Станислав Черчесов: Я не судья, чтобы говорить о свисте

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— Почему вы так поздно стали делать замены?

— Так подсказала игра.

— Сборная России провела второй матч в Краснодаре и второй раз проиграла… Может, не стоит сюда больше приезжать?

— Краснодар — футбольный город. Если мы здесь не побеждаем, это не значит, что сюда не стоит приезжать. Нас здесь очень хорошо встречают, Сергей Галицкий делает все, что мы чувствовали себя здесь, как дома. Да и матч с Коста-Рикой в октябре получился хороший.

— Согласны, что игра сборной России не удалась?

— Соперник в первом тайме перекрыл все зоны, играл строго от обороны. Первый гол им в этом помог, они закрылись еще больше. Мы же упирались в частокол ног. В перерыве сделали подсказки, во втором тайме взвинтили темп, но тут случился второй гол исключительно за счет индивидуального мастерства соперника. Но, например, мы хорошо играли на «стандартах», почти все выиграли в атаке, были полумоменты.

— Помните ли вы, когда сборную России так освистывали?

— Без комментариев. Я не судья, чтобы говорить о свисте. Давайте про футбол.

— Будут ли изменения в матче с Бельгией?

— Посмотрим, сейчас рано об этом говорить. Нужно посмотреть, проанализировать, понять, как себя будут чувствовать игроки, есть ли травмы. Случай с Дзагоевым показывает, что все может случиться в последний момент.

— Марио Фернандес так и не вышел на поле…

— Формальности еще не улажены. Так что мы не хотели рисковать.

— Сборная России прочно вошла в негативный сегмент общественного сознания…

— Так она там уже последние лет пять. Зритель в Краснодаре пришел нас поддержать, До конца мы их не удовлетворили и сами об этом знаем. Будем делать выводы.