Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29187478/
24 марта 2017, 9:38 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Газинский в сборной России по футболу равнялся на Семака, Денисова и Широкова

КРАСНОДАР, 24 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Полузащитник «Краснодара» и сборной России по футболу Юрий Газинский в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что до попадания в национальную команду равнялся на ее прежних лидеров — Сергея Семака, Игоря Денисова, Константина Зырянова и Романа Широкова.

Газинский дебютировал в национальной команде России в 2016 году и к текущему моменту провел за сборную в общей сложности четыре матча. 24 марта россияне в Краснодаре в товарищеском матче встретятся с командой Кот-д’Ивуара.

«Наверное, скажу громко, но в сборной собраны лучшие игроки, и у каждого можно что-то почерпнуть, — сказал Газинский корреспонденту агентства. — В разное время за команду выступали Сергей Семак, Константин Зырянов, Игорь Денисов. Глядя на них, пытался перенять лучшие их качества. Кто-то брал характером, кто-то — головой. Тот же Роман Широков, которого я считаю одним из умнейших игроков, мог из ничего сделать момент».

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Газинский: Матч с Кот-д’Ивуаром для российских футболистов проходным не станет

КРАСНОДАР, 24 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Товарищеский матч со сборной Кот-д’Ивуара не станет проходным для футболистов российской национальной команды, заявил в интервью «Р-Спорт» полузащитник Юрий Газинский.
Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Тренер Мозер отреагировала на заявление фигуриста об уходе через СМИ