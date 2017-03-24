Кутепов — 3,0 за голы ивуарийцев в ворота Акинфеева
«СЭ» по персоналиям разобрал игру в Краснодаре.
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РОССИЯ
АКИНФЕЕВ — 5,0. Теоретически мог выручить команду при первом голе, однако главные претензии в любом случае стоит адресовать вовсе не голкиперу, а центральному защитнику. При втором пропущенном мяче и вовсе не имел шанса спасти, поскольку удар наносился в упор. Зато между двумя этими событиями здорово сыграл при опасном штрафном, выудив мяч из «девятки».
СЕМЕНОВ — 3,5. При первом голе оказался высоко на фланге и партнерам не успевал помочь даже теоретически. При втором — был элементарно обыгран на дриблинге Заа. Пытался продавить чужую оборону при «стандартах», но сделать этого не сумел. Как и все коллеги по амплуа матч провалил.
КУТЕПОВ — 3,0. Умудрился в первом тайме при не самой высокой нагрузке почти в одиночку придумать гол в свои ворота — проиграл единоборство, вцепился в соперника руками, но даже так остановить его не смог. Соперник убрал его на простом замахе и при втором голе. Ужасный матч для спартаковца.
КУДРЯШОВ — 3,5. При первом голе не успел на подстраховку обыгранному Кутепову. При втором пропущенном мяче также капитулировал один в один, как и остальные центральные защитники. До перерыва отдал один хороший пас вперед на Бухарова.
САМЕДОВ — 4,0. За 90 минут не придумал у чужих ворот ровным счетом ничего. Пара подач с игры, еще несколько — со «стандартов», но потерь и брака, которые в том числе приводили к ответным контратакам, было в его действиях гораздо больше.
ЖИРКОВ — 4,5. До перерыва выполнил один очень опасный прострел с левого фланга, когда мяч пролетел по всей вратарской, но занести его в ворота никто так и не смог. Пару раз неплохо комбинировал с Головиным, но без дальнейшей остроты. Во втором тайме допустил срезку у своих ворот,
ЗОБНИН — 4,5. Не справился с работой в центральной зоне. Активность сводилась к суете, помощи нападающим было минимум, несколько опасных атак ивуарийцев прервать в зародыше не смог.
ГОЛОВИН — 5,5. Выглядел самым активным футболистом в составе сборной, обыгрывал один в один, но с последним действием все время не ладилось. Однако вплоть до замены пытался
ЕРОХИН — 4,0. Отходил в глубину поля за мячом, пытался соединять оборону с атакой, однако получалось неважно. Нанес несколько ударов, лишь один из которых был с намеком на опасность. При втором пропущенном голе пытался навязать борьбу Заа на подступах к штрафной, но только помешал центральным защитникам.
ПОЛОЗ — 4,5. В первом тайме еще отмечался обостряющими действиями — в частности, дважды выводил на удар Бухарова и пытался заработать пенальти. После перерыва не получилось и этого.
БУХАРОВ — 4,0. Упустил самый опасный момент российской сборной в первом тайме, затянув с ударом и позволив накрыть себя защитнику. Бил по воротам немало, но толку было чуть. А после перерыва совсем устал и исчез на поле.
КОМБАРОВ — 3,5. Успел выполнить пару неточных прострелов. Спасибо и на этом.
ГАЗИНСКИЙ — 4,0. Больше остроты и надежности с его выходом на поле не стало.
КАНУННИКОВ — 4,0. Заработал на себе желтую карточку для соперника и не смог отнять мяч у Гбоуо, когда тот пустился в пижонскую обводку около своей штрафной. На этом все.
МИРАНЧУК — 4,5. Успел элегантно пробить по воротам — да вратарь соперников без труда справился.
|24.03.2017 19:00
|матчи: Товарищеский матч
|Арена Краснодар
|Россия
|0:2
|Кот-д`Ивуар
|Первый тайм: 0:1
|Станислав Черчесов
|Ибраим Камара
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|Боковой судья
|Октавиан Совре (Румыния)
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