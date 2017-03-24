Булыкин: Сборная России по футболу не готова к Кубку конфедераций
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу продемонстрировала, что не готова к Кубку конфедераций, игроки команды не выполняют требования тренера. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин.
В пятницу сборная России проиграла на своем поле команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. Встреча прошла в Краснодаре.
«Мы должны признать, что наша сборная на данный момент не готовка к Кубку конфедераций, и те футболисты, которые сейчас играют, не выполняют требования тренера. Защита, которая так плохо играла в матче против ивуарийцев, является тому подтверждением», — считает Булыкин.
«Игра против команды Бельгии не должна выглядеть товарищеской. После поражения игроки должны реабилитироваться и порадовать болельщиков, но против сборной Бельгии это будет сложно сделать», — сказал Булыкин.
«Нужно мотивировать наших футболистов выкладываться за сборную, и это не зависит от зарплаты, нужно показать, что это престиж России и их личный имидж, а не простые товарищеские игры. Хотя после игры будут говорить про травмированных футболистов, что неофициальный матч — стандартные отговорки для нашей сборной», — добавил бывший нападающий национальной команды.
В следующем матче сборная России встретится с командой Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.
КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Трем центральным защитникам сборной России по футболу в контрольной игре с ивуарийцами не хватало взаимопонимания. Такое мнение журналистам высказал заслуженный тренер России, заместитель председателя технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Бышовец.