Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара

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У Черчесова осталось не так много времени для экспериментов, поэтому команду, которую мы увидим в ближайших матчах, можно смело считать прообразом коллектива, которому предстоит отстаивать честь страны в Кубке конфедераций предстоящим летом. Этого не отрицал и сам наставник, комментируя журналистам список вызванных на сбор игроков.

Футбол Товарищеские матчи 2017 24.03.2017, 19:00 -:- Россия Кот-д`Ивуар

Впрочем, всех основных футболистов скорее всего увидеть не удастся. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, пропустивший из-за травмы два матча РФПЛ, с большой долей вероятности пропустит и ближайшую встречу. В общей группе, как рассказал Черчесов, он занимался только в разминках, поэтому форсировать восстановление хавбека смысла не имеет.

«Главное, чтобы залечился. Последнее МРТ показывает, что сейчас состояние Глушакова лучше по сравнению с прошлым МРТ. Ничего форсировать не будем.

Переговорим еще с футболистом и врачами, но велика вероятность, что он не сыграет, — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Сам Денис уже устал от тренировок и жаждет выйти на поле, о чем он не преминул сообщить на своей странице в инстаграме.

Также не выйдет на поле в Краснодаре и нападающий местного одноименного клуба Федор Смолов, которого по весне также замучили проблемы со здоровьем. О том, что его выход на поле не планировался изначально, Черчесов и не скрывал, однако национальная команда собирается редко, поэтому упустить возможность пропитаться ее духом и, главное, быть в курсе всех тактических нюансов ему необходимо.

«Смолов играть точно не будет. Он присутствует на всех наших теориях, потому что должен слышать, о чем мы говорим.

Понятно, что он один из ведущих наших футболистов. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально, — заявил на предматчевой пресс-конференции Черчесов.

Судя по всему, не сможет сыграть и вратарь Станислав Крицюк, который из-за проблем с коленом вообще мог не поехать в сборную. Еще в среду он отсутствовал на утренней тренировке и вряд ли успел за это время набрать необходимые кондиции.

Зато первый матч в майке российской сборной может провести бразильский защитник Марио Фернандес.

По правилам ФИФА, он может дебютировать в сборной не раньше мая, когда исполнится пять лет с того момента, как он приехал в Россию, однако матч товарищеский, и ивуарийцы не против появления армейца на поле. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Препятствий к его участию в игре нет, это товарищеские матчи, ивуарийцы дали согласие. Теперь выбор только за нашим тренером. Сможет ли он сыграть против бельгийцев? Мы ждем от них ответа», — приводит слова Мутко ТАСС.

В ближайших контрольных матчах перед сборной России стоит задача наработать игровые связи. Особенно это касается оборонительных порядков, где в отсутствие Василия Березуцкого, приостановившего карьеру в национальной команде, Черчесову придется выстраивать новый центр.

Также в связи с отсутствием Березуцкого пришлось назначать нового капитана команды, которым стал партнер Василия по ЦСКА бессменный страж ворот в сборной и в клубе Игорь Акинфеев. Вице-капитанами стали Александр Самедов, Денис Глушаков и Федор Смолов.

Мутко приветствовал это решение, отметив, что Акинфеев является лицом российского футбола.

«Я могу только высказать одобрение и пожелать ему удачи.

Игорь — это лицо российского футбола. Я в связи с этим только рад.

Можно ли его назвать легендарным? Знаете, человек еще продолжает свою карьеру, так что, наверное, так говорить преждевременно, — цитирует Мутко пресс-служба РФС. — Если мы говорим о вратарском цехе, легендарный у нас Лев Яшин, мы поддержали выпуск книги о нем. Игорь — это целая большая эпоха, но пока он действующий игрок, это один из лучших спортсменов нашей страны.

Что касается соперников россиян, то сборная Кот-д’Ивуара, согласно рейтингу ФИФА, является 47-й командой мира и девятой в Африке. Для сравнения, Россия занимает 60-ю строчку в списке сильнейших команд планеты и 31-ю — в Европе.

Всего два года назад «слоны» становились чемпионами континента, хотя в нынешнем году на Кубке Африки не смогли даже выйти из группы, в результате чего были сделаны соответствующие выводы, и команду возглавил известный по работе со сборной Бельгии Марк Вилмотс. Эта игра станет для него дебютной во главе коллектива с Берега Слоновой Кости.

Как отметил защитник россиян Роман Шишкин, ивуарийцы в первую очередь ассоциируются с завершившим карьеру в национальной команде Дидье Дрогба. В команде идет смена поколений, поэтому предугадать, какое сочетание попробует Вилмотс, практически нереально.

«Понятно, что эта команда ассоциируется с Дрогба, это их главная звезда. У них идет обновление состава, омоложение.

Вчера услышал, что у них будет новый тренер — бельгиец, — сказал Шишкин в эфире программы «Все на матч».

Чтобы гости не чувствовали себя одиноко вдали от дома, РФС принял решение раздать бесплатно билеты всем африканским студентам краснодарских вузов. Это наверняка добавит яркости и красок атмосфере на трибунах.

Как рассказал перед игрой капитан гостей Сере Ди, африканцы неплохо знакомы с нашей командой. Не в последнюю очередь благодаря экс-нападающему ЦСКА Сейду Думбия.

«Думбия говорил, что в сборной России много игроков из ЦСКА. Акинфеев — капитан и основной вратарь. Да и практически вся защита в сборной — тоже армейцы.

Мы потеряли титул чемпионов Африки. Сегодня у нас нет Дрогба и Яя Туре. Зато есть новые молодые таланты. Наша задача — объединить молодых и опытных, — цитирует Ди «Чемпионат».

Матч сборная России — сборная Кот-д’Ивуара состоится на стадионе ФК «Краснодар».

Встреча начнется в 19:00 по мск.