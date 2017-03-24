Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29197327/
24 марта 2017, 22:18 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Кутепов — 3,0 за голы ивуарийцев в ворота Акинфеева

«СЭ» по персоналиям разобрал игру в Краснодаре.

Россия — Кот-д'Ивуар. Оценки СЭ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

РОССИЯ

АКИНФЕЕВ — 5,0. Теоретически мог выручить команду при первом голе, однако главные претензии в любом случае стоит адресовать вовсе не голкиперу, а центральному защитнику. При втором пропущенном мяче и вовсе не имел шанса спасти, поскольку удар наносился в упор. Зато между двумя этими событиями здорово сыграл при опасном штрафном, выудив мяч из «девятки».

СЕМЕНОВ — 3,5. При первом голе оказался высоко на фланге и партнерам не успевал помочь даже теоретически. При втором — был элементарно обыгран на дриблинге Заа. Пытался продавить чужую оборону при «стандартах», но сделать этого не сумел. Как и все коллеги по амплуа матч провалил.

КУТЕПОВ — 3,0. Умудрился в первом тайме при не самой высокой нагрузке почти в одиночку придумать гол в свои ворота — проиграл единоборство, вцепился в соперника руками, но даже так остановить его не смог. Соперник убрал его на простом замахе и при втором голе. Ужасный матч для спартаковца.

КУДРЯШОВ — 3,5. При первом голе не успел на подстраховку обыгранному Кутепову. При втором пропущенном мяче также капитулировал один в один, как и остальные центральные защитники. До перерыва отдал один хороший пас вперед на Бухарова.

САМЕДОВ — 4,0. За 90 минут не придумал у чужих ворот ровным счетом ничего. Пара подач с игры, еще несколько — со «стандартов», но потерь и брака, которые в том числе приводили к ответным контратакам, было в его действиях гораздо больше.

ЖИРКОВ — 4,5. До перерыва выполнил один очень опасный прострел с левого фланга, когда мяч пролетел по всей вратарской, но занести его в ворота никто так и не смог. Пару раз неплохо комбинировал с Головиным, но без дальнейшей остроты. Во втором тайме допустил срезку у своих ворот, из-за которой едва-едва не состоялся выход один на один на Акинфеева.

ЗОБНИН — 4,5. Не справился с работой в центральной зоне. Активность сводилась к суете, помощи нападающим было минимум, несколько опасных атак ивуарийцев прервать в зародыше не смог.

ГОЛОВИН — 5,5. Выглядел самым активным футболистом в составе сборной, обыгрывал один в один, но с последним действием все время не ладилось. Однако вплоть до замены пытался что-то придумать, а после его ухода с поля остроты больше не стало.

ЕРОХИН — 4,0. Отходил в глубину поля за мячом, пытался соединять оборону с атакой, однако получалось неважно. Нанес несколько ударов, лишь один из которых был с намеком на опасность. При втором пропущенном голе пытался навязать борьбу Заа на подступах к штрафной, но только помешал центральным защитникам.

ПОЛОЗ — 4,5. В первом тайме еще отмечался обостряющими действиями — в частности, дважды выводил на удар Бухарова и пытался заработать пенальти. После перерыва не получилось и этого.

БУХАРОВ — 4,0. Упустил самый опасный момент российской сборной в первом тайме, затянув с ударом и позволив накрыть себя защитнику. Бил по воротам немало, но толку было чуть. А после перерыва совсем устал и исчез на поле.

КОМБАРОВ — 3,5. Успел выполнить пару неточных прострелов. Спасибо и на этом.

ГАЗИНСКИЙ — 4,0. Больше остроты и надежности с его выходом на поле не стало.

КАНУННИКОВ — 4,0. Заработал на себе желтую карточку для соперника и не смог отнять мяч у Гбоуо, когда тот пустился в пижонскую обводку около своей штрафной. На этом все.

МИРАНЧУК — 4,5. Успел элегантно пробить по воротам — да вратарь соперников без труда справился.

24.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Кот-д`Ивуара
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Бышовец: Взаимодействия защитников сборной России оставляют желать лучшего

Бышовец: Взаимодействия защитников сборной России оставляют желать лучшего

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Трем центральным защитникам сборной России по футболу в контрольной игре с ивуарийцами не хватало взаимопонимания. Такое мнение журналистам высказал заслуженный тренер России, заместитель председателя технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Бышовец.
Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Кто угрожает Слуцкому. Все о скандале в Волгограде

Самая громкая отставка в КХЛ

Бышовец стал заместителем Черчесова