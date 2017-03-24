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Столица Кубани готова к матчу сборных России и Кот д’Ивуара. И не только к нему. В Краснодаре можно хоть сегодня проводить и матчи Кубка конфедераций, и чемпионата мира. Гостеприимные южане готовы принять гостей, но, к сожалению, Краснодар выпал из числа городов, на которых пройдут матчи первенства мира.

Днем в городе столбик термометра пересек отметку плюс двадцать градусов. На небе ни облачка. Болельщики сборной России, прибывшие из других городов, легко узнаваемы — они одеты еще по-зимнему. Билеты активно раскупаются.

По состоянию на четверг было продано 25 тыс. контрамарок. В день игры будут проданы остальные, и на стадионе ожидается аншлаг. Те, кому не хватит места на трибунах, могут посмотреть встречу в одном из многочисленных спортивных баров, как в центре города, так и в районе Панорама, где расположен стадион «Кранодара».

Интересно, что африканским студентам краснодарских вузов билеты покупать не надо, они могут посетить игру бесплатно. Правда, не факт, что гости с Черного континента будут болеть за Кот-д'Ивуар, сложных отношений между африканскими футбольными сборными никто не отменял.

К слову, в отношении африканцев будет проведена испытанная в Ростове-на-Дону акция Gentelfun, подразумевающая помощь болельщикам других команд. Пледы африканским студентам раздавать не будут — в этом нет необходимости, но чем могут — помогут. А заодно и покажут мировой общественности, что не так страшны наши фанаты, какими их рисует, например, британская пресса. И естественно, на трибунах не будет ни малейшего намека на расизм. Любое проявление будет расценено, как провокация, и ее организаторам не поздоровится.

В четверг вечером в Краснодар прибыл президент РФС и вице-премьер правительства Виталий Мутко. Виталий Леонтьевич привез хорошую новость. Ни ФИФА, ни сборная Кот д’Ивуара не возражают против участия в матче Марио Фернандеса. Стало быть, долгожданный дебют натурализованного бразильца в футболке сборной России может случиться.

Сборная России продолжает серьезно готовиться к контрольному матчу, как школьник — к контрольной работе. Из отеля наши игроки практически не выходят, даром что футболисты живут на центральной улице Краснодара — Красной. Даже те, кто точно не сыграет с ивуарийцами, ведут затворнический образ жизни. Поэтому повторения известных пикантных историй в посещением баров и ресторанов, иногда предшествовавших матчам сборных, ждать не стоит.

Рядышком с гостиницей, где живут игроки сборной России, расположена местная достопримечательность — памятник собачкам. Важный бульдог в пальто и со шляпой в руке, ведет на прогулку болонку в вечернем наряде. Композиция посвящена стихотворению Владимира Маяковского о Краснодаре: «это ж не собачья глушь, это же собачкина столица».

Носы у обоих медных песиков блестят от частых соприкосновений. Есть поверие, что желание сбудется, если загадать его, подержав собачью чету за носы. Показалось, что по сравнению со вчерашним днем носы собак блестят ярче. Уж не игроки ли нашей сборной тайком осуществили традиционный ритуал?