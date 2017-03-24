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24 марта 2017, 21:44 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболист сборной Бельгии Менье не сыграет со сборной России из-за травмы

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Защитник сборной Бельгии и французского «Пари Сен-Жермен» Тома Менье не поможет своей национальной команде в товарищеском матче против сборной России, а также в отборочной встрече чемпионата мира-2018 с командой Греции, сообщает HLN.

Встреча сборных России и Бельгии пройдет в Сочи на поле стадиона «Фишт» во вторник, 28 марта, и начнется в 19:00 мск. Со сборной Греции бельгийцы сыграют в Брюсселе в субботу, 25 марта.

Как сообщает издание, у Менье была диагностирована травма голеностопа, из-за которой он не сможет принять участия в матчах своей национальной команды. Под вопросом выступление в ближайших матчах полузащитника сборной Бельгии и английского клуба «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне, который выбыл из строя из-за повреждения паха.

Ранее сообщалось, что также из-за травмы против сборной России не сыграет полузащитник бельгийской команды и лондонского «Челси» Эден Азар, которого в составе сборной Бельгии заменит его брат Торган Азар из менхенгладбахской «Боруссии».

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