Товарищеский матч Россия — Кот-д’Ивуар будут комментировать Выборнов и Дементьев
Товарищеский матч между сборными России и Кот’д-Ивуара будут комментировать на Первом канале Константин Выборнов и Кирилл Дементьев.
Об этом главный сообщил редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Алексей Кузнецов. Встреча состоится сегодня, 24 марта, в Краснодаре и начнётся в 19:00 мск.
«Сегодняшний матч сборной России против сборной Кот-д’Ивуара будут комментировать Константин Выборнов и Кирилл Дементьев», — сообщил «Чемпионату» Кузнецов.
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