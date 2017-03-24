Семенов: Футболистам сборной России было неприятно слышать свист с трибун
КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Игрокам национальной команды России по футболу было неприятно слышать свист болельщиков в свой адрес в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара. Об этом журналистам рассказал защитник сборной России Андрей Семенов.
В пятницу сборная России уступила в Краснодаре ивуарийцам со счетом 0:2. После второго пропущенного мяча болельщики освистали национальную команду.
«Нам не удалось забить первыми гол. Мы контролировали мяч и тактически переиграли ивуарийцев, но две индивидуальные ошибки испортили результат матча. Тренер в перерыве указал на наши неудачные действия, хотели перестроится. Вроде бы добавили в атаке, но все равно пропустили ненужный гол», — сказал Семенов.
«Даже после этого мы контролировали игру, но что-то не получилось. Если бы забили мяч, то игра сложилась бы по другому сценарию. Футболисты слышали свист с трибун, и нам это не было приятно», — добавил он.
В следующем матче сборная России встретиться с командой Бельгии на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.
КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Трем центральным защитникам сборной России по футболу в контрольной игре с ивуарийцами не хватало взаимопонимания. Такое мнение журналистам высказал заслуженный тренер России, заместитель председателя технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Бышовец.