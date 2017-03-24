Бышовец: Взаимодействия защитников сборной России оставляют желать лучшего

Встреча, прошедшая на стадионе «Краснодар», завершилась поражением команды Станислава Черчесова со счетом 0:2.

«Соперник не из выдающихся, но у нас новая схема, новые игроки. Мы увидели и игроков “Ростова” в атаке — (Александра) Ерохина, (Александра) Бухарова, (Дмитрия) Полоза, однако единства между полузащитой и атакой не было. Что касается обороны, взаимодействие трех центральных защитников оставляет желать лучшего, при перестроениях не было взаимодействий и необходимой подстраховки. Здесь речь идет не только об уровне исполнителей, сама схема ограничивает, ее нужно оживить, а для этого нужно время», — поделился впечатлениями Бышовец.

Во вторник, 28 марта, россияне проведут встречу с бельгийцами в Сочи на стадионе «Фишт».

Технический комитет занимается анализом выступлений сборных команд России, председателем комитета является Никита Симонян. Черчесов занимает пост главы тренерского совета комитета.