Газинский: Матч с Кот-д’Ивуаром для российских футболистов проходным не станет

Сборная России 24 марта в Краснодаре встретится в контрольном матче с командой Кот-д’Ивуара, начало игры запланировано на 19:00 мск.

«Нельзя недооценивать соперника, — сказал Газинский корреспонденту агентства. — Есть масса примеров того, что это заканчивается плохо. В том же Катаре мы проиграли, то же может случиться и сейчас. Почти все ивуарийцы играют в европейских чемпионатах. Пусть не все они игроки основного состава, но команда обученная. Проходным этот матч не станет, легко нам точно не придется».