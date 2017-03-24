Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Забитыми мячами отметились Джонатан Коджиа (30-я минута) и Уилфрид Заа (70). Эта игра стала первой для российской команды в 2017 году.

Сборная России впервые проиграла команде с африканского континента. Россияне в 15-й раз сыграли с африканцами. Четыре раза национальная команда противостояла марокканцам, три раза — камерунцам, по два раза — алжирцам, тунисцам и ивуарийцам, по одному разу — командам Судана и Ганы. До игры в Краснодаре россияне добились 10 побед и четырех ничьих с разницей мячей 33:8.

Полузащитник Юрий Жирков провел 73-й матч за сборную (включая игру россиян и литовцев в 2012 году, которая не вошла в реестр Международной федерации футбола) и сравнялся по этому показателю с Валерием Карпиным, а также приблизился к Андрею Аршавину (75) и Александру Анюкову (77). 30-летний вратарь Игорь Акинфеев, который в четверг был назначен капитаном сборной, провел 95-й матч за команду и продолжает занимать четвертое место по количеству встреч вслед за Василием Березуцким (101), Виктором Онопко (109) и Сергеем Игнашевичем (120).

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 28 марта против команды Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сборная России играет в футбол чудовищно. Никогда не было так плохо. И это грустно.</p>— Василий Уткин (@radioutkin) <a href="https://twitter.com/radioutkin/status/845332773099462656">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>