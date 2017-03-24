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24 марта 2017, 21:08 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Кот-д’Ивуара со счетом 0:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Краснодаре.

Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче - Фото Увеличить
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Забитыми мячами отметились Джонатан Коджиа (30-я минута) и Уилфрид Заа (70). Эта игра стала первой для российской команды в 2017 году.

Сборная России впервые проиграла команде с африканского континента. Россияне в 15-й раз сыграли с африканцами. Четыре раза национальная команда противостояла марокканцам, три раза — камерунцам, по два раза — алжирцам, тунисцам и ивуарийцам, по одному разу — командам Судана и Ганы. До игры в Краснодаре россияне добились 10 побед и четырех ничьих с разницей мячей 33:8.

Полузащитник Юрий Жирков провел 73-й матч за сборную (включая игру россиян и литовцев в 2012 году, которая не вошла в реестр Международной федерации футбола) и сравнялся по этому показателю с Валерием Карпиным, а также приблизился к Андрею Аршавину (75) и Александру Анюкову (77). 30-летний вратарь Игорь Акинфеев, который в четверг был назначен капитаном сборной, провел 95-й матч за команду и продолжает занимать четвертое место по количеству встреч вслед за Василием Березуцким (101), Виктором Онопко (109) и Сергеем Игнашевичем (120).

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 28 марта против команды Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

24.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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