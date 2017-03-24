Ари, Вандерсон, Рауш… Кого еще можно сделать русским?

Да толком некого. Противники натурализации любят рассказывать страшилки о том, что такими темпами вслед за Нойштедтером, Гильерме и Фернандесом в сборной появится еще целая «банда» иностранцев и от понятия «национальная команда» останется одно название. А в пример приводят футзал, где у России есть результат, но достигается он, мол, усилиями бразильцев, получивших паспорта с двуглавым орлом.

На самом деле бояться нечего. По крайней мере на сегодняшний день легко перечислить всех, кто мог был потенциально стать «новым русским» и получить вызов в сборную России.

Малыш Жоаузинью в этот список не входит. Ведь у него гражданство РФ есть. И он давно уже такой же кандидат в команду, как любой другой россиянин. Как Кокорин, например. Но тренеры пока выбирают других. При этом Жоаузинью в сборную хочет. Приехал, например, в среду вечером в гостиницу к команде, тепло общался с рослыми Гильерме и Фернандесом.

Так кто же еще?

АРИ.

У него российского паспорта пока нет. При этом он уже достаточное время живет в нашей стране (в «Спартак» он приехал в 2010-м), женился на россиянке. Но тут опять же все упирается в спортивную составляющую. Фабио Капелло в свое время предлагал Ари помощь в смене футбольного гражданства. Однако сегодня бразильцу 31. И если не считать удачного дебюта за «Локо» этой весной, то его уровень, а главное, стабильность вызывают вопросы.

ВАНДЕРСОН.

В 2013-м он на пару с Юрой Мовсисяном стал лучшим бомбардиром чемпионата России, но сегодня, так же как и Ари, редко демонстрирует свои лучшие качества. В частности, проигрывает в «Краснодаре» конкуренцию Федору Смолову. И смысл тогда хлопотать? Тогда уж и про Веллитона можно вспомнить. Он в свое время забивал куда больше Вандерсона и бомбардирскую гонку в премьер-лиге выигрывал целых два раза.

МАУРИСИУ.

Еще один бразилец. С ним ситуация запутанная. В июне прошлого года президент «Зенита» Александр Дюков заявил: «По ряду причин Маурисиу, к сожалению, не может быть натурализован с точки зрения футбольного гражданства. Он может получить российский паспорт, но останется легионером». Однако после этого и Виталий Мутко, и сам футболист говорили о выступлении за сборную России как о чем-то вполне реальном. Впрочем, опять же: а так ли нужен Маурисиу национальной команде, если даже в «Зените» играет далеко не всегда? Это в «Тереке» он был лидером….

МАЙКОН.

Ему неоднократно задавали вопросы о российском гражданстве. Но южноамериканец, который вполне заслуживает звания почетного железнодорожника, всякий раз повторял: он бы с радостью помог России, но это невозможно из-за его выступлений за олимпийскую сборную Бразилии. То ли его кто-то ввел в заблуждение, то ли это отговорка такая. Хотя какая разница? Важнее, что, как и ранее перечисленные, Майкон не показывает футбола, чтобы всеми силами тащить его в нашу сборную.

РАУШ И ПРИБ.

И напоследок немного немецкого. Станиславу Черчесову этот язык, конечно, близок, но вряд ли этого окажется достаточно, чтобы в сборную пригласили таких персонажей, как 27-летние Константин Рауш и Эдгар Приб. Первый, если кто не знает, родился в Томской области и выступает за «Кельн». Второй появился на свет в Якутии и защищает цвета «Ганновера». Оба в своих командах играют на левом фланге обороны/полузащиты, причем на регулярной основе. Оба заявляли о готовности принять российское гражданство. То есть они вполне могут повторить путь Нойштедтера.

НО…

Вот часто вы слышали об этих игроках без привязки к теме натурализации? Уверен, что нет. А раз так, то, может, оно того не стоит? Ведь куда перспективнее обратить взор на тех, кто есть, на молодежную, юношескую сборные, чем ходить по миру с лупой в поисках российских корней у среднего качества иностранцев или раздавать паспорта осевшим у нас на больший, чем обычно, срок бразильцам.

Филипп ПАПЕНКОВ.