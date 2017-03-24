Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче

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Забитыми мячами отметились Джонатан Коджиа (30-я минута) и Уилфрид Заа (70). Эта игра стала первой для российской команды в 2017 году.
Сборная России впервые проиграла команде с африканского континента. Россияне в 15-й раз сыграли с африканцами. Четыре раза национальная команда противостояла марокканцам, три раза — камерунцам, по два раза — алжирцам, тунисцам и ивуарийцам, по одному разу — командам Судана и Ганы. До игры в Краснодаре россияне добились 10 побед и четырех ничьих с разницей мячей 33:8.
Полузащитник Юрий Жирков провел 73-й матч за сборную (включая игру россиян и литовцев в 2012 году, которая не вошла в реестр Международной федерации футбола) и сравнялся по этому показателю с Валерием Карпиным, а также приблизился к Андрею Аршавину (75) и Александру Анюкову (77). 30-летний вратарь Игорь Акинфеев, который в четверг был назначен капитаном сборной, провел 95-й матч за команду и продолжает занимать четвертое место по количеству встреч вслед за Василием Березуцким (101), Виктором Онопко (109) и Сергеем Игнашевичем (120).
Следующий товарищеский матч сборная России проведет 28 марта против команды Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген станет капитаном сборной Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Греции (25 марта, Брюссель) и в контрольной встрече с Россией (28 марта, Сочи), сообщает HLN.