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24 марта 2017, 23:44 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Егор Титов: С такой игрой и составом на Кубке конфедераций нам делать нечего

Экс-игрок сборной России Егор Титов поделился мнением о контрольном матче сборной России с Кот-д’Ивуаром (0:2).

<nobr>Экс-игрок</nobr> сборной России Егор <span class=error>Титов</span> поделился мнением о контрольном матче сборной России с Кот-д'Ивуаром (0:2). Увеличить
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© РИА "Новости"

— Разочарован результатом. Но еще больше тем, как команда действовала. Я не увидел игрового рисунка. Понятно, что играли в три защитника с Жирковым и Самедовым по краям. Понятно, что использовался «ростовский блок» Ерохин — Полоз — Бухаров. Дань «Ростову» — клуб провел прекрасный европейский сезон. Но! Россия на Кубке конфедераций будет играть первым номером, а «Ростов» большинство своих матчей играет вторым. Оттого и проблемы в атаке у сборной. Кроме того, у нас большие кадровые потери: Дзагоев, Глушаков, Дзюба, Шатов, Смольников, Кокорин, Смолов. Костяк, из которого, скорее всего, будет состоять наша команда на ЧМ, в этом матче отсутствовал.

Знаю Черчесова — для него нет авторитетов. Ну, а что нам делать, если без некоторых нельзя обойтись? Большого опыта, как у Игнашевича и Березуцких, у многих просто нет. Признаюсь, с таким составом и такой игрой на Кубке конфедераций делать нечего.

— Как вам трио защитников Кутепов — Семенов — Кудряшов?

— В таком сочетании эти футболисты в клубах играют редко. «Ростов» чаще остальных играет с тремя защитниками, когда-то пробовал и «Терек». Кутепов, например, уже отвык играть в три защитника, сейчас «Спартак» играет строго в два. Может, поэтому наши в центре растерялись. Но нужно отдать должное и сопернику.

Посмотрите на сборную Кот-д’Ивуара — техничные, быстрые, ловкие ребята. С такими наши сталкиваются очень редко. Это еще раз говорит об уровне российского чемпионата. Он, конечно, не низкий, но и не самый высокий. Футболистов, способных обыграть на квадратном сантиметре, у нас сейчас нет.

— Что будет в матче с Бельгией?

— Ротация, но не в большом объеме. Выбор у нас не огромный.

— Когда закончатся эксперименты Черчесова?

— Этот состав играл не от хорошей жизни: пять-семь футболистов, которые будут играть на ЧМ, больны, травмированы или не вызваны. Видно, что у Черчесова играют внутриклубные блоки — «Ростов», «Спартак». Может, был бы и «Зенит», но там не самая хорошая ситуация. Кокорин не показывает лучший футбол, Шатова постоянно меняет Луческу. Да и Новосельцев раньше вызывался в сборную, а теперь потянулся, так сказать, за лучшей жизнью. Но все лучшее у него было в «Ростове».

— Когда страна увидит результат?

— Кроме Кубка конфедераций у нас не будет ни одной официальной встречи. То есть, на протяжении 11 месяцев — сплошь контрольные матчи. Футболистам непросто, как и тренерам. Нужно донести до ребят: любой такой матч должен быть самым ответственным и самым важным в их карьере.

24.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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