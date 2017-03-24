Юрий Красножан: Нужно уйти от эмоций, сейчас у сборной этап становления
Экс-тренер московского «Локомотива», нальчикского «Спартака» и «Кубани» Юрий Красножан призвал не критиковать сборную России за поражение в матче с Кот-д’Ивуаром.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Сейчас надо уйти от эмоций. Нужно понимать, что сборная сейчас находится на этапе смены поколений. Надо отдать должное тренерскому штабу Станислава Черчесова. Думаю, они знали, куда и на что идут.
После Кубка конфедераций у команды будет больше игр и времени на дальнейшее становление. Думаю, тогда сборная и станет сильнее.
— За счет чего?
— В том числе за счет кадров. Если бы играли Дзагоев, Смолов, Глушаков и остальные, сборная была иной. Например, во втором тайме Головин проявил активность, лидерскую позицию. Ему
— Что скажете про схему? Защитники терялись.
— Уверен,
Атмосфера на арене после первого гола изменилась, и все наработанное тобой до этого момента растворяется. Там и гул с трибун пошел, что наши не атакуют, и все остальное. Зрителям нужно поддерживать сборную в любых ситуациях. В этом матче я заметил еще вот что — разница в технике и в мощности по сравнению с соперником была велика. Это и сыграло ключевую роль.
— Кутепов совершал детские ошибки.
— Ошибался не только он, но и Семенов. Вот смотришь на этих ребят и понимаешь: зрелости в них нет. Одно дело, игра в РФПЛ, а другое — на уровне сборной. Ребятам надо привыкать к таким матчам.
— И что теперь? Воспринимать Кубок конфедераций как этап становления? Для России это большой турнир.
— Мы можем воспринимать Кубок конфедераций, как угодно, хоть как соревнование вселенского масштаба. Но каковы реалии? Что мы имеем на сегодняшний день, чтобы выиграть этот турнир? Исходя из обновления, омоложения и изменения сборной, нам нужно время.
Схема, выбранная Черчесовым, больше оборонительная, чем наступательная. Кот-д’Ивуар отдал игровую инициативу России, встречал наших игроков у центральной линии, заставлял атаковать позиционно, а позиционная атака нарабатывается тяжело и долго, поэтому мы не атаковали. Интересно, как выступит сборная с соперником, который играет с позиции силы.
— Вы про Бельгию?
— И про нее тоже. Возможно, стартовый состав команды претерпит изменения. Тогда это может кардинально сказаться на игре.
— Черчесов еще экспериментирует. Не долго?
— В 2016 году он находился в поиске, знакомился с футболистами, а вот сейчас уже начинаются
|24.03.2017 19:00
|матчи: Товарищеский матч
|Арена Краснодар
|Россия
|0:2
|Кот-д`Ивуар
|Первый тайм: 0:1
|Станислав Черчесов
|Ибраим Камара
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|Боковой судья
|Октавиан Совре (Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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