Газзаев назвал игру сборной России по футболу против Кот-д’Ивуара форменным безобразием
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Государственной думы Валерий Газзаев назвал форменным безобразием игру национальной команды против Кот-д’Ивуара. Об этом он рассказал ТАСС.
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Сборная России потерпела поражение от команды Кот- д’Ивуара со счетом 0:2 в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре.
«Это форменное безобразие», — сказал Газзаев.
Следующий товарищеский матч сборная России проведет 28 марта против команды Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
|24.03.2017 19:00
|матчи: Товарищеский матч
|Арена Краснодар
|Россия
|0:2
|Кот-д`Ивуар
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Ибраим Камара
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|Боковой судья
|Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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