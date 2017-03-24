Нойштедтер, Фернандес, Гильерме — уже в сборной. Ждем Жоаузинью?
«СЭ» оценивает натурализованных игроков.
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Корреспонденты «СЭ» на основе цифр и фактов оценивают натурализованных футболистов, трое из которых уже привлекаются в нашу национальную команду, а один может получить вызов в будущем.
НОЙШТЕДТЕР: ПИК ПРОЙДЕН.
За пересудами о том, нужен ли нам Нойштедтер, аккуратно спрятался в тени тот факт, что в последнее время Роман играет все слабее и слабее, очевидно, пройдя пик карьеры. Он
Показательны в этом плане выступления за «Фенербахче», куда Роман перешел летом из «Шальке», и, в частности, матчи с «Краснодаром». За «Фенер» он играет от случая к случаю, в основном выходя на замену. Из самых горячих и важных встреч провел целиком только три: групповой в Лиге Европы на «Олд Траффорд», проигранный со счетом 1:4, ноябрьское дерби с «Галатасараем», выигранное — 2:0, и первую встречу с краснодарскими «быками» (0:1). Победы над «МЮ» дома и над «Фейеноордом» в Роттердаме были добыты фактически без россиянина: оба раза Нойштедтер появлялся на поле на последних минутах. Лишь с приходом календарной весны Роман как будто обрел место в основе — но вряд ли его игра вдохновила Дика Адвоката: «старичок» Вагнер Лав, подвизающийся в скромном «Аланьяспоре», сделал из Нойштедтера и Шкртела петрушек, и «Фенеру» пришлось лезть из кожи вон, чтобы спасти матч (3:2), а от середняка «Коньяспора» стамбульцы на своем поле пропустили к исходу часа игры аж три штуки, после чего защитник сборной России отправился на лавочку.
Против «Краснодара» Нойштедтер выступил только в первой игре, где, по сути, персонально отвечал за Смолова. Не случайно 12 из 13 единоборств, зафиксированных InStat, Роман провел с Федором — и преуспел чуть более чем в половине случаев, что для защитника считается поражением. Да и гол был забит из его подотчетной зоны, откуда Смолов Нойштедтера утянул и куда ворвался Классон.
Суммируя цифры и впечатления, приходишь к однозначному и, увы, печальному выводу:
МАРИУ ФЕРНАНДЕС: СПАСИБО, ЧТО ОН ТЕПЕРЬ ЕСТЬ.
Остается только развести руками, в очередной раз сталкиваясь с несовпадением в нашей футбольной жизни. Пока центр обороны сборной прочно составляли защитники ЦСКА, и Фернандес в этой линии выглядел бы идеальным дополнением, на него нельзя было рассчитывать, а теперь, когда появилась возможность вписать Мариу в состав, придется очень постараться, чтобы бразилец, крепко завязанный на армейскую стилистику, ни в одном сочетании не выглядел инородным телом.
Допустим, с Самедовым они легко споются: Александр любит уходить в зону инсайда и даже совсем к центру, освобождая фланг для крайнего защитника. Зато Канунников, к примеру, склонен утюжить бровку, и здесь они с Фернандесом наверняка будут друг другу мешать.
Впрочем, это
Фернандес из той породы игроков, которые ничего не делают лучше других, но в сумме и комплексе превосходят на своей позиции любого
Ещенко, например, чаще и острее пасует в штрафную (по данным InStat, в среднем 2,2 точные передачи за матч и 4,9 всего; у Фернандеса — 1,8 и 3,2), а Шишкин делает это еще точнее (2,4 и 3,8). Отъем мяча у противников не хуже Мариу ведут не только такие признанные асы, как тот же Ещенко или Янбаев, но и Милькович из «Амкара» и Тишкин из «Томи». По перехватам и подборам мяча Фернандес отстает не только от Ещенко, но и опять же и от Мильковича, и от Паршивлюка, и от оренбуржца Малых. Но собрать все в одну кучу, помножить на реактивную скорость, с которой Мариу выполняет элементы, присовокупить выдающиеся показатели армейца в борьбе за мяч (на своей половине поля он выигрывает 73% единоборств), и окажется, что в целом он превосходит всех и на голову. А главное — он максимально надежен и почти не ошибается ни позиционно, ни технически, ни по мысли. Фернандес все, ну или почти все, делает вовремя и по уму. Как надо.
Хорошо, что у сборной теперь есть Мариу. Он явно ей нужен.
ГИЛЬЕРМЕ: ХОРОШ НА ВЫХОДАХ, НО ПРОПУСКАЕТ МНОГО.
Когда говорим о вратарях в сборной, речь ведем лишь о сменщике Акинфеева на случай
Однако и резервные голкиперы у Станислава Черчесова подбираются исключительно по футбольным характеристикам. Осенью фаворитами главного тренера были Джанаев и Крицюк, теперь же оба оказались травмированы, и первый шанс при новом штабе получил Гильерме.
Летом исполнится ровно 10 лет с того момента, как бразилец приехал в Россию. Паспорт у него имеется с ноября 2015-го, а весной и летом 2016-го он при Леониде Слуцком сыграл два товарищеских матча с Литвой и Чехией. Потом съездил на Euro-2016, на поле там не выходил и после Франции в сборную не приглашался. Зимой Гильерме в интервью «СЭ» признался: вызова он будет ждать всегда, а слабее Крицюка и Джанаева себя не считает.
И это прекрасный повод сравнить их.
Согласно индексу компании InStat голкипер железнодорожников занимает 11-е место в рейтинге всех коллег по амплуа в чемпионате, уступая каждому из перечисленных выше конкурентов за место в сборной. Виной тому во многом — количество пропущенных мячей — 15 в 19 матчах. У Акинфеева их 11 за такое же количество игр, у Джанаева — 9 за 13, и лишь Крицюк имеет те же 15, причем за 17 встречах.
Отбил в сезоне Гильерме 72 процента от всех точных ударов — и это ниже, чем у армейца (79), ростовчанина (79) и краснодарца (74). А уж у Беленова с его нагрузкой в «Анжи» и «Уфе» показатель и вовсе 82. Зато бразильский железнодорожник со своим могучим ростом, чувством эпизода и пластикой здорово играет на выходах — 96 процентов попыток оказываются удачными, что чуть выше, чем у остальных из нашего списка. И как классно голкипер играет на перехватах, мы увидели хотя бы в последнем матче со «Спартаком».
Еще один несомненный и важный плюс: как и Акинфеев, Гильерме здорово владеет ногами. 86 процентов точных передач (включая 11 из 14 длинных за матч) — один из лучших показателей в
Но кажется, что перспективы Гильерме зависят не столько от его умений, сколько от уровня выступлений клуба. Осенью натурализованный бразилец не получал приглашений во многом потому, что совсем плохи дела были у его «Локомотива». Черчесову важен дух и микроклимат в команде, и при прочих равных тренер обязательно выберет тех, кто приучен к победам.
ЖОАУЗИНЬЮ: ЯРКИЙ УНИВЕРСАЛ, КОТОРОГО ПОДКОСИЛА ТРАВМА.
Любимчик краснодарской публики получил российский паспорт в августе 2016 года. В сборную он с тех пор ни разу не вызывался — что, впрочем, не удивляет, ведь Жорик и в клубе играет далеко не всегда. После тяжелейшего перелома ноги, случившегося в марте 2015-го, бразилец очень долго лечился и приходил в себя, а когда почти пришел, в клубе появилось слишком много конкурентов.
Всю весну, если не считать 30 минут против «Сельты», Жоаузинью просидел на скамейке. Жаль — поскольку футболист он очень необычный и интересный, и когда в форме, спектакль может выдать яркий, затмив на поле всех без исключения.
Главный плюс бразильца — универсальность. Сыграть он может на любой позиции — до травмы действовал даже в роли левого защитника, на славу вспахивая всю бровку, успевая и в обороне, и в атаке. Сейчас Игорь Шалимов видит его больше в роли атакующего футболиста, и выходит Жоаузинью либо на фланге полузащиты, либо в атаке. И, между прочим, бразилец — один из главных героев «Краснодара» в Лиге Европы. В групповом турнире забил решающий гол в Зальцбурге (1:0), следом — два мяча «Ницце», включая победный (5:2). И то были единственные победы команды в квартете, благодаря которым удалось пробиться в
Натурализованный футболист «Краснодара» резв, техничен и постоянно нацелен на ворота — 22 ударам за 12 матчей позавидуют многие нападающие. Здорово приложиться он может как со средней дистанции, так и дальней. Высокая стартовая скорость позволяет успешно пускаться в дриблинг (в среднем — 3,6 раза за игру), а небольшой рост — вовсе не повод отлынивать от единоборств. За матч бразилец вступает в 15 дуэлей, в шести случаях выходит победителем.
Главная же «фишка» Жоаузинью — обостряющие передачи. Его чудесная левая позволяет придумывать
Характеристика неординарного исполнителя, способного разнообразить атаку, заслужена бразильцем
Или Жоаузинью способен вытеснить обоих?
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