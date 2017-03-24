5 фактов о новом Яя Туре, который сыграет с Россией

Стал полузащитником только в этом сезоне

«Мои примеры для подражания — Яя Туре и Майкл Эссьен. Мне сказали, что нужно упорно работать, чтобы достичь их уровня», — говорил Кессье осенью, хотя ещё год назад у африканца были другие ориентиры для развития. В юношеской сборной Кот-д’Ивуара он был центральным защитником, в «Чезене», куда его сослали на сезон-2015/16, умелец работать с молодёжью Массимо Драго, у которого заиграли Алессандро Флоренци и Федерико Бернардески, поставил Франка самым центральным в тройку защитников — как Сесар Навас в «Ростове» например. Джан Пьеро Гасперини хватило одной тренировки, чтобы посмотреть на ивуарийца и заявить ему: «Так, у меня ты будешь играть только в центре поля».



Хотя у Кессье цепкость защитника, он очень любит контролировать мяч, качественно идёт в обводку (68% удачных), и здорово включается в атаку. Система игры «Аталанты» Гасперини подразумевает быстрые переходы в контратаку, в которых нападающий и два игрока поддержки, Гомес и Куртич, могут уходить во фланг или вообще не участвовать в эпизоде, но оба центральных полузащитника должны бежать к линии штрафной — караулить подборы, отскоки и передачи под удар. Кессье идеально вписался в систему: он и забивал после таких включений, и приносил другую пользу (например зарабатывал пенальти в осенней игре с «Интером»).

Отдаёт честь после забитых мячей

У Кессье припасена традиционная история детства африканского ребёнка: в небольшом доме на окраине Уарагаио жили вдевятером, с родителями, тремя братьями и тремя сёстрами. Хотя бы еды хватало на всех — отец Франка работал полицейским. Всё детство Кессье гонял мяч по пыльным дорогам, а когда исполнилось 10 лет, мама устроила его в футбольную школу из Абиджана, крупнейшего города страны. От Уарагаио до Абиджана три с половиной часа езды, и Кессье катался так на тренировки больше года. Потом родители перевезли-таки сына в другой город.



Когда Франк начинал играть в академии, в Кот-д’Ивуаре вспыхнула гражданская война. «Когда в городе ввели военное положение, нам иногда запрещали играть в футбол», — вспоминает Кессье. Отец Франка не пошёл воевать, но умер, когда мальчику было 11 лет, из-за болезни — на каком уровне африканская медицина, объяснять не нужно. «После каждого гола я отдаю воинскую честь, это ради него», — говорит Кессье.

Замёрз в Италии

Дядя Кессье, Франк Джедже, был футбольным агентом, начал рассылать видео с игрой своего племянника, и добился-таки приглашения Кессье в Италию. Но после перелёта в Бергамо Франк был шокирован погодой и сразу захотел вернуться домой: «В Италии очень холодно. Когда я впервые сошёл с самолёта, первой мыслью было сесть и вернуться обратно». Серьёзно, он до сих пор предпочитает никуда не выходить из дома в Бергамо, потому что слишком теплолюбив. Всё своё свободное время проводит дома, если вылезает куда-то с товарищами по «Аталанте» — то в закрытое помещение (в боулинг, например), если надо поесть — ест рис и курицу, единственное, что Кессье умеет готовить.



Житейские проблемы Франка вообще не смущают — в Италию он прилетел, чтобы развиваться тактически. «Даже после чемпионата мира U17, когда я знал, что мной интересуются в Англии и Франции, я хотел поехать в Серию А. Для молодого игрока в моём возрасте важнее узнать основы игры, особенно оборонительные. Если понимаешь, куда через секунду прилетит мяч, остальное даётся легче».



После того самого ЧМ U17 на Франка Джедже вышел «Ювентус», ему предложили контракт и место в Примавере, но Кессье отказался: «В детстве я переживал за “Милан”, а моим кумиром был Андрей Шевченко. Не мог предать детскую мечту».

Отбирал пенальти у старших товарищей

Кессье — не самый дерзкий игрок сборной Кот-д’Ивуара, ему далеко до Уилфрида Заа, который снимает особняк в Лондоне с семью комнатами, тремя спальнями и личным бассейном, но у него тоже бывают заскоки. В сентябре «Аталанта» Кессье играла с «Торино», заработала пенальти в конце матча, Франк его реализовал, но взбесил Джан Пьеро Гасперини — африканец отнял мяч у Альберто Палоски перед ударом. «Он не должен бить пенальти — Палоски, Гомес, но только не он. Он поставил выше своих партнёров, которые были обязаны заставить его замолчать. Если Кессье хочет стать великим игроком, он должен расти и в этом тоже», — говорил Гасперини.



Стремление сделать всё в одиночку — одно из зол игрового стиля Франка Кессье: порой он слишком передерживает мяч и надеется на свой дриблинг, но это издержки молодости, Поль Погба тоже переборол такой недуг. Второй недостаток Кессье — иногда у него сдают нервы. В недавней победной игре с «Наполи» Франк полетел в грубый подкат спустя три минуты после того, как схватил первую жёлтую карточку, и схватил второе удаление в сезоне. Но и такие необязательные карточки — тоже издержки роста.

Мечтает об АПЛ

Резкого прорыва Кессье могло и не случиться, если бы Жорж Атангана — новый агент Франка — устроил бы африканца в «Сандерленд», который сейчас плетётся в хвосте таблицы АПЛ. «Мы уже почти ударили по рукам, но Премьер-лига не одобрила трансфер. Он не успел отыграть 75% матчей за сборную из всех возможных — сыграл всего четыре матча. Если бы сыграл пять, уехал бы в Англию», — рассказывал Атангана. Спустя полгода Кессье съездил на Кубок Африки, взял 11-й номер, священный для страны после Дидье Дрогба, и преодолел нужную отметку — теперь английский футбол ближе.