Тоже россияне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Разбираемся, насколько этот процесс перспективный, естественный и нужный для нашего футбола.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Мариу Фернандес в форме нашей национальной команды — это красиво. Особенно, если рядом открыть фотографию, где он же в желтой майке с зеленым 16-м номером жмет руку Неймару во время игры за сборную Бразилии. Настоящую, взрослую.

Теперь Мариу Фернандес обменивается хлопками с Бухаровым, Кудряшовым и Полозом. А еще — с соотечественником Гильерме. Причем с соотечественником в двойном значении. Сборная России, как говорят футболисты, дружная. Здесь рады всем, кто готов защищать ее цвета.

Проблема одна — ни против Кот-д'Ивуара, ни против Бельгии защитник ЦСКА, похоже, на поле не выйдет. В РФС все еще ждут необходимого разрешения, а его пока нет. И когда будет, неизвестно. «Если были бы новости, мы сразу о них сообщили бы», — говорят в тренерском штабе. Таким образом, натурализация Мариу Фернандеса — пока что явление во многом виртуальное. Для национальной команды, конечно, но не для ЦСКА, где футболист перестал считаться легионером.

То же самое, наверное, можно сказать и о Гильерме. Он сейчас получил приглашение только после травмы Крицюка. Максимум, на что пока может рассчитывать вратарь «Локо», это на статус третьего. В 31 год. Стоило ли ради этого затевать историю с гражданством, большой вопрос.

Хотя, опять же клубных выгод здесь никто не отменял. Да и личного желания тоже.

Как, например, у Жоаузинью из «Краснодара». Этого хавбека пока ни разу не вызывали в сборную России, и, насколько известно, ему никто ничего не обещал. Однако бразилец нырнул в сложный процесс натурализации, самостоятельно прошел почти через все этапы и получил паспорт гражданина РФ. «Краснодар» помог Жоаузинью с документами на заключительном этапе, когда принципиально ничего уже измениться не могло.

Была готовность таким же образом помочь и Ари, которого в сборной в свое время хотел видеть Фабио Капелло. Нападающий подал документы, однако после того как итальянца сменил Леонид Слуцкий, процесс встал. Особого энтузиазма Ари и его представители после этого не проявляли, а одного «я не против» тут, конечно, мало. Впрочем, все еще можно возобновить — было бы четкое намерение. Да и у «Локомотива» опыт наработан.

Другой вопрос: нужно ли это сборной? Ари — ровесник Гильерме, ему тоже 31. Во время ЧМ-2018 будет 32. Если сравнивать с олимпийским опытом, вряд ли бразильца можно назвать столь же значимой величиной в футболе, как, например, Виктор Ан в шорт-треке. А о потенциале, как у сноубордиста Вика Уайлда, не позволяет говорить возраст.

В общем, натурализация в российском футболе — процесс во многом теоретический. Мариу Фернандес играть пока не может. Гильерме — в лучшем случае третий вратарь. Нойштедтера приглашают эпизодически. Жоаузинью даже не вызывают.

Будущее остальных потенциальных россиян, о которых мы тоже поговорим в рамках этого исследования, совсем окутано туманом.