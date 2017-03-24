Булыкин: Сборная России по футболу не готова к Кубку конфедераций

В пятницу сборная России проиграла на своем поле команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. Встреча прошла в Краснодаре.

«Мы должны признать, что наша сборная на данный момент не готовка к Кубку конфедераций, и те футболисты, которые сейчас играют, не выполняют требования тренера. Защита, которая так плохо играла в матче против ивуарийцев, является тому подтверждением», — считает Булыкин.

«Игра против команды Бельгии не должна выглядеть товарищеской. После поражения игроки должны реабилитироваться и порадовать болельщиков, но против сборной Бельгии это будет сложно сделать», — сказал Булыкин.

«Нужно мотивировать наших футболистов выкладываться за сборную, и это не зависит от зарплаты, нужно показать, что это престиж России и их личный имидж, а не простые товарищеские игры. Хотя после игры будут говорить про травмированных футболистов, что неофициальный матч — стандартные отговорки для нашей сборной», — добавил бывший нападающий национальной команды.

В следующем матче сборная России встретится с командой Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.