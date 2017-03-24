Романцев: Многие футболисты сборной России не соответствуют уровню национальной команды

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В пятницу российская сборная в товарищеском матче, который проходил в Краснодаре, проиграла команде Кот- д’Ивуара со счетом 0:2.

«Идет поиск, и пока (Станислав) Черчесов (главный тренер сборной России — прим. ТАСС) на правильном пути. В каждом плохом случае есть что-то хорошее, нужно искать, нужно смотреть, есть время, хоть его и немного. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной», — заявил Романцев.

«Все-таки сомнения у главного тренера были, пойдет ли этот состав или нет, Черчесов хотел на сто процентов убедиться в этом. Думаю, в следующем матче ротации будет больше, там другие игроки пойдут на проверку. В любом случае, этот матч очень информативен для Черчесова, он понял, кто из них кто, и на некоторых уже не будет обращать внимания. У нас достаточно много игроков такого уровня», — добавил специалист.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 28 марта против команды Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».