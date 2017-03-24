Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара
Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций, который стартует уже в июне. Соперники стоят выше россиян в рейтинге ФИФА, но переживают смену поколений и, как и команда Станислава Черчесова, строят новый коллектив, готовый решать самые серьезные задачи.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У Черчесова осталось не так много времени для экспериментов, поэтому команду, которую мы увидим в ближайших матчах, можно смело считать прообразом коллектива, которому предстоит отстаивать честь страны в Кубке конфедераций предстоящим летом. Этого не отрицал и сам наставник, комментируя журналистам список вызванных на сбор игроков.
Впрочем, всех основных футболистов скорее всего увидеть не удастся. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, пропустивший
«Главное, чтобы залечился. Последнее МРТ показывает, что сейчас состояние Глушакова лучше по сравнению с прошлым МРТ. Ничего форсировать не будем.
Переговорим еще с футболистом и врачами, но велика вероятность, что он не сыграет, — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Сам Денис уже устал от тренировок и жаждет выйти на поле, о чем он не преминул сообщить на своей странице в инстаграме.
Также не выйдет на поле в Краснодаре и нападающий местного одноименного клуба Федор Смолов, которого по весне также замучили проблемы со здоровьем. О том, что его выход на поле не планировался изначально, Черчесов и не скрывал, однако национальная команда собирается редко, поэтому упустить возможность пропитаться ее духом и, главное, быть в курсе всех тактических нюансов ему необходимо.
«Смолов играть точно не будет. Он присутствует на всех наших теориях, потому что должен слышать, о чем мы говорим.
Понятно, что он один из ведущих наших футболистов. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально, — заявил на предматчевой
Судя по всему, не сможет сыграть и вратарь Станислав Крицюк, который
Зато первый матч в майке российской сборной может провести бразильский защитник Марио Фернандес.
По правилам ФИФА, он может дебютировать в сборной не раньше мая, когда исполнится пять лет с того момента, как он приехал в Россию, однако матч товарищеский, и ивуарийцы не против появления армейца на поле. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
«Препятствий к его участию в игре нет, это товарищеские матчи, ивуарийцы дали согласие. Теперь выбор только за нашим тренером. Сможет ли он сыграть против бельгийцев? Мы ждем от них ответа», — приводит слова Мутко ТАСС.
В ближайших контрольных матчах перед сборной России стоит задача наработать игровые связи. Особенно это касается оборонительных порядков, где в отсутствие Василия Березуцкого, приостановившего карьеру в национальной команде, Черчесову придется выстраивать новый центр.
Также в связи с отсутствием Березуцкого пришлось назначать нового капитана команды, которым стал партнер Василия по ЦСКА бессменный страж ворот в сборной и в клубе Игорь Акинфеев.
Мутко приветствовал это решение, отметив, что Акинфеев является лицом российского футбола.
«Я могу только высказать одобрение и пожелать ему удачи.
Игорь — это лицо российского футбола. Я в связи с этим только рад.
Можно ли его назвать легендарным? Знаете, человек еще продолжает свою карьеру, так что, наверное, так говорить преждевременно, — цитирует Мутко
Что касается соперников россиян, то сборная Кот-д’Ивуара, согласно рейтингу ФИФА, является 47-й командой мира и девятой в Африке. Для сравнения, Россия занимает 60-ю строчку в списке сильнейших команд планеты и 31-ю — в Европе.
Всего два года назад «слоны» становились чемпионами континента, хотя в нынешнем году на Кубке Африки не смогли даже выйти из группы, в результате чего были сделаны соответствующие выводы, и команду возглавил известный по работе со сборной Бельгии Марк Вилмотс. Эта игра станет для него дебютной во главе коллектива с Берега Слоновой Кости.
Как отметил защитник россиян Роман Шишкин, ивуарийцы в первую очередь ассоциируются с завершившим карьеру в национальной команде Дидье Дрогба. В команде идет смена поколений, поэтому предугадать, какое сочетание попробует Вилмотс, практически нереально.
«Понятно, что эта команда ассоциируется с Дрогба, это их главная звезда. У них идет обновление состава, омоложение.
Вчера услышал, что у них будет новый тренер — бельгиец, — сказал Шишкин в эфире программы «Все на матч».
Чтобы гости не чувствовали себя одиноко вдали от дома, РФС принял решение раздать бесплатно билеты всем африканским студентам краснодарских вузов. Это наверняка добавит яркости и красок атмосфере на трибунах.
Как рассказал перед игрой капитан гостей Сере Ди, африканцы неплохо знакомы с нашей командой. Не в последнюю очередь благодаря
«Думбия говорил, что в сборной России много игроков из ЦСКА. Акинфеев — капитан и основной вратарь. Да и практически вся защита в сборной — тоже армейцы.
Мы потеряли титул чемпионов Африки. Сегодня у нас нет Дрогба и Яя Туре. Зато есть новые молодые таланты. Наша задача — объединить молодых и опытных, — цитирует Ди «Чемпионат».
Матч сборная России — сборная Кот-д’Ивуара состоится на стадионе ФК «Краснодар».
Встреча начнется в 19:00 по мск.
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