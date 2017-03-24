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24 марта 2017, 22:19 | Футбол: Сборные | ТАСС

Самедов: Сборная России по футболу своей игрой заслужила свист болельщиков

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России по футболу заслужили свист с трибун от болельщиков во время контрольной игры с командой Кот-д’Ивуара. Такое мнение журналистам высказал полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов.

В пятницу сборная России уступила в Краснодаре команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. После второго пропущенного мяча болельщики освистали национальную команду.

«Если мы показываем такую игру, значит, мы этого заслуживаем (свиста с трибун). Сборная Кот-д’Ивуара была быстрее нас. Они здорово сыграли в тех моментах, когда забивали свои голы», — сказал Самедов.

«Хочется верить, что мы сыграем гораздо лучше с бельгийцами. У нас еще есть четыре дня для подготовки», — добавил он.

В следующем матче сборная России встретится с бельгийцами на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.

24.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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