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https://sport.mail.ru/news/football-national/29197428/
24 марта 2017, 22:48 | Футбол: Сборные | ТАСС

Булыкин: Сборная России по футболу не готова к Кубку конфедераций

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу продемонстрировала, что не готова к Кубку конфедераций, игроки команды не выполняют требования тренера. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин.

В пятницу сборная России проиграла на своем поле команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. Встреча прошла в Краснодаре.

«Мы должны признать, что наша сборная на данный момент не готовка к Кубку конфедераций, и те футболисты, которые сейчас играют, не выполняют требования тренера. Защита, которая так плохо играла в матче против ивуарийцев, является тому подтверждением», — считает Булыкин.

«Игра против команды Бельгии не должна выглядеть товарищеской. После поражения игроки должны реабилитироваться и порадовать болельщиков, но против сборной Бельгии это будет сложно сделать», — сказал Булыкин.

«Нужно мотивировать наших футболистов выкладываться за сборную, и это не зависит от зарплаты, нужно показать, что это престиж России и их личный имидж, а не простые товарищеские игры. Хотя после игры будут говорить про травмированных футболистов, что неофициальный матч — стандартные отговорки для нашей сборной», — добавил бывший нападающий национальной команды.

В следующем матче сборная России встретится с командой Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.

24.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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