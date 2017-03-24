Футболист сборной Бельгии Менье не сыграет со сборной России из-за травмы

Встреча сборных России и Бельгии пройдет в Сочи на поле стадиона «Фишт» во вторник, 28 марта, и начнется в 19:00 мск. Со сборной Греции бельгийцы сыграют в Брюсселе в субботу, 25 марта.

Как сообщает издание, у Менье была диагностирована травма голеностопа, из-за которой он не сможет принять участия в матчах своей национальной команды. Под вопросом выступление в ближайших матчах полузащитника сборной Бельгии и английского клуба «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне, который выбыл из строя из-за повреждения паха.