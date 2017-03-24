Газинский: Матч с Кот-д’Ивуаром для российских футболистов проходным не станет
КРАСНОДАР, 24 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Товарищеский матч со сборной Кот-д’Ивуара не станет проходным для футболистов российской национальной команды, заявил в интервью «Р-Спорт» полузащитник Юрий Газинский.
Сборная России 24 марта в Краснодаре встретится в контрольном матче с командой Кот-д’Ивуара, начало игры запланировано на 19:00 мск.
«Нельзя недооценивать соперника, — сказал Газинский корреспонденту агентства. — Есть масса примеров того, что это заканчивается плохо. В том же Катаре мы проиграли, то же может случиться и сейчас. Почти все ивуарийцы играют в европейских чемпионатах. Пусть не все они игроки основного состава, но команда обученная. Проходным этот матч не станет, легко нам точно не придется».
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