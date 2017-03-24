Самедов: Сборная России по футболу своей игрой заслужила свист болельщиков
КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России по футболу заслужили свист с трибун от болельщиков во время контрольной игры с командой Кот-д’Ивуара. Такое мнение журналистам высказал полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов.
В пятницу сборная России уступила в Краснодаре команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. После второго пропущенного мяча болельщики освистали национальную команду.
«Если мы показываем такую игру, значит, мы этого заслуживаем (свиста с трибун). Сборная Кот-д’Ивуара была быстрее нас. Они здорово сыграли в тех моментах, когда забивали свои голы», — сказал Самедов.
«Хочется верить, что мы сыграем гораздо лучше с бельгийцами. У нас еще есть четыре дня для подготовки», — добавил он.
В следующем матче сборная России встретится с бельгийцами на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.
|24.03.2017 19:00
|матчи: Товарищеский матч
|Арена Краснодар
|Россия
|0:2
|Кот-д`Ивуар
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Ибраим Камара
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|Боковой судья
|Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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