Дзагоев может пропустить товарищеский матч между Россией и Кот-д’Ивуаром
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев может не сыграть в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, который состоится 24 марта.
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По данным «Чемпионата» у Дзагоева был небольшой мышечный дискомфорт. Тренировку хавбек начинал в общей группе, а вторую часть занятия провёл отдельно.
Матч Россия — Кот-д’Ивуар начнётся в 19:00 мск.
28 марта сборная России в Сочи проведёт второй контрольный матч против Бельгии.
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