Бышовец: Взаимодействия защитников сборной России оставляют желать лучшего
КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Трем центральным защитникам сборной России по футболу в контрольной игре с ивуарийцами не хватало взаимопонимания. Такое мнение журналистам высказал заслуженный тренер России, заместитель председателя технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Бышовец.
Встреча, прошедшая на стадионе «Краснодар», завершилась поражением команды Станислава Черчесова со счетом 0:2.
«Соперник не из выдающихся, но у нас новая схема, новые игроки. Мы увидели и игроков “Ростова” в атаке — (Александра) Ерохина, (Александра) Бухарова, (Дмитрия) Полоза, однако единства между полузащитой и атакой не было. Что касается обороны, взаимодействие трех центральных защитников оставляет желать лучшего, при перестроениях не было взаимодействий и необходимой подстраховки. Здесь речь идет не только об уровне исполнителей, сама схема ограничивает, ее нужно оживить, а для этого нужно время», — поделился впечатлениями Бышовец.
Во вторник, 28 марта, россияне проведут встречу с бельгийцами в Сочи на стадионе «Фишт».
Технический комитет занимается анализом выступлений сборных команд России, председателем комитета является Никита Симонян. Черчесов занимает пост главы тренерского совета комитета.