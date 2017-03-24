Соколов: Москве не грозит транспортный коллапс во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

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Ранее замруководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов высказал мнение, что в Москве «очень актуальна транспортная проблема в период проведения Кубка конфедераций» и в городе может наступить «логистический коллапс».

«Не думаю, что столице грозит транспортный коллапс и есть необходимость в создании дополнительных выделенных полос. В Москве не такое большое количество гостей будет по отношению к общему туристическому потоку, — сказал Соколов. — Никаких тревог Кубок конфедераций и чемпионат мира не вызывают. Проведем».