Футболист сборной Бельгии Менье не сыграет со сборной России из-за травмы
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Защитник сборной Бельгии и французского «Пари Сен-Жермен» Тома Менье не поможет своей национальной команде в товарищеском матче против сборной России, а также в отборочной встрече чемпионата мира-2018 с командой Греции, сообщает HLN.
Встреча сборных России и Бельгии пройдет в Сочи на поле стадиона «Фишт» во вторник, 28 марта, и начнется в 19:00 мск. Со сборной Греции бельгийцы сыграют в Брюсселе в субботу, 25 марта.
Как сообщает издание, у Менье была диагностирована травма голеностопа,
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