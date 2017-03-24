Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29197326/
24 марта 2017, 22:32 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Станислав Черчесов: Я не судья, чтобы говорить о свисте

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после товарищеского матча с Кот-д’Ивуаром отказался комментировать тот факт, что стадион в Краснодаре освистал команду.

Главный тренер сборной России Станислав <span class=error>Черчесов</span> на <nobr>пресс-конференции</nobr> после товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром отказался комментировать. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Почему вы так поздно стали делать замены?
— Так подсказала игра.

— Сборная России провела второй матч в Краснодаре и второй раз проиграла… Может, не стоит сюда больше приезжать?
— Краснодар — футбольный город. Если мы здесь не побеждаем, это не значит, что сюда не стоит приезжать. Нас здесь очень хорошо встречают, Сергей Галицкий делает все, что мы чувствовали себя здесь, как дома. Да и матч с Коста-Рикой в октябре получился хороший.

— Согласны, что игра сборной России не удалась?
— Соперник в первом тайме перекрыл все зоны, играл строго от обороны. Первый гол им в этом помог, они закрылись еще больше. Мы же упирались в частокол ног. В перерыве сделали подсказки, во втором тайме взвинтили темп, но тут случился второй гол исключительно за счет индивидуального мастерства соперника. Но, например, мы хорошо играли на «стандартах», почти все выиграли в атаке, были полумоменты.

— Помните ли вы, когда сборную России так освистывали?
— Без комментариев. Я не судья, чтобы говорить о свисте. Давайте про футбол.

— Будут ли изменения в матче с Бельгией?
— Посмотрим, сейчас рано об этом говорить. Нужно посмотреть, проанализировать, понять, как себя будут чувствовать игроки, есть ли травмы. Случай с Дзагоевым показывает, что все может случиться в последний момент.

— Марио Фернандес так и не вышел на поле…
— Формальности еще не улажены. Так что мы не хотели рисковать.

— Сборная России прочно вошла в негативный сегмент общественного сознания…
— Так она там уже последние лет пять. Зритель в Краснодаре пришел нас поддержать, До конца мы их не удовлетворили и сами об этом знаем. Будем делать выводы.

— Дзюбы и Смолова сильно не хватило?
— Не люблю говорить в сослагательном наклонении. Есть игра, ее нужно анализировать. Так бывает, что некоторые футболисты отсутствуют. У соперника тоже не было пары человек. Вообще, не люблю говорить что-то в раздевалке по горячим следам. Нужно знать, что говорить, провести анализ.

24.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Кот-д`Ивуара
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Бышовец: Взаимодействия защитников сборной России оставляют желать лучшего

Бышовец: Взаимодействия защитников сборной России оставляют желать лучшего

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Трем центральным защитникам сборной России по футболу в контрольной игре с ивуарийцами не хватало взаимопонимания. Такое мнение журналистам высказал заслуженный тренер России, заместитель председателя технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Бышовец.
Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)