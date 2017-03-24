Молодежная сборная России разгромила румын в первой игре под руководством Бушманова
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Молодежная сборная России (спортсмены до 21 года) по футболу одержала победу над сверстниками из Румынии со счетом 5:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в испанской Марбелье.
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В составе победителей забитыми мячами отметились Илья Жигулев (19-я минута), Александр Зуев (68, 70), Федор Чалов (80) и Александр Макаров (87), у проигравших отличился Вирджил Гицэ (50).
Матч стал первым для Евгения Бушманова в качестве главного тренера российской молодежной команды. 45-летний специалист сменил на этом посту Николая Писарева, который ушел в отставку по окончании минувшего отборочного турнира чемпионата Европы.
Следующий товарищеский матч сборная России проведет против молодежной команды Норвегии. Встреча пройдет 28 марта в Марбелье.
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