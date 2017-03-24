Самедов: Сборная России по футболу своей игрой заслужила свист болельщиков

В пятницу сборная России уступила в Краснодаре команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. После второго пропущенного мяча болельщики освистали национальную команду.

«Если мы показываем такую игру, значит, мы этого заслуживаем (свиста с трибун). Сборная Кот-д’Ивуара была быстрее нас. Они здорово сыграли в тех моментах, когда забивали свои голы», — сказал Самедов.

«Хочется верить, что мы сыграем гораздо лучше с бельгийцами. У нас еще есть четыре дня для подготовки», — добавил он.

В следующем матче сборная России встретится с бельгийцами на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.