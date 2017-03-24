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24 марта 2017, 22:02 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Результат сборной России в матче с ивуарийцами не устраивает, рисунка игры нет

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Результат сборной России по футболу в контрольном матче с командой Кот-д’Ивуара не устраивает вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, рисунка игры российской команды нет. Об этом Мутко сообщил ТАСС.

В пятницу сборная России проиграла на своем поле команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. Встреча прошла в Краснодаре.

«По эмоциям всегда сложно делать выводы. В принципе это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки, это хороший, поучительный спарринг. Что касается нашей игры, сложно однозначно говорить — результат устраивать не может, качества игры, рисунка игры мы пока не видим. Но в принципе ребята стараются, но к старанию нужно направление игры, нужен костяк — в этом направлении нужно работать», — сказал Мутко.

При этом вице-премьер отметил, что для сборной делается все возможное. «Мы проиграли, но проиграли серьезной команде, а теперь надо пообщаться, нужно дать осмыслить все тренеру. Мы стараемся, чтобы были хорошие спарринги, хороший стадион, прекрасные болельщики, в принципе для команды делается все возможное. Важно двигаться вперед, есть тренеры, есть эксперты — надо думать».

«У нас еще одна игра, потом две до Кубка конфедераций, затем сам турнир, — продолжил глава РФС. — Но хотелось, чтобы в этой игре мы что-то увидели, даже несмотря на то, что у нас есть травмированные — Смолов, Дзюба. Должно быть понимание, во что мы играем, но разбирать игру отдельно по каждому нет смысла, проигрывает вся команда, а анализ будет делать тренер. У нас много специалистов — разберут игру по косточкам, но это наши лучшие ребята, я в этом абсолютно уверен, нравится нам это или нет».

Сборная России 28 марта проведет еще один контрольный матч — против команды Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи.

24.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Бышовец: Взаимодействия защитников сборной России оставляют желать лучшего

Бышовец: Взаимодействия защитников сборной России оставляют желать лучшего

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Трем центральным защитникам сборной России по футболу в контрольной игре с ивуарийцами не хватало взаимопонимания. Такое мнение журналистам высказал заслуженный тренер России, заместитель председателя технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Бышовец.
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