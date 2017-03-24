Юрий Красножан: Нужно уйти от эмоций, сейчас у сборной этап становления

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— Сейчас надо уйти от эмоций. Нужно понимать, что сборная сейчас находится на этапе смены поколений. Надо отдать должное тренерскому штабу Станислава Черчесова. Думаю, они знали, куда и на что идут.

После Кубка конфедераций у команды будет больше игр и времени на дальнейшее становление. Думаю, тогда сборная и станет сильнее.

— За счет чего?

— В том числе за счет кадров. Если бы играли Дзагоев, Смолов, Глушаков и остальные, сборная была иной. Например, во втором тайме Головин проявил активность, лидерскую позицию. Ему по-хорошему еще зреть и зреть, а он уже берет игру на себя в таких матчах, вот что хорошо. Порой это наблюдалось у Кутепова, Зобнина, Семенова.

— Что скажете про схему? Защитники терялись.

— Уверен, кто-то по схеме с тремя защитниками может играть вообще впервые. Не нужно огульно судить команду, надо, как я уже сказал, уйти от эмоций. Просто сейчас такой этап. Положительные моменты? Первые 20−25 минут мы контролировали ход матча, на этом фоне должны были проявить себя Бухаров и Полоз. Во втором тайме у нас левый фланг заработал. Но самое показательное — атмосфера праздника, в том числе до игры, аншлаг на стадионе.

Атмосфера на арене после первого гола изменилась, и все наработанное тобой до этого момента растворяется. Там и гул с трибун пошел, что наши не атакуют, и все остальное. Зрителям нужно поддерживать сборную в любых ситуациях. В этом матче я заметил еще вот что — разница в технике и в мощности по сравнению с соперником была велика. Это и сыграло ключевую роль.

— Кутепов совершал детские ошибки.

— Ошибался не только он, но и Семенов. Вот смотришь на этих ребят и понимаешь: зрелости в них нет. Одно дело, игра в РФПЛ, а другое — на уровне сборной. Ребятам надо привыкать к таким матчам.

— И что теперь? Воспринимать Кубок конфедераций как этап становления? Для России это большой турнир.

— Мы можем воспринимать Кубок конфедераций, как угодно, хоть как соревнование вселенского масштаба. Но каковы реалии? Что мы имеем на сегодняшний день, чтобы выиграть этот турнир? Исходя из обновления, омоложения и изменения сборной, нам нужно время.

Схема, выбранная Черчесовым, больше оборонительная, чем наступательная. Кот-д’Ивуар отдал игровую инициативу России, встречал наших игроков у центральной линии, заставлял атаковать позиционно, а позиционная атака нарабатывается тяжело и долго, поэтому мы не атаковали. Интересно, как выступит сборная с соперником, который играет с позиции силы.

— Вы про Бельгию?

— И про нее тоже. Возможно, стартовый состав команды претерпит изменения. Тогда это может кардинально сказаться на игре.