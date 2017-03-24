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24 марта 2017, 18:06 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кот-д’Ивуаром

Стал известен стартовый состав сборной России на домашний товарищеский матч против команды Кот-д’Ивуара, который состоится сегодня в Краснодаре.

Стал известен стартовый состав сборной России на домашний товарищеский матч против команды Кот-д'Ивуара который состоится сегодня в Краснодаре. Увеличить
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Россия: Акинфеев, Семёнов, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Головин, Самедов, Ерохин, Полоз, Бухаров.

Запасные: Беленов, Гилерме, Фернандес, Шишкин, Васин, Джикия, Ал. Миранчук, Каннуников, Д. Комбаров, Нойштедтер, Оздоев, Газинский.

Начало встречи — в 19:00 мск.

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