будут играть на ЧМ, больны, травмированы или не вызваны. Видно, что у Черчесова играют внутриклубные блоки — «Ростов», «Спартак». Может, был бы и «Зенит», но там не самая хорошая ситуация. Кокорин не показывает лучший футбол, Шатова постоянно меняет Луческу. Да и Новосельцев раньше вызывался в сборную, а теперь потянулся, так сказать, за лучшей жизнью. Но все лучшее у него было в «Ростове».

— Когда страна увидит результат?

— Кроме Кубка конфедераций у нас не будет ни одной официальной встречи. То есть, на протяжении 11 месяцев — сплошь контрольные матчи. Футболистам непросто, как и тренерам. Нужно донести до ребят: любой такой матч должен быть самым ответственным и самым важным в их карьере.