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24 марта 2017, 20:21 | Футбол: Сборные | ТАСС

Молодежная сборная России разгромила румын в первой игре под руководством Бушманова

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Молодежная сборная России (спортсмены до 21 года) по футболу одержала победу над сверстниками из Румынии со счетом 5:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в испанской Марбелье.

Встреча завершилась со счетом 5:1. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Илья Жигулев (19-я минута), Александр Зуев (68, 70), Федор Чалов (80) и Александр Макаров (87), у проигравших отличился Вирджил Гицэ (50).

Матч стал первым для Евгения Бушманова в качестве главного тренера российской молодежной команды. 45-летний специалист сменил на этом посту Николая Писарева, который ушел в отставку по окончании минувшего отборочного турнира чемпионата Европы.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет против молодежной команды Норвегии. Встреча пройдет 28 марта в Марбелье.

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Газзаев назвал игру сборной России по футболу против Кот-д’Ивуара форменным безобразием

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Государственной думы Валерий Газзаев назвал форменным безобразием игру национальной команды против Кот-д’Ивуара. Об этом он рассказал ТАСС.
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