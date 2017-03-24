Газинский в сборной России по футболу равнялся на Семака, Денисова и Широкова
КРАСНОДАР, 24 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Полузащитник «Краснодара» и сборной России по футболу Юрий Газинский в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что до попадания в национальную команду равнялся на ее прежних лидеров — Сергея Семака, Игоря Денисова, Константина Зырянова и Романа Широкова.
Газинский дебютировал в национальной команде России в 2016 году и к текущему моменту провел за сборную в общей сложности четыре матча. 24 марта россияне в Краснодаре в товарищеском матче встретятся с командой Кот-д’Ивуара.
«Наверное, скажу громко, но в сборной собраны лучшие игроки, и у каждого можно
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