Кипр — Казахстан. «Неуд» ФФК за отсутствие трансляции
Свой следующий матч национальная команда проведет против Армении 26 марта в Ереване.
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Увы, сборная Казахстана по футболу новый сезон начала с поражения от Кипра в Ларнаке (1:3). Хотя главное испытание ее ожидает 26 марта в Ереване, где предстоит встреча с Арменией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz.
И все же контрольную игру с Кипром очень ждали казахстанские болельщики.
Если за результат отвечает главный тренер, то за составляющую футбола ответственность несет федерация. О каком развитии футбола может идти речь, если в эру инновационных технологий функционеры не проработали вопрос трансляции игры в Ларнаке. В итоге, болельщики были вынуждены информацию о ней получать по Интернету без видеосопровождения. Стоит отметить, что в Интернете невозможно было найти ни одной ссылки на трансляцию.
Такое отношение к игре миллионов удручает. ФФК пора бы понять, что любителям футбола интересны не только отборочные матчи чемпионата мира-2018, которые показывают телеканалы «Казахстан» и KazSport, но и товарищеские, поскольку простой обыватель привык следить за полным ходом подготовки национальной команды.
Хочется верить, что в федерации учтут все пожелания и впредь не станут игнорировать интересы болельщиков.
Что касается непосредственно товарищеского матча с Кипром, то Александр Бородюк выставил с первых минут оптимальный состав. Ребята достаточно продуктивно действовали в первом тайме и при определенном везении могли уйти на перерыв с преимуществом в два мяча. Например, хороший момент был у Азата Нургалиева, но полузащитник «Ордабасы» из убойной позиции не смог переиграть Костаса Панагу, парировавшего удар на угловой.
Видео супергола Нусербаева пяткой и других мячей в матче Казахстан — Кипр.
Во втором тайме наша команда функционально подсела, что неудивительно. Чемпионат Казахстана только стартовал, тогда как на Кипре сыграно 28 туров. При этом киприоты на свое счастье использовали большую часть моментов и одержали волевую победу. Ну и справедливости ради отметим не лучшую игру Стаса Покатилова. Вратарь «Кайрата» мог действовать и получше во всех эпизодах, приведших к голам в его ворота.
Главное, Александр Бородюк ознакомился с возможностями команды и получил пищу для размышления перед встречей с Арменией. Игра в Ереване будет отличаться как по своему накалу и содержанию, так и настрою футболистов. Надеемся, что ребятам удастся сделать правильные выводы из поражения в Ларнаке и порадовать болельщиков убедительной игрой в столице Армении.
Напомним, что матч пятого тура отбора к ЧМ-2018 Армения — Казахстан состоится 26 марта в Ереване. Начало — в 22:00 по времени Астаны.
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