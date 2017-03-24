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24 марта 2017, 12:11 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Товарищеский матч Россия — Кот-д’Ивуар будут комментировать Выборнов и Дементьев

Товарищеский матч между сборными России и Кот’д-Ивуара будут комментировать на Первом канале Константин Выборнов и Кирилл Дементьев.

Об этом главный сообщил редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Алексей Кузнецов. Встреча состоится сегодня, 24 марта, в Краснодаре и начнётся в 19:00 мск.

«Сегодняшний матч сборной России против сборной Кот-д’Ивуара будут комментировать Константин Выборнов и Кирилл Дементьев», — сообщил «Чемпионату» Кузнецов.

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