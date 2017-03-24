Егор Титов: С такой игрой и составом на Кубке конфедераций нам делать нечего
Экс-игрок сборной России Егор Титов поделился мнением о контрольном матче сборной России с Кот-д’Ивуаром (0:2).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Разочарован результатом. Но еще больше тем, как команда действовала. Я не увидел игрового рисунка. Понятно, что играли в три защитника с Жирковым и Самедовым по краям. Понятно, что использовался «ростовский блок» Ерохин — Полоз — Бухаров. Дань «Ростову» — клуб провел прекрасный европейский сезон. Но! Россия на Кубке конфедераций будет играть первым номером, а «Ростов» большинство своих матчей играет вторым. Оттого и проблемы в атаке у сборной. Кроме того, у нас большие кадровые потери: Дзагоев, Глушаков, Дзюба, Шатов, Смольников, Кокорин, Смолов. Костяк, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на ЧМ, в этом матче отсутствовал.
Знаю Черчесова — для него нет авторитетов. Ну, а что нам делать, если без некоторых нельзя обойтись? Большого опыта, как у Игнашевича и Березуцких, у многих просто нет. Признаюсь, с таким составом и такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего.
— Как вам трио защитников Кутепов — Семенов — Кудряшов?
— В таком сочетании эти футболисты в клубах играют редко. «Ростов» чаще остальных играет с тремя защитниками,
Посмотрите на сборную Кот-д’Ивуара — техничные, быстрые, ловкие ребята. С такими наши сталкиваются очень редко. Это еще раз говорит об уровне российского чемпионата. Он, конечно, не низкий, но и не самый высокий. Футболистов, способных обыграть на квадратном сантиметре, у нас сейчас нет.
— Что будет в матче с Бельгией?
— Ротация, но не в большом объеме. Выбор у нас не огромный.
— Когда закончатся эксперименты Черчесова?
— Этот состав играл не от хорошей жизни:
— Когда страна увидит результат?
— Кроме Кубка конфедераций у нас не будет ни одной официальной встречи. То есть, на протяжении 11 месяцев — сплошь контрольные матчи. Футболистам непросто, как и тренерам. Нужно донести до ребят: любой такой матч должен быть самым ответственным и самым важным в их карьере.
|24.03.2017 19:00
|матчи: Товарищеский матч
|Арена Краснодар
|Россия
|0:2
|Кот-д`Ивуар
|Первый тайм: 0:1
|Станислав Черчесов
|Ибраим Камара
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|Боковой судья
|Октавиан Совре (Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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