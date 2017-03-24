Как игрок может поменять футбольное гражданство. Вправе ли Мариу Фернандес играть за Россию?

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Чтобы расставить точки над I, обратимся к документам Международной федерации футбола.

В соответствии с регламентом, разъясняющим применение Устава ФИФА, игрок вправе сменить гражданство и выступать за новую национальную команду при выполнении следующих условий:

— он родился на территории страны, за сборную которой собирается выступать;.

— его мать или отец родились на территории страны, за сборную которой он собирается выступать;.

— он прожил непрерывно в течение как минимум пяти лет после того, как достиг 18-летия, на территории страны, за сборную которой он собирается выступать.

В случае с Мариу Фернандесом, прошлым летом получившим российский паспорт, применим только третий пункт. При этом отметим, что он живет на территории России менее пяти лет. Необходимый срок наступит только ближе к Кубку конфедераций.

Кто дает добро на смену футбольного гражданства? ФИФА. Футболист, желающий выступать за другую сборную, должен обратиться с соответствующей просьбой в секретариат ФИФА. Его запрос рассмотрит комитет ФИФА по статусу игроков. С момента обращения в Международную федерацию футбола игрок не вправе выступать за любую из сборных — пока его запрос не будет рассмотрен. (Александр БОБРОВ).