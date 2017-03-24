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24 марта 2017, 22:53 | Футбол: Сборные | ТАСС

Бышовец: Взаимодействия защитников сборной России оставляют желать лучшего

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Трем центральным защитникам сборной России по футболу в контрольной игре с ивуарийцами не хватало взаимопонимания. Такое мнение журналистам высказал заслуженный тренер России, заместитель председателя технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Бышовец.

Встреча, прошедшая на стадионе «Краснодар», завершилась поражением команды Станислава Черчесова со счетом 0:2.

«Соперник не из выдающихся, но у нас новая схема, новые игроки. Мы увидели и игроков “Ростова” в атаке — (Александра) Ерохина, (Александра) Бухарова, (Дмитрия) Полоза, однако единства между полузащитой и атакой не было. Что касается обороны, взаимодействие трех центральных защитников оставляет желать лучшего, при перестроениях не было взаимодействий и необходимой подстраховки. Здесь речь идет не только об уровне исполнителей, сама схема ограничивает, ее нужно оживить, а для этого нужно время», — поделился впечатлениями Бышовец.

Во вторник, 28 марта, россияне проведут встречу с бельгийцами в Сочи на стадионе «Фишт».

Технический комитет занимается анализом выступлений сборных команд России, председателем комитета является Никита Симонян. Черчесов занимает пост главы тренерского совета комитета.

24.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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