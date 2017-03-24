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https://sport.mail.ru/news/football-national/29197509/
24 марта 2017, 22:53 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Юрий Красножан: Нужно уйти от эмоций, сейчас у сборной этап становления

Экс-тренер московского «Локомотива», нальчикского «Спартака» и «Кубани» Юрий Красножан призвал не критиковать сборную России за поражение в матче с Кот-д’Ивуаром.

<nobr>Экс-тренер</nobr> московского Локомотива нальчикского Спартака и Кубани Юрий <span class=error>Красножан</span> призвал не критиковать сборную России за поражение в. Увеличить
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— Сейчас надо уйти от эмоций. Нужно понимать, что сборная сейчас находится на этапе смены поколений. Надо отдать должное тренерскому штабу Станислава Черчесова. Думаю, они знали, куда и на что идут.

После Кубка конфедераций у команды будет больше игр и времени на дальнейшее становление. Думаю, тогда сборная и станет сильнее.

— За счет чего?
— В том числе за счет кадров. Если бы играли Дзагоев, Смолов, Глушаков и остальные, сборная была иной. Например, во втором тайме Головин проявил активность, лидерскую позицию. Ему по-хорошему еще зреть и зреть, а он уже берет игру на себя в таких матчах, вот что хорошо. Порой это наблюдалось у Кутепова, Зобнина, Семенова.

— Что скажете про схему? Защитники терялись.
— Уверен, кто-то по схеме с тремя защитниками может играть вообще впервые. Не нужно огульно судить команду, надо, как я уже сказал, уйти от эмоций. Просто сейчас такой этап. Положительные моменты? Первые 20−25 минут мы контролировали ход матча, на этом фоне должны были проявить себя Бухаров и Полоз. Во втором тайме у нас левый фланг заработал. Но самое показательное — атмосфера праздника, в том числе до игры, аншлаг на стадионе.

Атмосфера на арене после первого гола изменилась, и все наработанное тобой до этого момента растворяется. Там и гул с трибун пошел, что наши не атакуют, и все остальное. Зрителям нужно поддерживать сборную в любых ситуациях. В этом матче я заметил еще вот что — разница в технике и в мощности по сравнению с соперником была велика. Это и сыграло ключевую роль.

— Кутепов совершал детские ошибки.
— Ошибался не только он, но и Семенов. Вот смотришь на этих ребят и понимаешь: зрелости в них нет. Одно дело, игра в РФПЛ, а другое — на уровне сборной. Ребятам надо привыкать к таким матчам.

— И что теперь? Воспринимать Кубок конфедераций как этап становления? Для России это большой турнир.
— Мы можем воспринимать Кубок конфедераций, как угодно, хоть как соревнование вселенского масштаба. Но каковы реалии? Что мы имеем на сегодняшний день, чтобы выиграть этот турнир? Исходя из обновления, омоложения и изменения сборной, нам нужно время.

Схема, выбранная Черчесовым, больше оборонительная, чем наступательная. Кот-д’Ивуар отдал игровую инициативу России, встречал наших игроков у центральной линии, заставлял атаковать позиционно, а позиционная атака нарабатывается тяжело и долго, поэтому мы не атаковали. Интересно, как выступит сборная с соперником, который играет с позиции силы.

— Вы про Бельгию?
— И про нее тоже. Возможно, стартовый состав команды претерпит изменения. Тогда это может кардинально сказаться на игре.

— Черчесов еще экспериментирует. Не долго?
— В 2016 году он находился в поиске, знакомился с футболистами, а вот сейчас уже начинаются какие-то изменения в игре. Рассуждать о перспективах можно будет только после по прошествии этого этапа.

24.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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