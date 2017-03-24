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РОССИЯ

АКИНФЕЕВ — 5,0. Теоретически мог выручить команду при первом голе, однако главные претензии в любом случае стоит адресовать вовсе не голкиперу, а центральному защитнику. При втором пропущенном мяче и вовсе не имел шанса спасти, поскольку удар наносился в упор. Зато между двумя этими событиями здорово сыграл при опасном штрафном, выудив мяч из «девятки».

СЕМЕНОВ — 3,5. При первом голе оказался высоко на фланге и партнерам не успевал помочь даже теоретически. При втором — был элементарно обыгран на дриблинге Заа. Пытался продавить чужую оборону при «стандартах», но сделать этого не сумел. Как и все коллеги по амплуа матч провалил.

КУТЕПОВ — 3,0. Умудрился в первом тайме при не самой высокой нагрузке почти в одиночку придумать гол в свои ворота — проиграл единоборство, вцепился в соперника руками, но даже так остановить его не смог. Соперник убрал его на простом замахе и при втором голе. Ужасный матч для спартаковца.

КУДРЯШОВ — 3,5. При первом голе не успел на подстраховку обыгранному Кутепову. При втором пропущенном мяче также капитулировал один в один, как и остальные центральные защитники. До перерыва отдал один хороший пас вперед на Бухарова.

САМЕДОВ — 4,0. За 90 минут не придумал у чужих ворот ровным счетом ничего. Пара подач с игры, еще несколько — со «стандартов», но потерь и брака, которые в том числе приводили к ответным контратакам, было в его действиях гораздо больше.

ЖИРКОВ — 4,5. До перерыва выполнил один очень опасный прострел с левого фланга, когда мяч пролетел по всей вратарской, но занести его в ворота никто так и не смог. Пару раз неплохо комбинировал с Головиным, но без дальнейшей остроты. Во втором тайме допустил срезку у своих ворот, из-за которой едва-едва не состоялся выход один на один на Акинфеева.

ЗОБНИН — 4,5. Не справился с работой в центральной зоне. Активность сводилась к суете, помощи нападающим было минимум, несколько опасных атак ивуарийцев прервать в зародыше не смог.

ГОЛОВИН — 5,5. Выглядел самым активным футболистом в составе сборной, обыгрывал один в один, но с последним действием все время не ладилось. Однако вплоть до замены пытался что-то придумать, а после его ухода с поля остроты больше не стало.

ЕРОХИН — 4,0. Отходил в глубину поля за мячом, пытался соединять оборону с атакой, однако получалось неважно. Нанес несколько ударов, лишь один из которых был с намеком на опасность. При втором пропущенном голе пытался навязать борьбу Заа на подступах к штрафной, но только помешал центральным защитникам.

ПОЛОЗ — 4,5. В первом тайме еще отмечался обостряющими действиями — в частности, дважды выводил на удар Бухарова и пытался заработать пенальти. После перерыва не получилось и этого.

БУХАРОВ — 4,0. Упустил самый опасный момент российской сборной в первом тайме, затянув с ударом и позволив накрыть себя защитнику. Бил по воротам немало, но толку было чуть. А после перерыва совсем устал и исчез на поле.

КОМБАРОВ — 3,5. Успел выполнить пару неточных прострелов. Спасибо и на этом.

ГАЗИНСКИЙ — 4,0. Больше остроты и надежности с его выходом на поле не стало.

КАНУННИКОВ — 4,0. Заработал на себе желтую карточку для соперника и не смог отнять мяч у Гбоуо, когда тот пустился в пижонскую обводку около своей штрафной. На этом все.

МИРАНЧУК — 4,5. Успел элегантно пробить по воротам — да вратарь соперников без труда справился.