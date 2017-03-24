Мутко: результат сборной России в матче с ивуарийцами не устраивает, рисунка игры нет

В пятницу сборная России проиграла на своем поле команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. Встреча прошла в Краснодаре.

«По эмоциям всегда сложно делать выводы. В принципе это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки, это хороший, поучительный спарринг. Что касается нашей игры, сложно однозначно говорить — результат устраивать не может, качества игры, рисунка игры мы пока не видим. Но в принципе ребята стараются, но к старанию нужно направление игры, нужен костяк — в этом направлении нужно работать», — сказал Мутко.

При этом вице-премьер отметил, что для сборной делается все возможное. «Мы проиграли, но проиграли серьезной команде, а теперь надо пообщаться, нужно дать осмыслить все тренеру. Мы стараемся, чтобы были хорошие спарринги, хороший стадион, прекрасные болельщики, в принципе для команды делается все возможное. Важно двигаться вперед, есть тренеры, есть эксперты — надо думать».

«У нас еще одна игра, потом две до Кубка конфедераций, затем сам турнир, — продолжил глава РФС. — Но хотелось, чтобы в этой игре мы что-то увидели, даже несмотря на то, что у нас есть травмированные — Смолов, Дзюба. Должно быть понимание, во что мы играем, но разбирать игру отдельно по каждому нет смысла, проигрывает вся команда, а анализ будет делать тренер. У нас много специалистов — разберут игру по косточкам, но это наши лучшие ребята, я в этом абсолютно уверен, нравится нам это или нет».

Сборная России 28 марта проведет еще один контрольный матч — против команды Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи.