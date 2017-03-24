С трибун кричали: «Где футбол?!» Россия проиграла Кот-д’Ивуару
В пятницу сборная России позорно проиграла на своем поле Кот-д'Ивуару.
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КРАСНОДАР БЕЗ АНШЛАГА
Эффект новизны пропал. На фоне малоэтажного городского пейзажа стадион «Краснодара»
Вот в Сочи через несколько дней точно будет аншлаг — в этом можно не сомневаться. Там и стадион откроют после реконструкции, и клуб местный на серьезном уровне не выступает, и Бельгия — одна из лучших сборных мира. И даже неудача в матче с ивуарийцами не в силах помешать.
А Краснодар встретил сборную без особого интереса. Главная команда страны с понедельника живет в самом центре. Но за несколько дней за автографами и фото в гостиницу на улице Красная пришло считанное число болельщиков. Плюс заглянули спартаковец Андрей Ещенко, решавший в городе личные дела, и хавбек «быков» Жоаузинью, который навестил своих
«СЛОНЫ» БЕЗ ЗВЕЗД И БЕЗ ТРЕНЕРА
Побывав в четверг на предматчевой
Кроме того, состав у Кот-д'Ивуара сейчас резко обновленный. Дидье Дрогба, который в феврале завершил карьеру игрока, никто на Кубани и не ждали, но у «слонов» и без легендарного форварда всегда хватало ярких персонажей с мировым именем: Яя Туре, Калу, Эбуэ, Жервинью, Бони. Думбья, в конце концов. Однако из тех, кто прилетел в Краснодар, главной звездой оказался защитник Байи из «МЮ», выступавший недавно против «Ростова» в Лиге Европы. В Италии в текущем сезоне восхищаются игрой атакующего хавбека «Аталанты» Кессье, но и этому 20-летнему парню еще нужно заслужить признание. Словом, команда у ивуарийцев только начинает строиться.
При этом Станислав Черчесов неоднократно повторял, что для него все встречи не товарищеские, а контрольные, и результат в них очень важен. Ведь иначе любовь болельщиков, многие из которых разочаровались в команде после ужасного Euro-2016, не вернуть.
СМОЛОВ С ПРИЗОМ
Впрочем, сборная России тоже только строится. И своих проблем с составом у Черчесова навалом. Неожиданно для многих взял паузу в международной карьере Василий Березуцкий (капитанская повязка перешла от него Игорю Акинфееву). Досрочно уехал со сбора
Перед началом матча ведущий форвард России получил приз лучшему игроку прошлого года по версии РФС, РФПЛ и «Спорт-Экспресса», пожал руки Виталию Мутко, Сергею Прядкину и главному редактору «СЭ» Максиму Максимову, и удалился.
К слову, героем еще одной предматчевой церемонии стал, возможно, самый популярный на сегодня актер страны Данила Козловский — теперь он почетный посол чемпионата мира-2018.
Возвращаясь к кадровым бедам: так и не дебютировал в итоге за сборную натурализованный бразилец Мариу Фернандес. Накануне Мутко заявил было, что Кот-д'Ивуар не против участия в матче защитника ЦСКА. Однако, судя по всему, этого
СБОРНАЯ БЕЗ ИГРЫ…
Ну и собственно о матче. Грустно, печально. Что тут еще сказать? Показательный момент: положительные эмоции у трибун вызвал только один эпизод за 90 минут, когда диктор по стадиону объявил о крупной победе молодежной сборной над Румынией и добавил, что счет там открыл воспитанник «Краснодара» Илья Жигулев. В остальном радоваться оказалось абсолютно нечему.
Первый гол ивуарийцев публика встретила как несчастный случай.
Мяч ивуарийцев только раззадорил. А россиян вверг в состояние, близкое к отчаянию. В атаке у них не получалось
А во втором тайме он сменился издевательским «Молодцы!» в адрес ивуарийцев, который забили еще. Заа, прежде чем вонзить мяч под перекладину, обыграл по пути к воротам Ерохина, Семенова, опять же Кутепова… Может, рано
Многочисленные замены от Черчесова ничего не изменили. После финального свистка под гневный гул и крики «Позор!» наша сборная, надо отдать ей должное, в полном составе сделала круг, поблагодарив зрителей. Но ведь мы ждем от команды кругов почета! Не с опущенными, а с гордо поднятыми головами.
Филипп ПАПЕНКОВ
из Краснодара.
|24.03.2017 19:00
|матчи: Товарищеский матч
|Арена Краснодар
|Россия
|0:2
|Кот-д`Ивуар
|Первый тайм: 0:1
|Станислав Черчесов
|Ибраим Камара
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|Боковой судья
|Октавиан Совре (Румыния)
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