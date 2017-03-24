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Увы, сборная Казахстана по футболу новый сезон начала с поражения от Кипра в Ларнаке (1:3). Хотя главное испытание ее ожидает 26 марта в Ереване, где предстоит встреча с Арменией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz.

И все же контрольную игру с Кипром очень ждали казахстанские болельщики. Как-никак сборная проводила первый матч в новом году и под руководством новоиспеченного главного тренера Александра Бородюка. Да и соперник был подобран весьма интересный. Однако Федерации футбола Казахстана не удалось организовать трансляцию встречи на одном из республиканских каналов. Хотя времени было предостаточно.

Если за результат отвечает главный тренер, то за составляющую футбола ответственность несет федерация. О каком развитии футбола может идти речь, если в эру инновационных технологий функционеры не проработали вопрос трансляции игры в Ларнаке. В итоге, болельщики были вынуждены информацию о ней получать по Интернету без видеосопровождения. Стоит отметить, что в Интернете невозможно было найти ни одной ссылки на трансляцию.

Такое отношение к игре миллионов удручает. ФФК пора бы понять, что любителям футбола интересны не только отборочные матчи чемпионата мира-2018, которые показывают телеканалы «Казахстан» и KazSport, но и товарищеские, поскольку простой обыватель привык следить за полным ходом подготовки национальной команды.

Хочется верить, что в федерации учтут все пожелания и впредь не станут игнорировать интересы болельщиков.

Что касается непосредственно товарищеского матча с Кипром, то Александр Бородюк выставил с первых минут оптимальный состав. Ребята достаточно продуктивно действовали в первом тайме и при определенном везении могли уйти на перерыв с преимуществом в два мяча. Например, хороший момент был у Азата Нургалиева, но полузащитник «Ордабасы» из убойной позиции не смог переиграть Костаса Панагу, парировавшего удар на угловой.

Видео супергола Нусербаева пяткой и других мячей в матче Казахстан — Кипр.

Во втором тайме наша команда функционально подсела, что неудивительно. Чемпионат Казахстана только стартовал, тогда как на Кипре сыграно 28 туров. При этом киприоты на свое счастье использовали большую часть моментов и одержали волевую победу. Ну и справедливости ради отметим не лучшую игру Стаса Покатилова. Вратарь «Кайрата» мог действовать и получше во всех эпизодах, приведших к голам в его ворота.

Главное, Александр Бородюк ознакомился с возможностями команды и получил пищу для размышления перед встречей с Арменией. Игра в Ереване будет отличаться как по своему накалу и содержанию, так и настрою футболистов. Надеемся, что ребятам удастся сделать правильные выводы из поражения в Ларнаке и порадовать болельщиков убедительной игрой в столице Армении.

Напомним, что матч пятого тура отбора к ЧМ-2018 Армения — Казахстан состоится 26 марта в Ереване. Начало — в 22:00 по времени Астаны.