С трибун кричали: «Где футбол?!» Россия проиграла Кот-д’Ивуару

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КРАСНОДАР БЕЗ АНШЛАГА

Эффект новизны пропал. На фоне малоэтажного городского пейзажа стадион «Краснодара» по-прежнему напоминает космический корабль. Однако местные жители к этому чуду уже привыкли. И такое событие, как матч сборной России против гостей из Западной Африки, не сумело собрать полную красавицу-арену. Все-таки национальная команда здесь не так давно уже играла (против Коста-Рики в октябре), а весной «быки» принимали у себя «Фенербахче», «Спартак», «Сельту», и потому голода по футболу краснодарский зритель не испытывает.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">У "слонов" сегодня тоже будет поддержка <a href="https://t.co/VrFgoviBm8">pic.twitter.com/VrFgoviBm8</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/845286513906716674">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вот в Сочи через несколько дней точно будет аншлаг — в этом можно не сомневаться. Там и стадион откроют после реконструкции, и клуб местный на серьезном уровне не выступает, и Бельгия — одна из лучших сборных мира. И даже неудача в матче с ивуарийцами не в силах помешать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Аншлага сегодня, судя по всему, не будет: у касс активно предлагают билеты по цене ниже номинала <a href="https://t.co/sVZGmM70a6">pic.twitter.com/sVZGmM70a6</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/845290356287639553">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А Краснодар встретил сборную без особого интереса. Главная команда страны с понедельника живет в самом центре. Но за несколько дней за автографами и фото в гостиницу на улице Красная пришло считанное число болельщиков. Плюс заглянули спартаковец Андрей Ещенко, решавший в городе личные дела, и хавбек «быков» Жоаузинью, который навестил своих бразильско-российских друзей Гильерме и Мариу Фернандеса. Ни в коем случае не хочу обидеть Сергея Галицкого и столицу Кубани в целом, но за час до матча у касс мне активно и неоднократно предлагали билеты по цене ниже номинала. И это о многом говорит. Впрочем, порядка 25 тысяч на трибунах собралось. И если вспомнить унылые матчи сборной вроде нулевой ничьей в холодных пустынных Химках с Казахстаном два года назад, то нынешние показатели — это космос, как сказал бы Леонид Слуцкий.

«СЛОНЫ» БЕЗ ЗВЕЗД И БЕЗ ТРЕНЕРА

Побывав в четверг на предматчевой пресс-конференции гостей, я, признаюсь честно, вышел из зала с полной уверенностью, что сборная России победит. Настолько беспечными смотрелись спикеры. Особенно исполняющий обязанности главного тренера Ибраим Камара. На все вопросы отвечал с ленивой улыбкой. Напомнил, что скоро команду примет Марк Вильмотс, а Камара — временная фигура из молодежной сборной. Рассказал, что федерация попросила убрать весь алкоголь из мини-баров в номерах краснодарской гостиницы — иначе платить придется, а с деньгами у ивуарийцев не очень. Они ведь и приехали в Россию, чтобы подзаработать — по некоторым данным, РФС заплатил гостям около 200 тысяч евро. В том числе компенсировал затраты на дорогу и проживание.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/4VvL44Eily">pic.twitter.com/4VvL44Eily</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/845295709222047746">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кроме того, состав у Кот-д'Ивуара сейчас резко обновленный. Дидье Дрогба, который в феврале завершил карьеру игрока, никто на Кубани и не ждали, но у «слонов» и без легендарного форварда всегда хватало ярких персонажей с мировым именем: Яя Туре, Калу, Эбуэ, Жервинью, Бони. Думбья, в конце концов. Однако из тех, кто прилетел в Краснодар, главной звездой оказался защитник Байи из «МЮ», выступавший недавно против «Ростова» в Лиге Европы. В Италии в текущем сезоне восхищаются игрой атакующего хавбека «Аталанты» Кессье, но и этому 20-летнему парню еще нужно заслужить признание. Словом, команда у ивуарийцев только начинает строиться.

При этом Станислав Черчесов неоднократно повторял, что для него все встречи не товарищеские, а контрольные, и результат в них очень важен. Ведь иначе любовь болельщиков, многие из которых разочаровались в команде после ужасного Euro-2016, не вернуть.

СМОЛОВ С ПРИЗОМ

Впрочем, сборная России тоже только строится. И своих проблем с составом у Черчесова навалом. Неожиданно для многих взял паузу в международной карьере Василий Березуцкий (капитанская повязка перешла от него Игорю Акинфееву). Досрочно уехал со сбора из-за травмы Артем Дзюба. Не готов играть Денис Глушаков, который, дай бог, восстановится к Бельгии. Выбыл накануне из общей группы Алан Дзагоев. Посещал все эти дни теоретические занятия, но не работал на поле Смолов….

Перед началом матча ведущий форвард России получил приз лучшему игроку прошлого года по версии РФС, РФПЛ и «Спорт-Экспресса», пожал руки Виталию Мутко, Сергею Прядкину и главному редактору «СЭ» Максиму Максимову, и удалился.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Федор Смолов получил приз лучшего игрока года по версии РФС, РФПЛ и <a href="https://twitter.com/sportexpress">@sportexpress</a> . В церемонии участвовал главред СЭ <a href="https://twitter.com/maxxxmaximov">@maxxxmaximov</a> <a href="https://t.co/FKXUZx1rFE">pic.twitter.com/FKXUZx1rFE</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/845302841216569345">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

К слову, героем еще одной предматчевой церемонии стал, возможно, самый популярный на сегодня актер страны Данила Козловский — теперь он почетный посол чемпионата мира-2018.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Перед матчем в Краснодаре Данилу Козловского представили как почетного посла чм-2018 <a href="https://t.co/vj3kxpI6WR">pic.twitter.com/vj3kxpI6WR</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/845300904328880128">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Возвращаясь к кадровым бедам: так и не дебютировал в итоге за сборную натурализованный бразилец Мариу Фернандес. Накануне Мутко заявил было, что Кот-д'Ивуар не против участия в матче защитника ЦСКА. Однако, судя по всему, этого все-таки мало. И без официального одобрения ФИФА российская сторона решила не рисковать. А то ведь и на санкции можно нарваться. Без них хлопот хватает. Что и доказал матч….

СБОРНАЯ БЕЗ ИГРЫ…

Ну и собственно о матче. Грустно, печально. Что тут еще сказать? Показательный момент: положительные эмоции у трибун вызвал только один эпизод за 90 минут, когда диктор по стадиону объявил о крупной победе молодежной сборной над Румынией и добавил, что счет там открыл воспитанник «Краснодара» Илья Жигулев. В остальном радоваться оказалось абсолютно нечему.

Первый гол ивуарийцев публика встретила как несчастный случай. Все-таки россияне в первые полчаса уверенно контролировали мяч. Моментов у ростовского атакующего дуэта Полоз — Бухаров не было, но казалось, что они вот-вот созреют. И тут бах — Кутепов позволил обыграть себя Коджья, выступающему за «Астон Виллу» во втором английском дивизионе, и тот шикарным ударом пробил в дальнюю «девятку»….

Мяч ивуарийцев только раззадорил. А россиян вверг в состояние, близкое к отчаянию. В атаке у них не получалось НИ-ЧЕ-ГО. «Где футбол?!» — кричали зрители, у которых не выдерживали нервы при виде такой унылой игры. В раздевалку команды уходили под оглушительный свист.

А во втором тайме он сменился издевательским «Молодцы!» в адрес ивуарийцев, который забили еще. Заа, прежде чем вонзить мяч под перекладину, обыграл по пути к воротам Ерохина, Семенова, опять же Кутепова… Может, рано все-таки Игнашевич с Березуцким закончили?..

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Молодцы!"... ???? <a href="https://t.co/9Sxb0op6a3">pic.twitter.com/9Sxb0op6a3</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/845327032347176960">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Многочисленные замены от Черчесова ничего не изменили. После финального свистка под гневный гул и крики «Позор!» наша сборная, надо отдать ей должное, в полном составе сделала круг, поблагодарив зрителей. Но ведь мы ждем от команды кругов почета! Не с опущенными, а с гордо поднятыми головами.

Филипп ПАПЕНКОВ

из Краснодара.