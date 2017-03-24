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24 марта 2017, 12:13 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Дзагоев может пропустить товарищеский матч между Россией и Кот-д’Ивуаром

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев может не сыграть в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, который состоится 24 марта.

Полузащитник сборной России <span class=error>Алан</span> <span class=error>Дзагоев</span> может не сыграть в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром который состоится 24 марта. Увеличить
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По данным «Чемпионата» у Дзагоева был небольшой мышечный дискомфорт. Тренировку хавбек начинал в общей группе, а вторую часть занятия провёл отдельно.

Матч Россия — Кот-д’Ивуар начнётся в 19:00 мск.

28 марта сборная России в Сочи проведёт второй контрольный матч против Бельгии.

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