Семенов: Футболистам сборной России было неприятно слышать свист с трибун

В пятницу сборная России уступила в Краснодаре ивуарийцам со счетом 0:2. После второго пропущенного мяча болельщики освистали национальную команду.

«Нам не удалось забить первыми гол. Мы контролировали мяч и тактически переиграли ивуарийцев, но две индивидуальные ошибки испортили результат матча. Тренер в перерыве указал на наши неудачные действия, хотели перестроится. Вроде бы добавили в атаке, но все равно пропустили ненужный гол», — сказал Семенов.

«Даже после этого мы контролировали игру, но что-то не получилось. Если бы забили мяч, то игра сложилась бы по другому сценарию. Футболисты слышали свист с трибун, и нам это не было приятно», — добавил он.

В следующем матче сборная России встретиться с командой Бельгии на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.