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Корреспонденты «СЭ» на основе цифр и фактов оценивают натурализованных футболистов, трое из которых уже привлекаются в нашу национальную команду, а один может получить вызов в будущем.

НОЙШТЕДТЕР: ПИК ПРОЙДЕН.

За пересудами о том, нужен ли нам Нойштедтер, аккуратно спрятался в тени тот факт, что в последнее время Роман играет все слабее и слабее, очевидно, пройдя пик карьеры. Он по-прежнему грамотно читает игру — иначе его не перевели бы в центр обороны немецкого топ-клуба и не позвали цементировать эту же позицию в топ-клуб турецкий. Но от пытливых глаз не утаишь, что Нойштедтер стал медлительнее, утратил былую резкость и мобильность, в общем, потяжелел («постарел» к 29-летнему мужчине применять оскорбительно). А поскольку серьезных травм у него не было, дело, скорее всего, в индивидуальной биологии организма, уже вступившего в пору зрелости, что по спортивным меркам означает, скажем так, приближение к ветеранству.

Показательны в этом плане выступления за «Фенербахче», куда Роман перешел летом из «Шальке», и, в частности, матчи с «Краснодаром». За «Фенер» он играет от случая к случаю, в основном выходя на замену. Из самых горячих и важных встреч провел целиком только три: групповой в Лиге Европы на «Олд Траффорд», проигранный со счетом 1:4, ноябрьское дерби с «Галатасараем», выигранное — 2:0, и первую встречу с краснодарскими «быками» (0:1). Победы над «МЮ» дома и над «Фейеноордом» в Роттердаме были добыты фактически без россиянина: оба раза Нойштедтер появлялся на поле на последних минутах. Лишь с приходом календарной весны Роман как будто обрел место в основе — но вряд ли его игра вдохновила Дика Адвоката: «старичок» Вагнер Лав, подвизающийся в скромном «Аланьяспоре», сделал из Нойштедтера и Шкртела петрушек, и «Фенеру» пришлось лезть из кожи вон, чтобы спасти матч (3:2), а от середняка «Коньяспора» стамбульцы на своем поле пропустили к исходу часа игры аж три штуки, после чего защитник сборной России отправился на лавочку.

Против «Краснодара» Нойштедтер выступил только в первой игре, где, по сути, персонально отвечал за Смолова. Не случайно 12 из 13 единоборств, зафиксированных InStat, Роман провел с Федором — и преуспел чуть более чем в половине случаев, что для защитника считается поражением. Да и гол был забит из его подотчетной зоны, откуда Смолов Нойштедтера утянул и куда ворвался Классон.

Суммируя цифры и впечатления, приходишь к однозначному и, увы, печальному выводу: четыре-пять лет назад, да и в отборе на Euro-2016 Нойштедтер, разберись он пораньше с национальной идентификацией, был бы весьма полезен нашей сборной, поскольку играл очень недурно и явно шел в рост. А сейчас всерьез рассчитывать на этого игрока можно только на Кубке легенд.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС: СПАСИБО, ЧТО ОН ТЕПЕРЬ ЕСТЬ.

Остается только развести руками, в очередной раз сталкиваясь с несовпадением в нашей футбольной жизни. Пока центр обороны сборной прочно составляли защитники ЦСКА, и Фернандес в этой линии выглядел бы идеальным дополнением, на него нельзя было рассчитывать, а теперь, когда появилась возможность вписать Мариу в состав, придется очень постараться, чтобы бразилец, крепко завязанный на армейскую стилистику, ни в одном сочетании не выглядел инородным телом.

Допустим, с Самедовым они легко споются: Александр любит уходить в зону инсайда и даже совсем к центру, освобождая фланг для крайнего защитника. Зато Канунников, к примеру, склонен утюжить бровку, и здесь они с Фернандесом наверняка будут друг другу мешать.

Впрочем, это декоративно-прикладной вопрос, который можно запросто решить, изначально исходя из возможностей армейца и подстраивая под них все остальное. Основная задача — привлечь одного из лучших защитников премьер-лиги под знамена национальной команды — решена.

Фернандес из той породы игроков, которые ничего не делают лучше других, но в сумме и комплексе превосходят на своей позиции любого коллегу-конкурента. Статистика, надежно страхующая от голословности, подтверждает: реально сопоставить с Мариу можно только зенитовца Смольникова да краснодарца Калешина. Впрочем, в частностях конкуренты есть.

Ещенко, например, чаще и острее пасует в штрафную (по данным InStat, в среднем 2,2 точные передачи за матч и 4,9 всего; у Фернандеса — 1,8 и 3,2), а Шишкин делает это еще точнее (2,4 и 3,8). Отъем мяча у противников не хуже Мариу ведут не только такие признанные асы, как тот же Ещенко или Янбаев, но и Милькович из «Амкара» и Тишкин из «Томи». По перехватам и подборам мяча Фернандес отстает не только от Ещенко, но и опять же и от Мильковича, и от Паршивлюка, и от оренбуржца Малых. Но собрать все в одну кучу, помножить на реактивную скорость, с которой Мариу выполняет элементы, присовокупить выдающиеся показатели армейца в борьбе за мяч (на своей половине поля он выигрывает 73% единоборств), и окажется, что в целом он превосходит всех и на голову. А главное — он максимально надежен и почти не ошибается ни позиционно, ни технически, ни по мысли. Фернандес все, ну или почти все, делает вовремя и по уму. Как надо.

Хорошо, что у сборной теперь есть Мариу. Он явно ей нужен.

ГИЛЬЕРМЕ: ХОРОШ НА ВЫХОДАХ, НО ПРОПУСКАЕТ МНОГО.

Когда говорим о вратарях в сборной, речь ведем лишь о сменщике Акинфеева на случай форс-мажора. Все-таки сложно представить сейчас, что армейский рекордсмен, которому все справедливо прочат капитанскую повязку после Василия Березуцкого, вдруг проиграет конкуренцию по спортивным причинам.

Однако и резервные голкиперы у Станислава Черчесова подбираются исключительно по футбольным характеристикам. Осенью фаворитами главного тренера были Джанаев и Крицюк, теперь же оба оказались травмированы, и первый шанс при новом штабе получил Гильерме.

Летом исполнится ровно 10 лет с того момента, как бразилец приехал в Россию. Паспорт у него имеется с ноября 2015-го, а весной и летом 2016-го он при Леониде Слуцком сыграл два товарищеских матча с Литвой и Чехией. Потом съездил на Euro-2016, на поле там не выходил и после Франции в сборную не приглашался. Зимой Гильерме в интервью «СЭ» признался: вызова он будет ждать всегда, а слабее Крицюка и Джанаева себя не считает.

И это прекрасный повод сравнить их.

Согласно индексу компании InStat голкипер железнодорожников занимает 11-е место в рейтинге всех коллег по амплуа в чемпионате, уступая каждому из перечисленных выше конкурентов за место в сборной. Виной тому во многом — количество пропущенных мячей — 15 в 19 матчах. У Акинфеева их 11 за такое же количество игр, у Джанаева — 9 за 13, и лишь Крицюк имеет те же 15, причем за 17 встречах.

Отбил в сезоне Гильерме 72 процента от всех точных ударов — и это ниже, чем у армейца (79), ростовчанина (79) и краснодарца (74). А уж у Беленова с его нагрузкой в «Анжи» и «Уфе» показатель и вовсе 82. Зато бразильский железнодорожник со своим могучим ростом, чувством эпизода и пластикой здорово играет на выходах — 96 процентов попыток оказываются удачными, что чуть выше, чем у остальных из нашего списка. И как классно голкипер играет на перехватах, мы увидели хотя бы в последнем матче со «Спартаком».

Еще один несомненный и важный плюс: как и Акинфеев, Гильерме здорово владеет ногами. 86 процентов точных передач (включая 11 из 14 длинных за матч) — один из лучших показателей в премьер-лиге. К достоинствам вратаря можно также отнести серьезный опыт (31 год — возраст для амплуа золотой!) и психологическую устойчивость.

Но кажется, что перспективы Гильерме зависят не столько от его умений, сколько от уровня выступлений клуба. Осенью натурализованный бразилец не получал приглашений во многом потому, что совсем плохи дела были у его «Локомотива». Черчесову важен дух и микроклимат в команде, и при прочих равных тренер обязательно выберет тех, кто приучен к победам.

ЖОАУЗИНЬЮ: ЯРКИЙ УНИВЕРСАЛ, КОТОРОГО ПОДКОСИЛА ТРАВМА.

Любимчик краснодарской публики получил российский паспорт в августе 2016 года. В сборную он с тех пор ни разу не вызывался — что, впрочем, не удивляет, ведь Жорик и в клубе играет далеко не всегда. После тяжелейшего перелома ноги, случившегося в марте 2015-го, бразилец очень долго лечился и приходил в себя, а когда почти пришел, в клубе появилось слишком много конкурентов.

Всю весну, если не считать 30 минут против «Сельты», Жоаузинью просидел на скамейке. Жаль — поскольку футболист он очень необычный и интересный, и когда в форме, спектакль может выдать яркий, затмив на поле всех без исключения.

Главный плюс бразильца — универсальность. Сыграть он может на любой позиции — до травмы действовал даже в роли левого защитника, на славу вспахивая всю бровку, успевая и в обороне, и в атаке. Сейчас Игорь Шалимов видит его больше в роли атакующего футболиста, и выходит Жоаузинью либо на фланге полузащиты, либо в атаке. И, между прочим, бразилец — один из главных героев «Краснодара» в Лиге Европы. В групповом турнире забил решающий гол в Зальцбурге (1:0), следом — два мяча «Ницце», включая победный (5:2). И то были единственные победы команды в квартете, благодаря которым удалось пробиться в плей-офф.

Натурализованный футболист «Краснодара» резв, техничен и постоянно нацелен на ворота — 22 ударам за 12 матчей позавидуют многие нападающие. Здорово приложиться он может как со средней дистанции, так и дальней. Высокая стартовая скорость позволяет успешно пускаться в дриблинг (в среднем — 3,6 раза за игру), а небольшой рост — вовсе не повод отлынивать от единоборств. За матч бразилец вступает в 15 дуэлей, в шести случаях выходит победителем.

Главная же «фишка» Жоаузинью — обостряющие передачи. Его чудесная левая позволяет придумывать что-то интересное как с игры, так и со «стандартов». За 90 минут краснодарец отдает три ключевых паса (2 точных) и 9 пасов в чужую штрафную (ровно половина из них — точные).

Характеристика неординарного исполнителя, способного разнообразить атаку, заслужена бразильцем давным-давно. Однако есть ли ему место в сборной? Конкретно сейчас — едва ли, все-таки надо отвоевать место в основе «Краснодара». Да и в будущем нужно прыгнуть выше головы. Во-первых, Черчесов играет по схеме 3−5−2 — и где здесь найти место нашему герою, не особо с ней знакомому? Во-вторых, левоногих конкурентов, способных играть по всей бровке, сегодня у Черчесова хватает. В первую очередь это Жирков, во вторую — Комбаров.

Или Жоаузинью способен вытеснить обоих?