Соколов: Москве не грозит транспортный коллапс во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва избежит транспортного коллапса во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта Максим Соколов.
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Ранее замруководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов высказал мнение, что в Москве «очень актуальна транспортная проблема в период проведения Кубка конфедераций» и в городе может наступить «логистический коллапс».
«Не думаю, что столице грозит транспортный коллапс и есть необходимость в создании дополнительных выделенных полос. В Москве не такое большое количество гостей будет по отношению к общему туристическому потоку, — сказал Соколов. — Никаких тревог Кубок конфедераций и чемпионат мира не вызывают. Проведем».
Кубок конфедераций пройдет в Москве,
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