Газинский в сборной России по футболу равнялся на Семака, Денисова и Широкова

Газинский дебютировал в национальной команде России в 2016 году и к текущему моменту провел за сборную в общей сложности четыре матча. 24 марта россияне в Краснодаре в товарищеском матче встретятся с командой Кот-д’Ивуара.

«Наверное, скажу громко, но в сборной собраны лучшие игроки, и у каждого можно что-то почерпнуть, — сказал Газинский корреспонденту агентства. — В разное время за команду выступали Сергей Семак, Константин Зырянов, Игорь Денисов. Глядя на них, пытался перенять лучшие их качества. Кто-то брал характером, кто-то — головой. Тот же Роман Широков, которого я считаю одним из умнейших игроков, мог из ничего сделать момент».